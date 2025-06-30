Акрон — Спартак Кострома. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июня 2025 года

30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» победил в 10 матчах из 30. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Акрон» уступил «Локомотиву» (1:4).

До того команда потерпела поражение от «Динамо» (1:2). А вот поединок с «Ахматом» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Акрон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Тольяттинцы только начинают серию контрольных поединков. Вот только уступила команда в 2 своих последних матчах.

Причем «Акрон» явно будет доминировать в этой встрече. Да и продливший контракт с тольяттинцами Артем Дзюба в строю!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тольяттинцы априори обязаны обыгрывать полпреда первой лиги.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи сумели пробиться в первый дивизион. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы второй лиги.

Причем «Спартак» Кострома в 18 матчах первенства набрал 36 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи проиграли «Ленинградцу» (0:1).

До того команда не сумела переиграть «Машук-КМВ» (1:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Велесу» (1:2).

При этом «Спартак» Кострома в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Костромичи не особенно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 18 поединках минувшего первенства.

При этом «Спартак» Кострома победил в 11 поединках первенства из 18. Да и концовку сезона костромичи уже откровенно доигрывали.

Команда намерена закрепиться в первом дивизионе. Состав у команды довольно крепкий, да и без усиления явно не обойдется.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Костромичи не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Костромичи не побеждали в 3 своих последних поединках

«Акрон» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Тольяттинцы уступили в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

Прогноз: «Акрон» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Тольяттинцы априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Акрона» -1.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15