Интер Милан — Флуминенсе. Ставка (к. 1.73) и прогноз на Клубный чемпионат мира 30 июня 2025 года

30 июня в 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Интер» Милан и «Флуминенсе». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» Милан — «Флуминенсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер» Милан

Турнирное положение: в группе Е «Интер» Милан финишировал на первой строчке с 7 очками.

Последние матчи: в 3-м туре команда Кристиана Киву уверенно разобралась с аргентинским «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала отличился Франческо Пио Эспозито, а затем точку в матче поставил Бастони. Интересно, что эту встречу противник доигрывал вдевятером.

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Ранее была победа над «Уравой» (2:1) и ничья с «Монтерреем» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Биссек (з), Павар (з), Зелиньский (п), Чалханоглу (п), недоступен — Тареми (н).

Состояние команды: буквально перед стартом турнира у «Интера Милана» сменился главный тренер. Вместо Симоне Индзаги команду возглавил бывший футболист нерадзурри Киву. Пока он придерживается прежней схемы 3-5-2, но уже дает шанс проявить себя талантливым братьям Эспозито, которые ярко провели прошлый сезон в аренде и хорватскому новичку Сучичу.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» был второй по итогам группового турнира в квартете F c 5 очками.

Последние матчи: в заключительном матче группового турнира «Флуминенсе» сыграл безголевую ничью с «Мамелоди» (0:0). Для бразильцев игра ничего не решала, так как они обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому команда действовала в полноги.

До этого был обыгран «Ульсан» (4:2) и случилась ничья с дортмундской «Боруссией» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Сотельдо (п), Отавио (п).

Состояние команды: с апреля этого года «Флуминенсе» возглавляет один из сильнейших и точно один из самых уважаемых специалистов страны Ренату Гаушу, в послужном списке которого немало побед в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. Пока под его руководством команда смотрится очень достойно и ничуть не затерялась на турнире.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не играли

«Интер» в трех матчах группового этапа набрал 5 очков при разнице 5-2

У «Флуминенсе» также было 5 очков и разница 4-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» Милан дают 1,76, а на «Флуминенсе» — 5,20, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

Прогноз: после напряженного сезона возрастной «Интер Милан» выглядит несколько тяжеловато, к тому при Киву показалось, что команда играет в более прагматичный футбол. Пока новый наставник постепенно адаптирует игру нерадзурри под свои требования, время еще у него имеется.

«Флуминенсе» также при необходимости может сыграть плотно и закрыто, что команда уже показывала на этом турнире. Ренату Гаушу является отличным тактиком и опытным специалистом, чтобы ввязаться с более сильным «Интером» в открытый футбол.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,73.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, который имеет право на жизнь.

Дополнительная ставка: ничья за 3,60.