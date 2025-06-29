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    Лионель Месси«ПСЖ» — «Интер Майами». Онлайн, прямая трансляция
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    «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира

    «ПСЖ» — «Интер Майами»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ
    В матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» со счетом 4:0.

    «ПСЖ»
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    «ПСЖ»

    Все мячи были забиты еще в первом тайме. Автором дубля стал Жоау Невеш, еще один гол на счету Ашрафа Хакими. Также автогол в пассиве Томаса Авилеса.

    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала
    ПСЖ — Интер Майами 4:0
    Голы: 1:0 Жоау Невеш (6'), 2:0 Жоау Невеш (39'), 3:0 Томас Авилес (автогол) (44'), 4:0 Ашраф Хакими (45 + 3') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (Ли Кан Ин, 69'), Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 46'), Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес, 69'), Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 46'), Витор Феррейра, Жоау Невеш (Усман Дембеле, 61'), Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Брэдли Баркола Интер Майами: Оскар Устари, Жорди Альба, Ноа Аллен (Томас Авилес, 19'), Максимилиано Фалькон, Марсело Вейгандт, Теласко Сеговия (Бенджамин Кремаски, 75'), Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Луис Суарес, Лионель Месси, Тадео Альенде Предупреждения: Томас Авилес (20'), Марсело Вейгандт (42'), Луис Суарес (74')

    Таким образом, «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем матча «Фламенго» — «Бавария».

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