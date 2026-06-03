прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.07

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Леново Центре» 3 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Каролина»

Путь к плей-офф: По итогам регулярки «Каролина» оказалась победителем Восточной конференции. В 82 матчах команда из Роли заработала 113 очков.

Последние матчи: В 1/2 финала «Каролина» отдала стартовый матч «Монреалю» (2:6), над которым вскоре одержала четыре победы кряду (3:2, от, 3:2, от, 4:0, 6:1).

Главную кубковую серию команда Рода Бриндамора начала с очередного провала при домашних трибунах. Ведя 2:0, «ураганы» потерпели поражение от «Вегаса» (4:5).

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Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Каролина» потерпела только второе поражение в рамках этого плей-офф. Каждый проигранный матч «ураганов» в Кубке сопровождался 4+ пропущенными голами.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Обе осечки команда Рода Бриндамора дала на домашнем льду. Между тем в трех последних матчах результативность «Каролины» достигала показателя в 4 шайбы или более.

«Вегас»

Путь к плей-офф: Общую стадию сезона «Вегас» закончил на 4-м месте в таблице Западной конференции с 95 очками в активе.

Последние матчи: В полуфинале «Вегас» эпично разобрался с «Колорадо» — сильнейшей командой регулярного чемпионата, которую снял с дистанции «всухую» — 4-0.

Серию локальных успехов «клинки» дополнили яркой волевой победой над «Каролиной», которой по ходу встречи горели 0:2 (5:4). Так, в финальной серии коллектив Джона Тортореллы повел 1-0.

Не сыграют: Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: «Вегас» продолжает демонстрировать исключительную форму. На текущий момент серия без поражений коллектива из Невады увеличилась до семи матчей.

В пяти играх на этом отрезке команда Джона Тортореллы не пропускала больше 2 голов. Со своей стороны «клинки» четырежды устанавливали результативность в пределах 4-5 заброшенных шайб.

Статистика для ставок

«Вегас» обыграл «Каролину» в 3 последних матчах

«Вегас» забивал 4 гола или более в 3 последних личных встречах

«Вегас» не проигрывает в гостях на протяжении 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.36, победа «Вегаса» — в 3.14.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Практически все базовые статистические оценки — от личных встреч до формы на дистанции — указывают на «Вегас» как на потенциального победителя второй игры, но «Каролина» — это команда, которая умеет грамотно перестраиваться и потому в домашних стенах способна выправить положение.

2.07 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Каролина — Вегас позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: «Каролина» победит за 2.07.

Прогноз: Последние матчи между этими командами, как правило, сопровождаются встречными курсами и без особых проблем устанавливают результативный «верх».

2.05 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Каролина — Вегас принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал больше 6 за 2.05.