Прогресс «Арcенала» демонстрирует большой потенциал

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» победил «Эвертон» со счетом 3:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Арсенал» проявил волю, но и слабость в обороне

«Большая часть атакующих действий "Арсенала" проходила с левого фланга, где хорошо взаимодействовали Сака и Обамеянг. Команде Артеты явно нужно немного поработать летом, но он обязательно постарается сохранить эту ось без изменений в следующем сезоне. Он также будет доволен тем, как его подопечные дважды преодолевали разочарование от пропущенного мяча и выдержали давление соперника», — отмечает в материале ESPN Ник Джадд.

«Наставник "Канониров" удивил выбором стартового состава, когда оставил в запасе популярного и пребывающего в хорошей форме Сака, и его решение усугубилось, когда пришлось выпускать исполнителя. Молодой игрок заменил травмировавшегося Колашинаца в начале матча. Кроме того, рулевому лондонцев нужно поработать на обороной и способностью сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут, если у них будет шанс финишировать в топ-4».

«Арсенал» ожидает борьба за удержание Обамеянга

«В выступлении Пьера-Эмерика Обамеянга, которое принесло победу хозяевам над "Эвертоном", было нечто большее, чем просто сходство с Тьерри Анри, а также тем, как последний говорил, что Артете нужно решать вопросы по поводу своего капитана. Европейский топ-клубы хотят заполучить габонца, так же, как "Барселона" в итоге переманила Анри, и рулевой "Арсенала" знает, что клубу нужно бороться, чтобы сохранить еще одного желанного форварда», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«Выход в Лигу чемпионов помог бы, и этот результат, который, возможно, сопровождал небольшой фарт, укрепил надежды команды совершить маловероятную атаку на топ-4 — или, возможно, достаточно будет даже пятого места, если отстранение "Манчестер Сити" от еврокубков будет подтверждено. Даже если так, летом у Обамеянга по контракту останется один год, и в 30 лет он, похоже, достиг поворотного момента в своей карьере».

«Эвертон» может быть доволен своей игрой

«Перед игрой Карло Анчелотти говорил о необходимости того, чтобы его команда выступила с "заявлением" перед матчами против классической "большой четверки", которые безжалостно проверят их пригодность к еврокубкам следующей кампании. После всего лишь второго поражения в 12 матчах лиги их следующие три матча состоятся против "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", тогда как поединок против "Тоттенхэма" должен состояться в апреле», — предупреждает в материале BBC Фил Доукс.

«Анчелотти также должен был быть восхищен решительностью и положительным настроем, которые продемонстрировал "Эвертон", чтобы восстановить равновесие, сделав счет 2:2, а также попыталась сделать это снова уже во втором тайме, но на этот раз тщетно. В день, когда у "Ирисок" было много положительных моментов для гостей, где, возможно, самым важным было возвращение Андре Гомеша всего через четыре месяца после перенесенного перелома лодыжки».

Перестройка от Артеты меняет «Арсенал» к лучшему

«Его склонность добиваться успеха с трудом, похоже, исчезает, во всяком случае пока, но, когда Артета вскинул руки и отпраздновал победу вместе с помощниками, "Арсенал" может почувствовать себя несколько иначе. Этот выигрыш у яркой команды "Эвертона" выглядела важной даже на арене, которая знает ложные рассветы, как немногие другие, но внезапно их дорога к еврокубкам не выглядит столь сложной. Серия "Канониров" без поражений составляет уже 10 матчей, и, наконец, они сумели выиграть две встречи АПЛ кряду», — пишут на страницах The Guardian Ник Эймс.

«Импульс появлеяется в нужное время, и ключевые исполнители на обоих участках поля набирают форму — больше всего среди них выделяются Обамеянг и Лено, и если бы такой быстрый, тяжелый и нервный матч был бы сыгран 10 раз, лондонцы, вероятно, скорее всего проиграли большую их часть. Но в габонце у них есть человек, который, кажется, воодушевлен требованиями, предъявляемыми к нему. Появляются свидетельства того, что постепенная перестройка Артеты создает нечто с огромным потенциалом». 0