Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Баэс с коэффициентом для ставки за 2.08.
Медведев
Даниил пропускал первый круг, а во втором обыграл чилийца Алехандро Табило.
При этом ему хватило двух сетов для победы над латиноамериканцем — 6:4, 6:2.
Уверенная игра россиянина стала, пожалуй, одним из главных сюрпризом первых дней турнира.
С учетом всех обстоятельств, с которыми ему пришлось столкнуться перед калифорнийским «тысячником» Медведев действительно приятно удивил. Это был один из лучших его матчей в этом году.
Победная серия Медведева теперь составляет пять матчей. В конце февраля он стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.
И еще один любопытный факт: после 2022 года Даниил ни разу не проигрывал в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.
Баэс
Себастьян не попал в число сеяных, поэтому для выход в третий раунд ему надо было выиграть два матча.
В первом аргентинский теннисист одержал победу над Цзэном Чжуньсинем — 6:3, 6:2.
Но главным событием стала шикарная победа Баэса над Иржи Легечкой. Латиноамериканец отдал чешскому теннисисту лишь пять геймов — 6:4, 6:1.
В этом году Баэс провел уже 19 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и пять поражений.
В начале января он выиграл три матча на United Cup, вскоре после чего дошел до финала на турнире в Окленде. Среди тех, кого он тогда обыграл, были сразу два представителя топ-10 — Тейлор Фриц и Бен Шелтон.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баэса букмекеры предлагают за 5.40.
Прогноз: хотя аргентинец действительно чересчур бодро проводит первую половину сезона, считаем, что он не помешает российскому теннисисту пройти в следующий раунд. Несмотря на все опасения, Даниилу удалось сохранить тот уровень тенниса, который он продемонстрировал в Дубае.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.