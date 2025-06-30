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    «Акрон» уверенно разделается с костромичами

    Акрон — Спартак Кострома. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Спартак» Кострома
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    Артем Дзюба
    30 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Акрон» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» Кострома, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Акрон» победил в 10 матчах из 30. А вот отличились игроки команды 39 результативными ударами в 30 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Акрон» уступил «Локомотиву» (1:4).

    До того команда потерпела поражение от «Динамо» (1:2). А вот поединок с «Ахматом» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Акрон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тольяттинцы только начинают серию контрольных поединков. Вот только уступила команда в 2 своих последних матчах.

    Причем «Акрон» явно будет доминировать в этой встрече. Да и продливший контракт с тольяттинцами Артем Дзюба в строю!

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тольяттинцы априори обязаны обыгрывать полпреда первой лиги.

    «Спартак» Кострома

    Турнирное положение: Костромичи сумели пробиться в первый дивизион. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы второй лиги.

    Причем «Спартак» Кострома в 18 матчах первенства набрал 36 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи проиграли «Ленинградцу» (0:1).

    До того команда не сумела переиграть «Машук-КМВ» (1:1). А вот чуть ранее она досадным образом уступила «Велесу» (1:2).

    При этом «Спартак» Кострома в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Костромичи не особенно преуспевают в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 18 поединках минувшего первенства.

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    При этом «Спартак» Кострома победил в 11 поединках первенства из 18. Да и концовку сезона костромичи уже откровенно доигрывали.

    Команда намерена закрепиться в первом дивизионе. Состав у команды довольно крепкий, да и без усиления явно не обойдется.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Костромичи не боятся оппонента, и уж точно намерены найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Костромичи не побеждали в 3 своих последних поединках

    • «Акрон» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • Тольяттинцы уступили в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

    Прогноз: «Акрон» мотивирован успешно начать серию контрольных матчей, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Тольяттинцы априори сильнее соперника, да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Акрона» -1.5 за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Спартак Кострома?

    Матч Акрон — Спартак Кострома состоится 30 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Акрона» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Спартак Кострома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Акрона» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Спартак Кострома?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Спартак Кострома?

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 6.32.

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