Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам

«Мне нравится наносить удары с близкой дистанции без сопротивления», — сказал Мартин Брейтуэйт, а потом начал смеяться.

Был холодный и туманный октябрь на тренировочном поле «Леганеса», где огромные буквы, нарисованные на стене напротив стадиона, требовали от футболистов «тренироваться, соревноваться, сражаться, но, прежде всего, наслаждаться и мечтать», пишет обозреватель

Датского нападающего тогда спросили, какие моменты у чужих ворот он любит больше всего. Ну, ответ был очевиден: пара метров до цели, никого на пути и пустые ворота. «Это легкий гол», — сказал Брейтуэйт и снова заулыбался.

Так уж вышло, что подобных моментов в «Леганесе» у него было мало — только у трех клубов Примеры было меньше касаний мяча в чужой штрафной, чем у его команды. Тем не менее, теперь их станет несколько больше, если он получит шанс сыграть за «Барселону».

В четверг, 20 февраля, Брейтуэйт стал 24-м новичком «Барселоны» за пять лет. Его бы не было в каталонской команде, если бы не травмы, полученные Усманом Дембеле и Луисом Суаресом. Датчанин обошелся «сине-гранатовым» в 18 миллионов евро, которые получил «Леганес», оставшись без нападающих и без особых надежд на успешное завершение сезона. Контракт подписан на четыре с половиной года, хотя мало кто верит, даже сам форвард, что он задержится в Каталонии на столь долгий срок. Утром деньги за его переход были перечислены, а уже днем он был представлен на «Камп Ноу».

Однако само представление было скудным. Конечно, были высоко поднятые головы, улыбки, новая форма и медицинские тесты, отмеченные обязательной картинкой: футболка снята, присоски подключены, пальцы подняты вверх.

Была также поездка на открытие нового клубного магазина, но там не было болельщиков. Когда дело дошло до пресс-конференции, в разгар кризиса в клубе большинство вопросов адресовались не новичку. «Все, кроме Брейтуэйта», — отметила газета AS. «Аноним», они называли его «практически прозрачным» или, как выразилась газета Marca, «ушедшим в тень».

Новичок «Барселоны» ответил только на два вопроса. «Я надеюсь забить много голов», — сказал он. К слову, в тот вечер Абель Руис и Карлес Перес, игроки, ушедшие из «Барселоны» зимой, как раз и забили голы за «Брагу» и «Рому» соответственно в Лиге Европы.

И все же то, что сказал малозаметный Брейтуэйт, также помогло объяснить причины его присутствия: почему он взял на себя ответственность и почему каталонцы обратились именно к нему.

«Звонок из "Барселоны" был неожиданным, но в то же время не обескуражил меня, потому что у меня всегда были амбиции играть на этом уровне», — подчеркнул он. Многие сомневаются, что он соответствует уровню «сине-гранатовых», хотя ответ на этот вопрос даст только время.

К слову, этого времени у него не так и много: у не имеющего права играть в Лиге чемпионов Брейтуэйта есть только 14 матчей до конца сезона и, возможно, до конца барселонской карьеры. Хотя он подписал долгосрочный контракт, датчанин считается краткосрочным решением, которое, вероятно, перестанет быть нужным уже летом. «Он здесь из-за того, что других вариантов в лиге не было», — сказал президент «Барсы» Жозеп Мария Бартомеу, выражая не слишком сильное одобрение. Если Брейтуэйт все же будет играть много, это может повлиять и на Евро-2020.

Брейтуэйт знает это, он не дурак. Как раз наоборот, и в этом суть ответа на вопрос, почему он присоединился к «Барселоне». А кто бы этого не сделал? Часто говорят, что поезд проходит мимо только один раз. В большинстве случаев это не так, но на этот раз как раз так! Поймай его, пока можешь, и посмотри, удастся ли тебе задержаться на нем! Вы всю жизнь будете хвалиться, что играли в «Барселоне». А что если все обернется провалом? Что если план не сработает? Да даже если так, то что в этом ужасного? «Барселона» никогда не будет выглядеть плохо в послужном списке любого футболиста.

Теперь о том, что касается позиции клуба. И давайте оставим в стороне дебаты о правилах, этике, ущерб, нанесенный «Леганесу», который, кстати, сказал, что не винит «Барсу», и назвал Брейтуэйта «джентльменом». В «Барселоне» утверждают, что у покупки датчанина есть свои плюсы. Он стоил почти в три раза больше, чем Анхель Родригес: «Хетафе» согласился продать его за 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. Но Брейтуэйт моложе (28 лет против 32), он также сыграет на Евро, где может проявить себя и увеличить трансферную стоимость, тем самым вернув часть вложенных средств. Однако сомнительно, что каталонцы действительно вернут большую часть потраченных денег.

Но, хотите — верьте, хотите — нет, в трансфере форварда есть и футбольная составляющая. И хотя Брейтуэйт играл за «Бордо», «Тулузу», «Мидлсбро» и «Леганес», то есть далеко от той орбиты, на которой находится «Барселона», его прибытие действительно отвечает некоторым из потребностей, учитывая контекст и рынок, на котором пришлось работать.

В этом сезоне он забил восемь голов, шесть из которых — в Ла Лиге. Возможно, это не слишком много, но для такой команды, как «Леганес», это нечто. Это всего на два гола меньше, чем, например, у Антуана Гризманна. Это также треть всех забытых «Леганесом» мячей. Оставшиеся в этой команде игроки забили в чемпионате лишь восемь голов. Так что у датчанина было не так много моментов.

Дело ведь не в том, чего может не хватить Брейтуэйту. Датчанин также привнесет что-то, чего не хватает «Барселоне». «Он отвечает нашим потребностям», — сказал наставник команды Кике Сетьен, и эти потребности выходят за рамки забитых голов. Каталонцам не хватает форварда, который играл бы на острие, но он также может сыграть и ближе к флангу.

Тренерский штаб видит в Брейтуэйте игрока, который может помочь в прессинге, действовать агрессивно, быстро, технически грамотно и хорошо завершать атаки. Он также силен в воздухе, а это может пригодиться при работе на оборону. Он может комбинировать и выполнять опасные прорывы, которые растягивают оборону.

Скорее не «Барселона» наблюдала за ним, а он привлек внимание «Барселоны». Есть элемент, который может сделать Брейтуэйта наиболее полезным, раскрыть все его положительные качества, и он точно порадует Сетьена. Речь о том, что датчанин — талантливый игрок, который готов учиться у тренера, умеющего грамотно донести информацию.

«Я сильный игрок, быстрый, атлетичный…», — заявил Брейтуэйт во время своей презентации. Но то, что он сказал потом, имело большее значение: «моя главная особенность в том, что я люблю изучать игру». Он добавил: «Наша команда играет в лучший футбол в мире. Два последних дня я провел, изучая, как играет "Барселона", и я буду продолжать это делать».

Он сказал это не просто так. У него амбициозный ум, но также и аналитический, склонный к адаптации. Когда он играл в «Бордо», то пошел в офис тренера, чтобы попросить Гуса Пойета о помощи. По его словам, он делал правильные забеги, но не мог понять, почему мячи не оказывались у него в ногах. В его игре что-то не работало.

Пойет признал, что полузащитники не делали передачи своевременно, тайминги не были хорошо скоординированы. Вместе они сидели и пересматривали видео, планировали забеги, перепроектировали их. Не менее важно, сказал ему Пойет, выстроить личные отношения с партнерами, и он тоже это сделал. Более того, забил уже в следующей игре.

А теперь вернемся к тому октябрьскому дню в Леганесе, когда Брейтуэйт общался с испанскими журналистами, объясняя, как оказался в команде, и почему в течение двух недель поразил ворота и «Реала», и «Барселоны». Он забил тем командам, которые находились на его желанном уровне. Он сказал, что «я пытаюсь оценить себя на их уровне, я действительно хочу играть за одну из этих команд в будущем». Это было бы, по его словам, «сумасшествием, но отнюдь не случайностью».

«Я подписал контракт в январе, но "Леганес" проявлял ко мне интерес еще в июле. Я мало что знал об этой команде, поэтому пришлось наблюдать за ней, выступая в "Мидлсбро". Когда они снова вышли на связь, я всерьез занялся изучением команды, смотрел, как она играет, и начал представлять, на какую бы позицию мог претендовать я. И я подумал, что действительно могу ей помочь», — пояснил он. И он действительно помог, притом незамедлительно.

«Я считаю себя умным человеком, стараюсь быть таким. Я пытаюсь понять собственную игру, посмотреть, что я могу улучшить. Но также важна вся команда. Какие моменты она создает? Те игроки, которые должны быть поставщиками для нападающих: какие передачи они выполняют? Я всегда пытался разобраться в мельчайших деталях, чтобы понять, как правильно использовать штрафную площадь. Я посмотрел на Каррильо и Эн-Несири. Каррильо выигрывал множество единоборств в чужой штрафной, в результате чего мяч оказывался у него. Я осознал, что можно получить много моментов, если оставаться рядом с ним», — продолжил датчанин.

Вот почему вопрос о любимых моментах у чужих ворот не был таким глупым. Потому что он сам себе его задает время от времени, потому что моменты, которые ему нравятся, это моменты, которые обязательно будут в «Барселоне». Главная проблема в том, чтобы быть готовым к ним.

«Это может быть заброс, мы часто играем через забросы, ведь являемся физически сильной командой», — сказал Брейтуэйт тогда о «Леганесе». — «Я стараюсь изучать людей, которые работают с мячом, выполняют забросы. Вместо того, чтобы они приспосабливались ко мне, я стараюсь приспособиться к их забросам. Когда вы играете в такой команде, как "Леганес", то должны быть умными, потому что это не тот коллектив, который демонстрирует лучший футбол в мире. Здесь мы не можем себе позволить открытую игру, поэтому нужно заранее знать, куда полетит мяч».

«Барселона» отличается от «Леганеса», он это знает. И это, конечно, не является плохой новостью. «У нас есть концепции, которые мы должны объяснить Брейтуэйту, а он должен все усвоить. У нас действительно имеет большая вера в него: мы следили за ним некоторое время. У него есть качества, которые нам очень помогут. Мы знаем не только то, что он хороший футболист, но и то, что у него голова работает очень хорошо. Он может помочь нам, дать нам многое», — заявил Сетьен.

Брейтуэйт и впрямь может дать «Барселоне» скорость, силу, интеллект, ну и голы с близкой дистанции без сопротивления тоже. 0