Во втором матче финала НБА «Сан-Антонио» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 6 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Сан-Антонио»
Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).
Последние матчи: «Сан-Антонио» начал финальную серию против «Нью-Йорка» с поражения (95:105).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.
Состояние команды: В первом матче финальной серии прервалась победная серия «шпор», которая состояла из двух матчей. Ранее баскетболисты «Спёрс» переиграли «Оклахому» (111:103, 118:91).
«Нью-Йорк»
Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).
Последние матчи: Нью-йоркцы стартовали с победы в битве за трофей НБА. В первой игре финала «никсы» нанесли поражение «Сан-Антонио» (105:95). В составе победителей результативной игрой отметился Джален Брансон, который набрал 30 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.
Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает 12 матчей, включая игры плей-офф против «Кливленда» (130:93, 121:108, 109:93, 115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89)
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» в финале Востока обыграл «Кливленд» (4:0)
- «Сан-Антонио» в финале Запада обыграл «Оклахому» (4:3)
- «Нью-Йорк» ведет в счёте у «Сан-Антонио» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. На победу «Нью-Йорка» — 2.75.
ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Нью-Йорк» стартовал с победы в финале НБА, выиграв у «Сан-Антонио» с разницей в 10 очков. Ожидаем, что «никсы» не только продлят победную серию, но и увеличат преимущество в дуэли со «шпорами».
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+4.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.87.