Невоспетый герой. Почему никто не говорит об игре Луиса Альберто?

Есть много поводов для восхищения взлетом «Ливерпуля» и тем, как они сметают все на пути к своему первому в новейшей истории титулу Премьер-лиги, и, возможно, к рекорду АПЛ по количеству набранных очков.

И большая часть их уже обсуждена. Они блестяще выступили на трансферном рынке, произвели революцию в исполнении стандартов, изменили взгляд на роль центральных защитников, построили лучшую тройку нападения в мире, обозначили идеального вратаря и разрушили концепцию «коэффициентов реализации». Не говоря уже о том, что они не проигрывали в Премьер-лиге с января ... прошлого года.

И они сделали все это, несмотря на то, что один из лучших нападающих в мире отправился играть в другой клуб.

На фоне блестящего успеха клуба в течение последних двух сезонов, есть бывший талант «Ливерпуля», который теперь неделя за неделей зажигает в одной из лучших команд в одной из лучших лиг мира.

В традиционных небесно-голубых цветах своего клуба он взламывает оборону противника в стиле Лионеля Месси, проскальзывает мимо несчастных соперников в чужую штрафную, вырезает пасы на ход своим партнерам по команде или сам отправляет мяч в сетку ворот.

За последние три сезона он превратился в настоящую звезду и ключевого игрока, показав, что, если вы построите вокруг него свою команду, вы сможете претендовать на титул.

Разумеется, мы говорим о Луисе Альберто из «Лацио».

Луис Альберто globallookpress.com

Разговор о «самом недооцененном игроке в мире» начинается и заканчивается Луисом Альберто. Это он, и возражения по этому вопросу не принимаются.

Просто взгляните на компанию, в которой он находится, и подумайте, как часто вы слышали, чтобы его имя упоминалось с тем же придыханием, как имена некоторых из этих парней. Мое предположение: вероятно, никогда.

С начала сезона 2017/18, согласно TruMedia, только шесть игроков в топ-5 европейских чемпионатов имеют по меньшей мере 30 передач на своем счету: Лионель Месси, Томас Мюллер, Кевин Де Брюйне, Алехандро Гомес, Джейдон Санчо и Луис Альберто.

Да, на вас записывают ассист только в том случае, если ваши товарищи по команде конвертируют ваши пасы в голы, но Альберто очень качественно создает моменты для партнеров. Начиная с сезона 2017/18 его статистически рассчитанная вероятность голевого паса равна 26,25, он отстает по этому показателю только от Месси, де Брюйне, Мюллера, Гомеса, Димитри Пайета и Анхеля Ди Марии.

Когда дело касается пасов в штрафную — самый ценный вид пасов — только Месси, Гомес, Де Брюйне и еще один эк-ливерпулец Сусо совершили больше. И это не только голевые пасы. Только Месси, Давид Сильва, Жоржиньо, Эден Азар и Де Брюйне сделали больше передач у чужой штрафной и в ней. Небольшая пометка о Величайшем: Месси возглавляет все категории, которые мы упомянули до сих пор. Он в порядке.

Хотя Луис Альберто в основном правша, он старается делать свои пасы в штрафную с левого ее края и дальше. Это тепловая карта стартовой позиции для всех его передач в штрафную с сезона 2017/18:

Тепловая карта ESPN

Расположение мест, откуда он сделал свои 30 ассистов разбросано немного шире, хотя они все еще кренятся к левому флангу. Все точки, откуда были сделаны передачи указаны ниже:

Карта ассистов ESPN

Сложите все это вместе, и вы получите беспощадного распасовщика, который участвует во всех этапах и аспектах игры во владение и в атаку.

Начиная с сезона 2017/18 среди игроков, сыгравших не менее 900 минут, есть четыре игрока, которые в среднем набрали не менее 0,4 голевых передачи, 4,5 паса в штрафную и 20 пасов в финальную треть поля за 90 минут: Месси, Неймар, Де Брюйне и Луис Альберто.

Просто не так много игроков, которые могут сделать пас, который сохраняет владение мячом, сделать пас, который разрезает оборону, и сделать пас, который создает гол. Нападающий «Лацио» умеет все это.

Несмотря на все это, рыночная стоимость Альберто на сайте Transfermarkt составляет всего 44 миллиона долларов, в то время как все остальные игроки находятся где-то в стратосфере, с ценами на 150 миллионов долларов выше.

Кроме того, на его счету целый один матч за сборную Испании. Он появился на поле в ноябре 2017 года, и с тех пор, судя по всему, «Ла Роха» уже не нуждалась отчаянно в умелом распасовщике, умеющем взломать плотную защиту.

Даже с такой удивительно низкой (и не обязательно справедливой) ценой, покупка Альберто у «Лацио» должна стать одной из самых выгодных сделок последнего десятилетия.

«Ливерпуль» купил его у «Севильи» за 8,8 млн долларов в 2013 году. В своем дебютном сезоне в возрасте 20 лет на «Энфилде» он сыграл 135 минут в Премьер-лиге, 51 минуту в Кубке Англии и 72 минуты в Кубке лиги.

Луис Альберто globallookpress.com

Самый яркий момент его первого года — ассист Луису Суаресу в победном матче с «Тоттенхэмом» (5:0) — оказался единственным ярким моментом его карьеры в Ливерпуле, так как он больше не появлялся в официальной игре за клуб после того, как мерсисайдцы финишировали на втором месте в сезоне 2013/14.

В следующем году он отправился в аренду в «Малагу». Затем, в сезоне 2015/16 была еще одна аренда — в «Депортиво».

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Несмотря на впечатляющий результат в Галиции — в возрасте 22 лет он был 18-м в Ла Лиге с 0,56 «голами с игры + голевыми передачами» за 90 минут — «Ливерпуль», еще до первого полного сезона Юргена Клоппа в клубе, избавился от игрока, отправив Альберто в «Лацио» за 4,4 миллиона долларов, что было лишь половиной суммы, которую они заплатили за его покупку.

Альберто мало что показал в своем первом сезоне в Риме, но он засиял, как только стал постоянным игроком стартового состава. В сезоне 2017/18 он был лучшим в Серии А по передачам и был третьим после своего товарища по команде Чиро Иммобиле и Пауло Дибалы из «Ювентуса» по голам с игры и ассистам за 90 минут.

Никто не выполнил больше передач в штрафную, и только неапольское трио из Лоренцо Инсинье, Жоржиньо и Марека Гамшика завершили больше передач в финальную треть поля.

В прошлом сезоне Альберто пропустил 10 игр из-за травмы, но когда он играл, он был столь же опасен: за 90 минут он был седьмым в ожидаемых передачах, вторым в передачах в штрафную и третьим в передачах в финальную треть.

Луис Альберто globallookpress.com

В отсутствие Луиса Альберто «Лацио» опустился на восьмое места в прошлом сезоне, после финиша на пятом месте (ну, четвертом — по очкам) годом ранее.

В этом году Альберто пропустил только один матч, а «Лацио» лишь на одно очко отстает от лидирующего «Ювентуса». У них лучший результат в Италии, а на статистическом сайте FBRef только «Аталанта» имеет лучший результат.

Альберто, тем временем, находится в лучшей форме, чем когда-либо прежде: он лидирует в Серии А по голевым передачам, пасам в штрафную и передачам в финальную треть поля.

Согласно сайту FiveThirtyEight у «Лацио» есть 22%-ный шанс выиграть Серию А, и рынки ставок также подтверждают это. Они не потерпели поражения в своих последних 19 матчах, с 15-ти победами и четырьмя ничьими. Эта серия включает в себя и волевую победу со счетом 3:1 над «Ювентусом» в начале декабря.

Их последнее поражение случилось 25 сентября в матче с «Интером», против которого они сыграли (и победили) на прошлых выходных.

Все прогнозы на Серию А

Имея в своем составе Альберто, которые управляет нитями игры по всему полю, «Лаци»о играет абсолютно достаточно хорошо, чтобы выиграть чемпионский титул. Единственный вопрос заключается в том, смогут ли они продолжать играть так же хорошо или нет.

Бывшая команда Альберто собирается выиграть чемпионство в этом сезоне, и после того, как «Лацио» отобрал три очка у «Интера» в минувшие выходные, Луис Альберто также может выиграть титул. 0