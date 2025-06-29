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    Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с трансфером защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги.

    Роман Вега
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    Роман Вега

    «Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — приводит слова Медведева Sport24.

    Сумма трансфера составит 9 млн евро. «Зенит» приобретает 90% прав на игрока, оставив аргентинскому клубу долю в 10%.

    В минувшем сезоне Вега провел 15 матчей за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение с его нынешним клубом рассчитано до конца 2026 года.

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