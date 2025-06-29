Медведев: Переговоры по трансферу Романа Веги в «Зенит» успешно завершены

Председатель правлениявысказался о ситуации с трансфером защитника

«Переговоры по Роману Веге успешно завершены. Игрок сегодня ночью по аргентинскому времени вылетает в Санкт-Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — приводит слова Медведева Sport24.

Сумма трансфера составит 9 млн евро. «Зенит» приобретает 90% прав на игрока, оставив аргентинскому клубу долю в 10%.

В минувшем сезоне Вега провел 15 матчей за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение с его нынешним клубом рассчитано до конца 2026 года.