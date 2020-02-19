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    Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы Боруссии над ПСЖ

    Дортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд
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    «Боруссия» на домашнем стадионе обыграла ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд стал главной звездой вечера, забив два гола во втором тайме. Squawka.com делает главные выводы после этого матча.

    1. Эрлинг Холанд — Терминатор

    Эрлинг Холанд забил невероятные 8 голов на групповом этапе Лиги чемпионов. Он провел фантастический отрезок в составе «Зальцбурга», но особо никто не ожидал, что он с той же легкостью продолжить забивать голы в матчах навылет (даже в Лиге Европы). Возможно, никто, кроме «Боруссии».

    Немецкий клуб спустил Холанда с привязи в матчах плей-офф Лиги чемпионов. На протяжении часа ПСЖ удавалось держать норвежца под контролем, но на 69-й минуте он продемонстрировал свой голевой инстинкт. Кросс Ашрафа Хакими был прерван, но норвежец сумел сгруппироваться, подстроиться под мяч и отправить его в сетку ударом с правой. Это было великолепное завершение — именно так Холанд и привык забивать.

    Эрлинг Холанд
    globallookpress.com

    Затем, когда ПСЖ сравнял счет, вышедший на замену Джованни Рейна нашел Холанда своим пасом за пределами штрафной. Форвард переложил мяч под левую, а затем продемонстрировал еще одно оружие из своего арсенала — фантастическую пушку, которая заряжена в левой ноге. Холанд ударил так сильно, что мяч уже вонзился в сетку, прежде чем Кейлор Навас успел пошевелиться. Костариканец был просто бессилен.

    Это был десятый гол Холанда в семи матчах Лиги чемпионов. Он забил десять голов в турнире быстрее, чем кто-либо когда-либо. Кроме того, это его одиннадцатый гол в семи играх за «Боруссию». Что, черт возьми, вы можете сказать об этих цифрах? Неважно, против кого он выходит на поле, он все равно продолжает приносить результат. Ему не знакомы чувства жалости, печали или раскаяния. Он просто не остановится, пока не забьет гол.

    2. Неймар продемонстрировал свой уровень

    Вокруг Неймара всегда столько шумихи, что зачастую бывает трудно сказать, действительно ли он так хорош. В первом тайме матча в Дортмунде он выглядел, как футболист, который не очень заинтересован в игре. Все выглядело так, что вся критика касательно того, что сила Неймара осталась в прошлом — это правда.

    Но затем внезапно бразилец проснулся. Он начал двигаться быстрее и пасовать с большей точностью. Внезапно у защитников «Боруссии» начали возникать трудности с тем, чтобы угнаться за ним. Фактически два гола Дортмунда шли вразрез с ходом игры, так как Неймар сделал ПСЖ доминирующей командой. Он стал лучшим в составе парижан по ударам (6), ключевым пасам (3), а также совершил 3 из 6 успешных обводок — только Левен Кюрзава совершил больше.

    Неймар
    globallookpress.com

    Неймар также оказался в нужном месте в нужное время, чтобы отправить мяч в сетку после кросса Килиана Мбаппе. Ему не удалось забить еще один выездной гол, хотя он сделал все возможное для этого. В своем всего лишь втором матче плей-офф Лиги чемпионов в составе ПСЖ Неймар напомнил нам о том, что является игроком уровня топ-матчей ЛЧ.

    3. Осторожный Тухель

    Томас Тухель всегда был тренером, который в первую очередь ориентируется на атаку. Тухель — ученик Пепа Гвардиолы, но его команды обычно играли еще с большей атакующей мощью, нежели коллективы Гвардиолы. Его ПСЖ — невероятная атакующая команда. Однако ранее Тухеля уже заставали врасплох в Лиге чемпионов.

    Очевидно, немецкий тренер осторожно отнесся к грозной атаке «Боруссии» — он отказался от привычной для себя схемы 4-2-2-2 и выставил 3-4-3, которые отзеркаливали схему дортмундцев. Идея Тухеля была ясна — остановить контратаки «Боруссии».

    Томас Тухель в матче с «Боруссией»
    globallookpress.com

    Чтобы добиться этого, Тухель приказал трем центральным защитникам играть поуже и защищаться по ширине штрафной площади. Это позволило им останавливать Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо, когда таланты «Боруссии» пытались убегать в контратаки. Однако это также означало, что фулл-бэкам нужно было защищать более обширные зоны. И если Тома Менье справлялся с этой задачей отлично, то Левен Кюрзава был не столь дисциплинирован в игре против такого реактивного футболиста, как Хакими.

    В конце концов, схема игры ПСЖ была настолько оборонительной, что убила их потенциал в атаке. Однако в то же время она и ограничила в атаке соперника. Немецкая команда создавала остроту, но лишь по той причине, что игроки ПСЖ теряли мяч, находясь под прессингом, или же Кюрзава не следил за Хакими.

    И хотя «Боруссия» в итоге забила дважды, первый гол был забит во многом благодаря удачному рикошету, а второй — благодаря фантастическому удару-молнии. «Боруссия» по-настоящему так и не вскрыла оборону ПСЖ, что было главным опасением Тухеля в выездном матче. Так что осторожность Тухеля в какой-то степени оправдала себя.

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    • 4. Локомотив Хакими

    Ашраф Хакими — настоящий футбольный локомотив. Глядя на него, вас не удивит то, что он силен физически или одарен технически, но скорость, которую он способен развить, просто захватывает дух и является оружием, которое очень сильно влияет на игру «Боруссии».

    Ашраф Хакими и Левен Кюрзава
    globallookpress.com

    Хакими — лучший бомбардир «Боруссии» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На его счету 4 забитых гола. Защитник представляет угрозу для ворот соперника, когда бросается вперед в контратаках. Но, что не менее важно, он успешно отрабатывает и в обороне. В матче с ПСЖ он выиграл четыре единоборстав и совершил 3 перехвата, оба являются лучшими показателями в команде. ПСЖ просто не удавалось пройти его (Неймару пришлось бродить по полю, чтобы искать возможности).

    А затем Хакими еще и создал два голевых шанса в атаке (только у Санчо было больше) и едва не забил третий гол в концовке встречи. Хакими по-настоящему феноменален и способен влиять на результат матчей «Боруссии».

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    • 5. У ПСЖ отличные шансы на четвертьфинал

    «Боруссия» победила ПСЖ на своем поле как по счету, так и по игре. Это радостный момент для них, однако им нужно успокоиться и осознать, что из-за гола Неймара вопрос выхода в следующий этап еще далеко не решен. И на самом деле поражение со счетом 1:2 — лучший результат для гостевой команды, чем, например, ничья 0:0, поскольку мяч, забитый на выезде, порой становится бесценным в ответной встрече.

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    На своем поле ПСЖ совершенно другая команда, нежели в гостях. Все помнят знаменитый камбэк «Барселоны», который выиграла 6:1 на «Камп Ноу». Но прежде чем проиграть «Барсе» на выезде, ПСЖ разгромил каталонцев дома со счетом 4:0.

    А теперь они вполне способны отыграться после 1:2. Конечно, им будет не хватать дисквалифицированных Марко Верратти и Тома Менье, но с учетом поддержки болельщиков, а также присутствия Мауро Икарди или Эдинсона Кавани (или же обоих сразу), можно ожидать, что ПСЖ будет играть более агрессивно и активно, чтобы попытаться наконец вернуться в четвертьфинал ЛЧ. 0

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