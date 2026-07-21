22 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Машъал» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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«Машъал»

Турнирное положение: «Газовики» пока твердо стоят на вылет. Команда ныне находится на последней 16-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Машъал» набрал всего 3 очка в 12 матчах. К тому же команда отличилась всего лишь пятью забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Машъал» одержал первую победу в чемпионате, одолев «Коканд» (1:0).

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До того команда вчистую уступила самаркандскому «Динамо» (1:3). Плюс чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Бухаре».

В своих пяти последних матчах «Машъал» разжился одной победой. В них команда сумела отличиться 3 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Машъал» после паузы в чемпионате прибавляет. Команда все еще надеется избежать прямого вылета. Вот только реализация оставляет желать лучшего.

Между тем, «Машъал» традиционно неудачно противостоит «Насафу». В пяти последних очных поединках «газовики» победили один раз при четырех поражениях. К тому же первая победа в чемпионате не может не окрылить!

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» находятся на экваторе турнирной таблицы. Нынешнее восьмое место никак не соответствует клубным амбициям.

При этом «Насаф» всего на три очка отстает от третьей позиции. К тому же забила команда 15 мячей в двенадцати поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Насаф» переиграл «Бунёдкор» (3:1).

До того команда подписала мировую с «Навбахором» (0:0). При этом чуть ранее она поделила очки с сильным «Пахтакором» (2:2).

При этом «Насаф» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при восьми же пропущенных.

Состояние команды: «Драконы» не проигрывают уже три матча кряду. Да и потенциально команда должна быть как минимум в тройке.

При этом «Насаф» в шести выездных поединках чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем реже двух мячей за матч.

Нет сомнений, что «драконы» едут в Мубарек за тремя очками. Обыгрывать аутсайдера команда обязана априори, да и пора бы улучшать собственную результативность Бобуру Абдухаликову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Насафа» дают 1.58, а на «Машъал» — 5.37; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.78.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.04, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.73.

Прогноз: «Насаф» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован подтянуться к группе лидеров.

2.55 Фора «Насафа» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Машъал» — «Насаф» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора «Насафа» -1.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.04 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Машъал» — «Насаф» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.04.

Пять причин, почему ставка зайдет