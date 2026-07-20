прогноз на центральный матч 13-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.77

21 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бухара» и «Бунёдкор». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.77.

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«Бухара»

Турнирное положение: Бухарцы борются за медали чемпионата. Команда находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Бухара» забила 16 мячей в 12 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила тринадцать мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бухара» уступила ферганскому «Нефтчи» (1:2).

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До того команда сумела одолеть ершистую «Согдиану» (2:1). Плюс чуть ранее ей удалось переиграть «Машъал» (1:0).

В своих пяти последних матчах «Бухара» разжилась двумя победами. В них бухарцы отличились 6 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Бухара» не блещет стабильностью результатов. Да и вообще, проблема с реализацией является одной из самых насущных.

Между тем, «Бухара» на родной арене добыла 13 очков в шести матчах. Да и пропустила дома команда всего четыре мяча. К тому же шанс запрыгнуть в тройку имеется.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Ласточки» борются за попадание на пьедестал. Ныне команда находится на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бунёдкор» набрал 19 очков в 12 поединках чемпионата Узбекистана. К тому же забила команда всего 14 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 1:3 она уступила «Насафу».

До того команда потерпела поражение от «Коканда» (0:1). При этом чуть ранее она одолела «Навбахор» (2:1). «Ласточкам» все никак не удается стабилизировать свои результаты.

При том «Бунёдкор» в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Состояние команды: «Бунёдкор» проиграл дважды кряду. К тому же команда имеет проблемы с реализацией.

При этом «Бунёдкор» в шести выездных поединках чемпионата набрал 13 зачетных пунктов. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч.

Безусловно, «ласточки» намерены подтянуться к медальной зоне. Вот только проиграла команда почти в половине своих матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бунёдкор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа «Бухары» — в 2.77.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.13, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: «Бухара» в атаке выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же имеет все шансы подняться в тройку.

2.77 Победа «Бухары» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч «Бухара» — «Бунёдкор» позволит вывести на карту выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Победа «Бухары» за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Бухара» — «Бунёдкор» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет