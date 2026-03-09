В матче 20-го тура РПЛ московский «Локомотив» примет грозненский «Ахмат» на «РЖД Арене». Хозяева продолжают борьбу за чемпионство и могут догнать лидера, тогда как гости попытаются продлить удачную серию после победы над одним из фаворитов сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

16:05 Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Воробьёв, Комличенко.

«Ахмат»: Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Пряхин, Келиано, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

15:50 Матч рассудит бригада Павла Кукуяна из Сочи. Ассистенты главного арбитра — Алексей Стипиди и Андрей Филипкин. Резервный судья — Михаил Черемных. VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Кирилл Левников. Инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив»

«Локомотив» проводит один из лучших сезонов за последние годы. После 19 туров команда Михаила Галактионова имеет всего одно поражение — от «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:2). Перед зимней паузой «железнодорожники» уверенно обыграли «Ростов» и «Сочи», а уже после возобновления чемпионата победили «Пари НН» (2:1), несмотря на удаление Александра Руденко ещё до перерыва. Эта победа позволила москвичам удержаться среди главных претендентов на титул — «Локомотив» идёт третьим и отстаёт от лидера всего на три очка. На неделе команда также успешно выступила в Кубке России, обыграв в Туле «Арсенал» (2:1).

Перед матчем с «Ахматом» у хозяев есть кадровые вопросы. Руденко пропустит игру из-за дисквалификации, а участие Сергея Пиняева остаётся под вопросом — в последнем матче он быстро покинул поле из-за дискомфорта. Вариантами на левом фланге атаки могут стать Алексей Батраков или Зелимхан Бакаев.

Любопытно, что именно дома «Локомотив» испытывает трудности в матчах с «Ахматом». Из шести последних встреч в Москве «железнодорожники» выиграли только две, причём ни разу не побеждали с разницей более одного мяча.

«Ахмат»

Грозненцы подходят к игре на подъёме. После зимней паузы команда Станислава Черчесова сенсационно обыграла ЦСКА (1:0), реализовав быстрый гол и грамотно закрыв игру в обороне. Эта победа стала третьей подряд в чемпионате и позволила «Ахмату» подняться на седьмое место.

Зимой клуб заметно усилил состав, и новички уже начинают приносить пользу. В матче с ЦСКА хорошее впечатление оставили защитник Клисман Цаке и полузащитник Сергей Пряхин, дебютировавшие в официальных матчах. Поскольку на неделе «Ахмат» не играл в Кубке России, у Черчесова было больше времени на восстановление и подготовку.

Однако выездная статистика остаётся слабым местом команды. С начала сезона «Ахмат» одержал только одну победу на чужом поле — над «Пари НН» ещё в сентябре. В остальных матчах грозненцы часто теряли очки, даже играя против соперников из нижней части таблицы.

Очные встречи

Всего команды провели более сорока матчей. Историческое преимущество у «Локомотива», но встречи в Москве нередко проходят напряжённо. В нынешнем сезоне соперники уже играли друг с другом, и тогда матч завершился вничью 1:1.