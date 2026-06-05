прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

Во втором матче финала НБА «Сан-Антонио» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 6 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» начал финальную серию против «Нью-Йорка» с поражения (95:105).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

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Состояние команды: В первом матче финальной серии прервалась победная серия «шпор», которая состояла из двух матчей. Ранее баскетболисты «Спёрс» переиграли «Оклахому» (111:103, 118:91).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).

Последние матчи: Нью-йоркцы стартовали с победы в битве за трофей НБА. В первой игре финала «никсы» нанесли поражение «Сан-Антонио» (105:95). В составе победителей результативной игрой отметился Джален Брансон, который набрал 30 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» насчитывает 12 матчей, включая игры плей-офф против «Кливленда» (130:93, 121:108, 109:93, 115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89)

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в финале Востока обыграл «Кливленд» (4:0)

«Сан-Антонио» в финале Запада обыграл «Оклахому» (4:3)

«Нью-Йорк» ведет в счёте у «Сан-Антонио» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.45. На победу «Нью-Йорка» — 2.75.

ТБ 213.5 и ТМ 213.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Нью-Йорк» стартовал с победы в финале НБА, выиграв у «Сан-Антонио» с разницей в 10 очков. Ожидаем, что «никсы» не только продлят победную серию, но и увеличат преимущество в дуэли со «шпорами».

2.07 Фора «Нью-Йорка» (+4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+4.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 217.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 217.5 с коэффициентом 1.87.