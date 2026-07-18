Рублев проиграет в финале турнира в Бостаде?

прогноз на финал турнира в Бостаде, ставка за 2.63

Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лучано Дардери в финале турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция). Матч пройдет 19 июля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

Рублев

Андрей вышел в финал на уровне основного тура 30-й раз в карьере и второй раз в сезоне.

Российский теннисист выиграл 17 из предыдущих 29-ти финалов.

Ранее в этом году Рублев проиграл французу Артуру Фису в решающем матче на «пятисотнике» в Барселоне.

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На текущем турнире он пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над Андреа Пеллегрино.

Рублеву понадобился третий сет в матче против 138-й ракетки мира — 7:6, 6:7, 6:3.

Зато в четвертьфинале Рублев неожиданно легко обыграл Себастьяна Баэса. Вопреки ожиданиям, россиянин отдал аргентинцу лишь три гейма — 6:1, 6:2.

В полуфинале у него был нервный матч против чилийца Алехандро Табило — 6:4, 4:6, 6:4.

Рублев выиграл 14 из 19-ти матчей на грунте в текущем сезоне.

Рублев выигрывал турнир в Бостаде в 2023 году. Тогда его соперником по решающему матчу был Каспер Рууд.

Дардери

Лучано второй год подряд вышел в финал турнира в Бостаде.

В прошлом сезоне итальянский теннисист выиграл в решающем матче у нидерландца Йеспера де Йонга.

Дардери тоже пропускал первый круг, а во втором одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале 24-летний итальянец остановил португальца Нуну Боржеша — 7:6, 6:4.

В полуфинале его соперником был парагваец Адольфо Вальехо — 6:4, 6:7, 6:3.

В текущем сезоне Дардери выиграл 20 из 29 матчей на грунте.

Ранее в этом году он выиграл турнир в Сантьяго, дошел до финала в Буэнос-Айресе, до полуфинала на «Мастерсе» в Риме и до четвертьфинала в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.78, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: в прошлом году Андрей обыграл Лучано в четвертьфинале грунтового турнира в Гамбурге — 6:1, 3:6, 6:3.

Вероятно, не менее напряженной будет и предстоящая встреча. При этом мы не уверены, что российский теннисист обыграет итальянца и станет обладателем главного приза. Дардери чересчур опасен именно на грунте.

2.63 Победа Дардери + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Рублев — Дардери позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Рекомендуемая ставка: победа Дардери + тотал геймов больше 21,5 за 2.63.