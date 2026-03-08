Белорусы не потеряют очки на московской площадке?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 9 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В 62 матчах «Динамо» Москва заработало 73 очка, с которыми ныне находится на 7-й строчке в Западной конференции, на 1 балл опережая «Спартак».

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Динамо» Москва добилось убедительной победы над СКА в Питере (4:1) и переехало «Металлург» Мг в домашних стенах (4:1).

Днями ранее команда Вячеслава Козлова при своих зрителях крупно проиграла «Автомобилисту» (0:4), а в очередном матче против СКА

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: На завершающем этапе регулярного сезона «Динамо» Москва в большинстве своем демонстрирует неплохие результаты, но вместе с тем не может усилить позиции перед кубковым раундом.

В 9 предыдущих матчах команда Вячеслава Козлова добилась 6 победных результатов. В 5 встречах на этом же игровом отрезке бело-голубые не пропускали больше одного гола.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В зачете Западной конференции «Динамо» Минск расположилось на 2-й строчке. В 63 матчах белорусы набрали 83 очка, на 8 пунктов отстав от «Локомотива».

Последние матчи: Неделю назад «Динамо» Минск провело две подряд встречи на территории «Сочи». Обе попытки гости реализовали должным образом (7:2, 3:2).

За серией побед в «Большом» последовало крупное домашнее поражение от «Металлурга» Мг (0:3). Еще в одном матче в столице Беларуси команда Дмитрия Квартальнова проиграла СКА (1:2, от).

Не сыграют: Вадим Мороз, Райан Спунер.

Состояние команды: «Динамо» Минск теряет темп в гонке лидеров и при нынешних обстоятельствах вряд ли сумеет на флажке чемпионата обойти «Локомотив», который набрал исключительную форму.

Тем не менее команда Дмитрия Квартальнова проводит превосходный сезон и максимально близка к тому, чтобы улучшить показатели прошлогодней кампании. В 11 последних матчах белорусы одержали 7 побед и заработали 16 зачетных баллов.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 5 последних личных встречах

«Динамо» Минск забивало 5 и более голов в 3-х личных встречах из 4 последних

«Динамо» Минск не проигрывает в гостях на протяжении 3-х матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа «Динамо» Минск — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В последних очных матчах белорусы, как правило, справляются с москвичами. В тонусе сегодняшнего дня команда Дмитрия Квартальнова также видится готовой забрать очередей победный результат на территории соперников.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.90.

Прогноз: «Динамо» Минск входит в группу лидеров чемпионата по результативности и обладает теми атакующими возможностями, за счет которых можно спокойно продавить неустойчивых в оборонительном плане москвичей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.90.