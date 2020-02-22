ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Невоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто?

    Испанский форвард показывает за «Лацио» игру не уступающую Месси. Почему никто не говорит о нем?

    Футбол Лацио Серия A Футбол Италии Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Примера (Ла Лига) Футбол Испании Депортиво Малага Ювентус Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Луис АльбертоНевоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто? Мартин БрейтуэйтСтранный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам Оливье ЖируАПЛ. «Челси» остался на четвертом месте, «Лестер» уступил «Манчестер Сити»
  • 22:53
    • «Реал Сосьедад» «всухую» разгромил «Валенсию»
  • 22:42
    • «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»
  • 22:30
    • Гол Жезуса принес «Ман Сити» выездную победу
  • 22:05
    • Гол Рэмзи принес «Ювентусу» победу над СПАЛом
  • 21:39
    • «Марсель» проиграл «Нанту»
  • 21:25
    • Халеп выиграла турнир WTA в Дубае
  • 21:16
    • Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
    Все новости спорта
    Луис Альберто
    Луис Альберто
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    Римский «Лацио» за бесценок купил у «Ливерпуля» одного из лучших нападающих в мире прямо сейчас, и ведет благодаря этому борьбу за чемпионство. Автор ESPN Райан О'Хэнлон рассказывает о том, как это произошло.
    Есть много поводов для восхищения взлетом «Ливерпуля» и тем, как они сметают все на пути к своему первому в новейшей истории титулу Премьер-лиги, и, возможно, к рекорду АПЛ по количеству набранных очков.

    И большая часть их уже обсуждена. Они блестяще выступили на трансферном рынке, произвели революцию в исполнении стандартов, изменили взгляд на роль центральных защитников, построили лучшую тройку нападения в мире, обозначили идеального вратаря и разрушили концепцию «коэффициентов реализации». Не говоря уже о том, что они не проигрывали в Премьер-лиге с января ... прошлого года.

    И они сделали все это, несмотря на то, что один из лучших нападающих в мире отправился играть в другой клуб.

  • Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • Каталонцы приобрели датского нападающего за 18 миллионов евро
  • Вчера

    • На фоне блестящего успеха клуба в течение последних двух сезонов, есть бывший талант «Ливерпуля», который теперь неделя за неделей зажигает в одной из лучших команд в одной из лучших лиг мира.

    В традиционных небесно-голубых цветах своего клуба он взламывает оборону противника в стиле Лионеля Месси, проскальзывает мимо несчастных соперников в чужую штрафную, вырезает пасы на ход своим партнерам по команде или сам отправляет мяч в сетку ворот.

    За последние три сезона он превратился в настоящую звезду и ключевого игрока, показав, что, если вы построите вокруг него свою команду, вы сможете претендовать на титул.

    Разумеется, мы говорим о Луисе Альберто из «Лацио».

    Луис Альберто

    Разговор о «самом недооцененном игроке в мире» начинается и заканчивается Луисом Альберто. Это он, и возражения по этому вопросу не принимаются.

    Просто взгляните на компанию, в которой он находится, и подумайте, как часто вы слышали, чтобы его имя упоминалось с тем же придыханием, как имена некоторых из этих парней. Мое предположение: вероятно, никогда.

    С начала сезона 2017/18, согласно TruMedia, только шесть игроков в топ-5 европейских чемпионатов имеют по меньшей мере 30 передач на своем счету: Лионель Месси, Томас Мюллер, Кевин Де Брюйне, Алехандро Гомес, Джейдон Санчо и Луис Альберто.

  • Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?
  • «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»?
  • 21/02/2020

    • Да, на вас записывают ассист только в том случае, если ваши товарищи по команде конвертируют ваши пасы в голы, но Альберто очень качественно создает моменты для партнеров. Начиная с сезона 2017/18 его статистически рассчитанная вероятность голевого паса равна 26,25, он отстает по этому показателю только от Месси, де Брюйне, Мюллера, Гомеса, Димитри Пайета и Анхеля Ди Марии.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Когда дело касается пасов в штрафную — самый ценный вид пасов — только Месси, Гомес, Де Брюйне и еще один эк-ливерпулец Сусо совершили больше. И это не только голевые пасы. Только Месси, Давид Сильва, Жоржиньо, Эден Азар и Де Брюйне сделали больше передач у чужой штрафной и в ней. Небольшая пометка о Величайшем: Месси возглавляет все категории, которые мы упомянули до сих пор. Он в порядке.

    Хотя Луис Альберто в основном правша, он старается делать свои пасы в штрафную с левого ее края и дальше. Это тепловая карта стартовой позиции для всех его передач в штрафную с сезона 2017/18:

    Тепловая карта
    ESPN

    Расположение мест, откуда он сделал свои 30 ассистов разбросано немного шире, хотя они все еще кренятся к левому флангу. Все точки, откуда были сделаны передачи указаны ниже:

    Карта ассистов
    ESPN

    Сложите все это вместе, и вы получите беспощадного распасовщика, который участвует во всех этапах и аспектах игры во владение и в атаку.

    Начиная с сезона 2017/18 среди игроков, сыгравших не менее 900 минут, есть четыре игрока, которые в среднем набрали не менее 0,4 голевых передачи, 4,5 паса в штрафную и 20 пасов в финальную треть поля за 90 минут: Месси, Неймар, Де Брюйне и Луис Альберто.

    Просто не так много игроков, которые могут сделать пас, который сохраняет владение мячом, сделать пас, который разрезает оборону, и сделать пас, который создает гол. Нападающий «Лацио» умеет все это.

  • Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы
  • Во втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала
  • 21/02/2020

    • Несмотря на все это, рыночная стоимость Альберто на сайте Transfermarkt составляет всего 44 миллиона долларов, в то время как все остальные игроки находятся где-то в стратосфере, с ценами на 150 миллионов долларов выше.

    Кроме того, на его счету целый один матч за сборную Испании. Он появился на поле в ноябре 2017 года, и с тех пор, судя по всему, «Ла Роха» уже не нуждалась отчаянно в умелом распасовщике, умеющем взломать плотную защиту.

    Даже с такой удивительно низкой (и не обязательно справедливой) ценой, покупка Альберто у «Лацио» должна стать одной из самых выгодных сделок последнего десятилетия.

    «Ливерпуль» купил его у «Севильи» за 8,8 млн долларов в 2013 году. В своем дебютном сезоне в возрасте 20 лет на «Энфилде» он сыграл 135 минут в Премьер-лиге, 51 минуту в Кубке Англии и 72 минуты в Кубке лиги.

    Луис Альберто

    Самый яркий момент его первого года — ассист Луису Суаресу в победном матче с «Тоттенхэмом» (5:0) — оказался единственным ярким моментом его карьеры в Ливерпуле, так как он больше не появлялся в официальной игре за клуб после того, как мерсисайдцы финишировали на втором месте в сезоне 2013/14.

    В следующем году он отправился в аренду в «Малагу». Затем, в сезоне 2015/16 была еще одна аренда — в «Депортиво».

    Все футбольные трансферы

    Несмотря на впечатляющий результат в Галиции — в возрасте 22 лет он был 18-м в Ла Лиге с 0,56 «голами с игры + голевыми передачами» за 90 минут — «Ливерпуль», еще до первого полного сезона Юргена Клоппа в клубе, избавился от игрока, отправив Альберто в «Лацио» за 4,4 миллиона долларов, что было лишь половиной суммы, которую они заплатили за его покупку.

  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия»
  • 20/02/2020

    • Альберто мало что показал в своем первом сезоне в Риме, но он засиял, как только стал постоянным игроком стартового состава. В сезоне 2017/18 он был лучшим в Серии А по передачам и был третьим после своего товарища по команде Чиро Иммобиле и Пауло Дибалы из «Ювентуса» по голам с игры и ассистам за 90 минут.

    Никто не выполнил больше передач в штрафную, и только неапольское трио из Лоренцо Инсинье, Жоржиньо и Марека Гамшика завершили больше передач в финальную треть поля.

    В прошлом сезоне Альберто пропустил 10 игр из-за травмы, но когда он играл, он был столь же опасен: за 90 минут он был седьмым в ожидаемых передачах, вторым в передачах в штрафную и третьим в передачах в финальную треть.

    Луис Альберто

    В отсутствие Луиса Альберто «Лацио» опустился на восьмое места в прошлом сезоне, после финиша на пятом месте (ну, четвертом — по очкам) годом ранее.

    В этом году Альберто пропустил только один матч, а «Лацио» лишь на одно очко отстает от лидирующего «Ювентуса». У них лучший результат в Италии, а на статистическом сайте FBRef только «Аталанта» имеет лучший результат.

    Альберто, тем временем, находится в лучшей форме, чем когда-либо прежде: он лидирует в Серии А по голевым передачам, пасам в штрафную и передачам в финальную треть поля.

  • Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • «Тоттенхэму» нужно надеяться на то, что в ответном матче ему будет сопутствовать удача
  • 20/02/2020

    • Согласно сайту FiveThirtyEight у «Лацио» есть 22%-ный шанс выиграть Серию А, и рынки ставок также подтверждают это. Они не потерпели поражения в своих последних 19 матчах, с 15-ти победами и четырьмя ничьими. Эта серия включает в себя и волевую победу со счетом 3:1 над «Ювентусом» в начале декабря.

    Их последнее поражение случилось 25 сентября в матче с «Интером», против которого они сыграли (и победили) на прошлых выходных.

    Все прогнозы на Серию А

    Имея в своем составе Альберто, которые управляет нитями игры по всему полю, «Лаци»о играет абсолютно достаточно хорошо, чтобы выиграть чемпионский титул. Единственный вопрос заключается в том, смогут ли они продолжать играть так же хорошо или нет.

    Бывшая команда Альберто собирается выиграть чемпионство в этом сезоне, и после того, как «Лацио» отобрал три очка у «Интера» в минувшие выходные, Луис Альберто также может выиграть титул. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
  • 17/02/2020 в 21:08
    •
  • Прогноз
  • «Дженоа» — «Лацио»
  • 1.74
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
    • 02:08 17/02/2020     Месут Озил
  • Топ-5 претендентов на победу в Лиге Европы
    • 07:41 19/02/2020     Виллиан Жозе
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
    • 21:08 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Сельта» покинула зону вылета, Месси разгромил «Эйбар», «Реал» в гостях у «Леванте»Обзор матчей 25 тура Примеры Вчера в 22:560
  • 20:55
    • «Локомотив» выиграл у «Чайки»
  • 20:53
    • Полиция не нашла фактов применения допинга российскими биатлонистами
  • 20:08
    • «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля Вчера в 08:340
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 00:06
    • «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном»
  • 23:58
    • «Лилль» без проблем обыграл «Тулузу»
  • 23:28
    • Гвардиола: Нам предстоит матч с королями турнира. Постараемся сыграть в своей манере
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? 21/02/2020 в 21:330
  • 19:56
    • «Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
  • 19:27
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
  • 18:08
    • Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Уайлдер — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие