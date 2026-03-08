9 марта в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Локомотив — Ахмат с коэффициентом для ставки за 3.75.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» продолжают вести борьбу за лидерство в чемпионате. После 19-и туров в РПЛ «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 40 очками в активе.

Команда отстает от 1-й строчки в лиге на 3 балла, вся борьба еще впереди. «Локомотив» сумел набрать 21 очко из 27-и возможных на своем поле, занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «железнодорожники» обыграли тульский «Арсенал» (2:1) в Кубке России, а до этого «Локомотив» с таким же счетом одолел «Пари НН» в РПЛ.

Команда выиграла 3 последних матча в чемпионате России. За этот период «Локомотив» также одолел «Сочи» (4:2) и «Ростов» (3:1), забив за этот отрезок 9 голов.

Не сыграет: Руденко (красная карточка).

Состояние команды: У «Локомотива» есть реальная возможность составить конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство. Команде необходимо побеждать практически в каждом матче РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков продолжает занимать 1-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги. За 18 встреч футболист забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

«Ахмат»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе после 19-и туров. «Ахмат» опережает зону стыковых матчей на 8 пунктов.

В гостях грозненцы выступают далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю только 11-е место в лиге. «Ахмат» сумел набрать только 6 очков из 27-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В первом поединке после возобновления сезона подопечные Станислава Черчесова обыграли ЦСКА со счетом 1:0, забив победный гол уже на 4-й минуте.

У «Ахмата» продолжается победная серия в чемпионате России, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период грозненцы также одолели «Оренбург» (1:0) и московское «Динамо» (2:1).

Не сыграет: Силва Лима (перебор желтых карточек).

Состояние команды: После прихода Станислава Черчесова «Ахмат» начал стремительно прогрессировать. Специалист поднял команду до 7-го места, но подняться еще выше будет сложновато.

В последних 3-х очных встречах «Ахмат» дважды сыграл вничью с «Локомотивом», а также однажды проиграл. Получится ли на сей раз забрать очки у «железнодорожников»? В гостях грозненцам будет сложнее...

Прогноз Юрия Белоуса

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в специальном интервью для LiveSport.Ru поделился ожиданиями от встречи «железнодорожников» с «Ахматом»:

Отсутствие дисквалифицированного Руденко и вновь травмировавшегося Пиняева — серьезная головная боль. Кого поставить слева, ума не приложу. И здесь можно упрекнуть Пиняева, который неправильно управляет своим телом. Столько повреждений на ровном месте не бывает. Говорят, слишком увлекся занятиями в тренажерном зале. Такая же метаморфоза, если помните, произошла когда-то с Сычевым, который перестал бежать, утратил легкость. Перестраиваться сейчас на «ромб», чем осенью иногда пользовался Галактионов, не вижу возможности, поскольку явно не готов Вера. Варианта скорее два — опытный Рамирес, или сдвоенный центр нападения с Воробьевым и Комличенко. Раз ставит основной состав с Тулой на Кубок, значит понимает, что за «золото» бороться нереально, нет запаса прочности. Юрий Белоус бывший вице-президент «Локомотива»

Белоус также поделился ожиданиями от игры «Ахмата» перед матчем с «Локомотивом».

«Ахмат», очевидно, сыграет в прагматичный футбол, предложит компактную модель игры. И в этом плане будет диктовать свои условия. А вдохнуть уверенность в игроков после победы над ЦСКА Саламычу не составит труда. Хорошо цепляется за мяч Мелкадзе, пойдут сбросы. Активны фланги в лице Садулаева и Самородова. Вот на эти козыри будет сделана ставка в атаке. Предвижу ничью — 1:1. Юрий Белоус бывший вице-президент «Локомотива»

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

«Ахмат» побеждает на протяжении 3-х последних матчей в РПЛ

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву» с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ахмата» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что «Ахмат» создаст проблемы «Локомотиву». Команды поделят очки.

Прогноз: Команды начнут забивать голы уже во 2-м тайме.

