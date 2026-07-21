прогноз на матч 13-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.48

22 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.

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«Коканд»

Турнирное положение: Кокандцы борются за сохранение прописки в элите. Нынче команда пребывает на предпоследней 15-й позиции.

При этом «Коканд» на 2 очка отстает от спасительного 13-го места. Вот только забила команда всего 10 мячей в 12 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Коканд» умудрился уступить аутсайдеру «Машъалу» (0:1).

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До того команда сумела одолеть «Бунёдкор» (1:0). Вот только чуть ранее кокандцы потерпели сокрушительное поражение от ферганского «Нефтчи» (0:4).

В своих пяти последних матчах «Коканд» разжился лишь одной викторией. В них кокандцы отличились двумя забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Коканд» не блещет стабильностью результатов. Команда победила всего два раза в 12 матчах, да и выбраться из опасной зоны все никак не может.

К тому же «Коканд» исторически неудачно противостоит АГМК. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Тем не менее кокандцы постараются зацепиться за очки.

АГМК

Турнирное положение: «Горняки» бьются за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом АГМК всего на один зачетный балл отстает от третьей позиции. Причем забила команда 17 мячей при 16 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 3:2 она нанесла поражение крепкому «Навбахору».

До того команда расписала паритет с ферганским «Нефтчи» (0:0). При этом чуть ранее она одолела ташкентский «Локомотив» (2:1). Плюс АГМК не проигрывает уже более трех месяцев.

При этом АГМК в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. В этих поединках команда отличилась 10 забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: АГМК твердо намерен побороться за медали. «Горняки» нынче находятся на подъеме и терять очки на ровном месте не намерены.

При этом АГМК в шести выездных поединках чемпионата добыл 10 очков. Забивает вне родных стен команда в среднем чаще гола за матч.

Разумеется, «горняки» намерены подтянуться к тройке лидеров. Команда выглядит явно мощнее соперника и вполне способна поднатореть в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров АГМК в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценивается в 3.30, тогда как победа оппонента — в 4.47.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, да и ТМ 2.5 можно взять за 1.57.

Прогноз: АГМК борется за попадание на пьедестал и наверняка постарается как можно скорее вскрыть оборонительные редуты аутсайдера.

2.48 Победа АГМК в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Коканд» — АГМК принесёт чистый выигрыш 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа АГМК в 1-м тайме за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Коканд» — АГМК принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет