Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?

Гонка за попадание в Лигу чемпионов в АПЛ никогда еще не была более интенсивной. После тройки лидеров в лице «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Лестера» сразу восемь клубов могут претендовать на четвертую позицию. А если апелляция «Ман Сити» касательно отстранения от еврокубков будет отклонена, тогда и пятое место в АПЛ даст возможность сыграть в Лиге чемпионов.

На данный момент лишь 7 очков отделяют «Челси», который идет четвертым, от «Арсенала» и «Бернли», которые находятся на 10 и 11 местах соответственно. Предстоящая битва «Челси» и «Тоттенхэма», который располагается на пятой строчке, является одной из ключевых для обоих клубов. Но за 12 туров до финиша у всех команд, которые участвуют в гонке за четвертое место, есть свои проблемы, которые нужно решить.

Так кто же фаворит в борьбе за четвертую и пятую позиции?

«Манчестер Юнайтед»

Прогнозируемый финиш: 4 место

Текущая позиция: 7 место, 38 очков

Команда Уле Гуннара Сульшера — пожалуй, самая непредсказуемая из всех претендентов на четвертое место. Они обыграли четыре команды из нынешней топ-5 и являются единственным коллективом, который в этом сезоне отобрал очки у «Ливерпуля». Но при этом «МЮ» также проиграл «Уотфорду», «Борнмуту» и «Вест Хэму», которые ведут борьбу за выживание. В следующем месяце их ждут матчи против «Эвертона», «Ман Сити», «Тоттенхэма» и «Шеффилд Юнайтед». Все это делает март решающим для манкунианцев месяцем. И если после этого забега «МЮ» сохранит шансы на Лигу чемпионов, то в следующих шести матчах их ждут команды, которые испытывают трудности. А это значит, что «Ман Юнайтед» должен быть в первой четверке к заключительному матчу сезона против «Лестера».

«Вулверхэмптон»

Прогнозируемый финиш: 5 место

Текущая позиция: 8 место, 36 очков

Игроки «Вулверхэмптона» globallookpress.com

Команда Нуну Эшпириту Санту на данный момент занимает восьмое место, на 5 очков отставая от «Челси». Но впереди у «Вулверхэмптона» благоприятный маршрут, благодаря которому они могут подняться в первую четверку. Кроме поездки в гости к «шпорам», которая запланирована на 1 марта, пять из шести следующих команд, с которыми им предстоит сыграть, находятся в нижней шестерке. Участие в Лиге Европы может ударить по амбициям «волков», но все же у них, пожалуй, самый привлекательный календарь в гонке за ЛЧ. Поездка в гости к «Челси» в заключительном туре, вероятно, будет решающей, особенно, если пятое место будет давать путевку в ЛЧ.

«Челси»

Прогнозируемый финиш: 6 место

Текущая позиция: 5 место, 41 очко

«Челси» весь сезон находится в топ-четверке, но у Фрэнка Лэмпарда и его команды в последнее время отваливаются колеса. Если взять последние десять матчей, то по их итогам «Челси» оказался бы лишь на одиннадцатом месте в таблице АПЛ. В своих четырех последних матчах в лиге «синие» набрали лишь 2 очка. В этих матчах «Челси» в том числе проиграл «МЮ» и сыграл вничью с «Арсеналом». Голы начали иссякать, звезда сборной США Кристиан Пулишич не может играть из-за травмы, а также начинает сказываться отсутствие новых подписаний в течение двух последних трансферных окон. Поскольку «Челси» еще предстоит сыграть в пятью из шести лучших команд Лиги, включая поездку в Ливерпуль, сложно представить, что они смогут финишировать в топ-четверке.

«Арсенал»

Прогнозируемый финиш: 7 место

Текущая позиция: 10 место, 34 очка

Микель Артета globallookpress.com

«Арсеналу» нужно сократить отставание в 7 очков, чтобы добраться до четвертого места, и это непростое испытание для команды Микеля Артеты, под руководством которого «Арсенал» победил в АПЛ всего два раза. Обратная сторона медали заключается в том, что за этот же период «Арсенал» проиграл лишь один раз. Так что Артета явно сделал «канониров» более непобедимыми. Воскресная игра против «Эвертона» на «Эмирейтс» имеет важнейшее значение, потому что поражение любой из этих команд будет серьезным ударом по их перспективам. Если «Арсенал» сможет выиграть, тогда будет твердо бороться за место в ЛЧ. Но все же 7 очков — это большой дефицит.

«Тоттенхэм»

Прогнозируемый финиш: 8 место

Текущая позиция: 5 место, 40 очков

Жозе Моуринью, сменив Маурисио Почеттино, совершил небольшое чудо, вернув «Тоттенхэм», который в ноябре томился на 14-м месте и отставал от четвертого на 11 очков, в борьбу за топ-четверку. Но если результаты десяти последних матчей ставят их на четвертое место среди всех команд АПЛ, то теперь из-за травм Гарри Кейна и Сон Хын Мина «шпоры» остались без двух основных бомбардиров. У них впереди шесть матчей против соперников в борьбе за топ-четверку, и большой вопрос, кто же у «шпор» будет забивать в этих матчах голы. При наличии в составе Кейна и Сона они, скорее всего, попали бы в топ-4, но их отсутствие, скорее всего, будет решающим фактором.

Сон Хын Мин globallookpress.com

«Шеффилд Юнайтед»

Прогнозируемый финиш: 9 место

Текущая позиция: 6 место, 39 очков

Команда Криса Уайлдера стала сюрпризом сезона, хотя до его начала рассматривалась как кандидат на понижение в классе. Но «Шеффилд Юнайтед» комфортно чувствовал себя на протяжении первой половины кампании, и сейчас находится на шестом месте, всего в двух очках от топ-четверки. Следующие три игры, вероятно, будут решающими для для «ШЮ». Их ждут встречи с «Брайтоном», «Норвичем» и «Ньюкаслом», потому как далее команде предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» и «шпорами». Затем у «Шеффилд Юнайтед» в календаре «Бернли», «Вулверхэмптон», «Челси», «Лестер» и «Эвертон». Так что финишировать в первой четверке будет не очень просто.

«Эвертон»

Прогнозируемый финиш: 10 место

Текущая позиция: 9 место, 36 очков

Карло Анчелотти globallookpress.com

Карло Анчелотти посрамил скептиков. С тех пор, как он возглавил «Эвертон» в декабре, «ириски» поднялись с 15-го места в АПЛ (они находились в 4 очках от зоны вылета) на девятое — в 5 очках от четвертой позиции. За последние десять матчей в чемпионате только «Ливерпуль» и «Сити» набрали больше очков, чем «Эвертон». Но теперь для «Эвертона» наступает решающий период — в следующих четырех матчах они сразятся с «Арсеналом», «МЮ», «Челси» и «Ливерпулем». Результаты в матчах против команд из топ-шестерки были слабостью «ирисок» в этом сезоне и в прошлом, так что к тому времени, когда они пройдут этот отрезок, их борьба за топ-четверку может быть окончена. Если нет, то они могут штурмовать топ-четверку.

«Бернли»

Прогнозируемый финиш: 11 место

Текущая позиция: 11 место, 34 очка

Для «Бернли» Шона Дайча главной задачей по-прежнему остается сохранение прописке в элитном дивизионе, а не надежды на маловероятное попадание в ЛЧ. Разница мячей (минус 9) подчеркивает все их минусы в отношении перспективы оказаться четвертыми или пятыми. На данный момент по очкам они находятся на одном уровне с «Арсеналом», так что совсем исключать их нельзя. Но выезды в гости к «Ливерпулю» и «Сити» означают, что их надежды на евроарену выглядят маловероятными. 0