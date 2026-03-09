В этом экспрессе разберем матчи российской РПЛ, итальянской Серии А и испанской Примеры. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 9 марта с коэффициентом для ставки за 5.14.

«Локомотив» — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Локомотив» постепенно набирает форму после зимней паузы. Команда Михаила Галактионова сократила отставание от лидеров до трёх очков. После рестарта сезона москвичи обыграли «Пари НН» (2:1) в чемпионате, а затем прошли тульский «Арсенал» с тем же счётом в Кубке России. Команда прибавляет в интенсивности, но стабильности в обороне по-прежнему не хватает.

Перед матчем есть кадровые трудности. Из-за дисквалификации встречу пропустит Руденко, а участие Пиняева остаётся под вопросом. Возможные перестановки на левом фланге атаки тренерский штаб может закрыть за счёт Батракова или Бакаева. Домашние встречи с «Ахматом» традиционно складываются для москвичей непросто. Даже в статусе фаворита красно-зелёные регулярно теряют очки, а победы чаще всего получаются минимальными.

«Ахмат» подходит к игре в хорошем настроении после победы над ЦСКА (1:0). Команда Станислава Черчесова грамотно сыграла по счёту: быстрый гол позволил выстроить компактную оборону и нейтрализовать давление соперника. Новички удачно влились в состав и усилили конкуренцию.

Дополнительным преимуществом гостей стала полноценная неделя подготовки без кубковых матчей. Команда получила больше времени на восстановление и подойдёт ко встрече в оптимальных физических кондициях. Главная проблема грозненцев — результаты на выезде. С начала сезона команда одержала лишь одну гостевую победу и часто теряет очки даже против соперников из нижней части таблицы.

Ставка: Победа «Локомотива» за 1.80.

«Лацио» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» продолжает проводить нестабильный сезон и всё дальше отдаляется от борьбы за еврокубки. На неделе римляне сыграли вничью в Кубке Италии, и эта встреча стала уже четвёртой подряд без побед — в активе команды две ничьи и два поражения. Подопечные Маурицио Сарри так и не смогли выдать ни одной полноценной победной серии, что напрямую сказалось на турнирном положении. В Серии А «орлы» держатся в середине таблицы, но от зоны еврокубков, включая Лигу конференций, их отделяет уже 13 очков.

Домашние матчи больше не дают «Лацио» серьёзного преимущества. Зимой римляне регулярно испытывают проблемы в атаке — в четырёх из шести последних домашних игр им не удалось забить ни одного мяча. Лишь отдельные результативные встречи сглаживают общую картину.

«Сассуоло», напротив, находится на подъёме. Команда Фабио Гроссо с конца января демонстрирует один из лучших отрезков в сезоне: пять побед в шести матчах и единственное крупное поражение от лидера чемпионата. Этот рывок позволил нероверди создать солидный отрыв от зоны вылета и приблизиться к середине таблицы. Более того, гости опережают «Лацио» по очкам, что придаёт дополнительную уверенность перед очной встречей.

История противостояний говорит в пользу римлян — «Лацио» традиционно неудобен для «Сассуоло». Однако в двух последних очных встречах нероверди сумели избежать поражений, включая победу в первом круге текущего сезона. Гости вполне способны снова навязать борьбу и побороться как минимум за ничью.

Ставка: «Сассуоло» не проиграет за 1.70.

«Эспаньол» — «Овьедо»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

«Эспаньол» подходит к предстоящей встрече в крайне неудачной форме. Если в конце прошлого года команда уверенно держалась в пятёрке сильнейших и находилась всего в четырёх очках от тройки лидеров, то затем последовал серьёзный спад.

За девять туров каталонцы не одержали ни одной победы, набрав лишь три очка благодаря ничьим и потерпев шесть поражений. Несмотря на это, турнирное положение пока остаётся относительно стабильным, а шансы на еврокубки всё ещё сохраняются. Тем не менее права на дальнейшие осечки у команды практически не осталось.

Домашняя статистика «попугаев» в нынешнем сезоне также настораживает. С начала календарного года команда набрала на своём поле всего одно очко — во встрече с «Сельтой» (2:2). До этого были поражения от «Барселоны», «Алавеса» и «Жироны».

«Овьедо» проводит сезон ещё слабее, однако в последнее время команда хотя бы эпизодически цепляется за очки. В конце января клуб дома обыграл «Жирону» (1:0), а в пяти последних турах набрал четыре очка. Показатели остаются скромными, но на фоне общей турнирной ситуации даже такие результаты выглядят позитивно. Тем не менее положение в таблице остаётся крайне тяжёлым, и выбраться со дна в ближайшее время будет непросто.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.68.

Общий коэффициент — 5.14.