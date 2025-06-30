Интер Милан — Флуминенсе. Ставка (к. 1.73) и прогноз на Клубный чемпионат мира 30 июня 2025 года

Интер
Флуминенсе
«Интер» Милан
Турнирное положение: в группе Е «Интер» Милан финишировал на первой строчке с 7 очками.
Последние матчи: в 3-м туре команда Кристиана Киву уверенно разобралась с аргентинским «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала отличился Франческо Пио Эспозито, а затем точку в матче поставил Бастони. Интересно, что эту встречу противник доигрывал вдевятером.
Интер — Флуминенсе: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа над «Уравой» (2:1) и ничья с «Монтерреем» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Биссек (з), Павар (з), Зелиньский (п), Чалханоглу (п), недоступен — Тареми (н).
Состояние команды: буквально перед стартом турнира у «Интера Милана» сменился главный тренер. Вместо Симоне Индзаги команду возглавил бывший футболист нерадзурри Киву. Пока он придерживается прежней схемы 3-5-2, но уже дает шанс проявить себя талантливым братьям Эспозито, которые ярко провели прошлый сезон в аренде и хорватскому новичку Сучичу.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флуминенсе» был второй по итогам группового турнира в квартете F c 5 очками.
Последние матчи: в заключительном матче группового турнира «Флуминенсе» сыграл безголевую ничью с «Мамелоди» (0:0). Для бразильцев игра ничего не решала, так как они обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому команда действовала в полноги.
До этого был обыгран «Ульсан» (4:2) и случилась ничья с дортмундской «Боруссией» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Сотельдо (п), Отавио (п).
Состояние команды: с апреля этого года «Флуминенсе» возглавляет один из сильнейших и точно один из самых уважаемых специалистов страны Ренату Гаушу, в послужном списке которого немало побед в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Пока под его руководством команда смотрится очень достойно и ничуть не затерялась на турнире.
Статистика для ставок
- Никогда ранее команды между собой не играли
- «Интер» в трех матчах группового этапа набрал 5 очков при разнице 5-2
- У «Флуминенсе» также было 5 очков и разница 4-2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» Милан дают 1,76, а на «Флуминенсе» — 5,20, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.
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Прогноз: после напряженного сезона возрастной «Интер Милан» выглядит несколько тяжеловато, к тому при Киву показалось, что команда играет в более прагматичный футбол. Пока новый наставник постепенно адаптирует игру нерадзурри под свои требования, время еще у него имеется.
«Флуминенсе» также при необходимости может сыграть плотно и закрыто, что команда уже показывала на этом турнире. Ренату Гаушу является отличным тактиком и опытным специалистом, чтобы ввязаться с более сильным «Интером» в открытый футбол.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,73.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, который имеет право на жизнь.
Дополнительная ставка: ничья за 3,60.