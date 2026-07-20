прогноз на матч 13-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.57

21 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.57.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Согдиана»

Турнирное положение: «Волки» заняты борьбой за выживание. Команда на текущий момент пребывает на 12-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Согдиана» забила 21 мяч в 12 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила аж 25 мячей. Это больше всех в лиге.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Согдиана» нанесла поражение «Хорезму» (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила «Бухаре» (1:2). А вот несколько раньше «волки» уверенно разделались с «Сурханом» (5:2).

В своих пяти последних матчах «Согдиана» разжилась двумя викториями. В них «волки» отличились 11 забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Согдиана» не блещет стабильностью результатов. Плюс оборона слишком часто совершает результативные сбои.

К тому же «Согдиана» исторически неудачно противостоит «нефтяникам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях. Да и в нынешней диспозиции противостоять лидеру будет непросто, особенно с такими проблемами в обороне.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтяники» борются за чемпионство. Ныне команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны.

При этом «Нефтчи» Фергана на 4 очка опережает идущий следом «Пахтакор». К тому же забила команда 27 мячей, что является лучшим результатом в лиге.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. Со счетом 2:1 она переиграла «Бухару».

До того команда в контрольной встрече потерпела поражение от «Зенита» (1:4). При этом чуть ранее она потеряла очки в матче с АГМК (0:0).

К слову, «Нефтчи» Фергана в пяти своих последних матчах добыл три победы. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: «Нефтяники» добыли 10 побед в 12 матчах чемпионата. Вот только поражение от «Зенита» в спарринге несколько отрезвило.

При этом «Нефтчи» Фергана в пяти выездных поединках чемпионата набрал 13 зачетных пунктов. Да и вне родных стен команда еще не пропустила ни разу.

Разумеется, «нефтяники» намерены закрепиться в лидерах. Да и пора бы улучшать результативность хорватскому форварду Стипе Перице, отличившемуся пока шестью точными ударами.

На что ставят в матче Согдиана — Нефтчи Фергана Букмекерские коэффициенты на матч Согдиана — Нефтчи Фергана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.88, а победа «Согдианы» — в 5.17.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.94, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: «Нефтяники» атакуют мощнее всех в лиге, и явно уверенно расправятся с «волками».

2.57 Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Согдиана» — «Нефтчи» Фергана принесёт прибыль 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Согдиана» — «Нефтчи» Фергана принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.30.

Пять причин, почему ставка зайдет