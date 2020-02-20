Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» разгромила на своем поле «Валенсию» со счетом 4:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Аталанта» заставила восхищаться своим выступлением

«Благословенная "Аталанта", — не скупилась на пафосные слова итальянская газета Corriere dello Sport.

"Аталанта" в раю», — вторили ему соотечественники из Tuttosport.

«Богиня победы», — в том же ключе высказалось итальянское издание Quotidiano Sportivo.

«Аталанта» способна добиться большего результата

«Божественная богиня», — с таким заголовком вышла итальянская La Gazzetta dello Sport, обыгрывая тем самым прозвище «Аталанты» — «La Dea» («богиня»).

«Бергамаски великолепны. Теперь "богиня" может мечтать о большем».

«Аталанта» достойна похвалы за свою философию

«Есть кое-что, чему даже итальянские команды с большей историей могли бы поучиться у подхода "Аталанты" [к выступлениями в Лиге чемпионов]. Они не уважают репутацию и стараются навязать свою игру противнику — не всегда с успехом — независимо от того, кем он может быть. Это контрастирует с подходом, основанным на принципах осторожности, который иногда приводил к тому, что команды Серии А вылетают из еврокубков с ноем, а не с музыкой», — пишет блог Football Italia.

«Если вы верите, вы, возможно, не всегда добьетесь успеха, но, по крайней мере, будет весело. Все для бергамаски может завершиться уже в ответном матче — точно так же, как все могло завершиться для них уже на предыдущем этапе, но есть ощущение, что эта команда будет придерживаться своих принципов, какими бы ни были результаты. В эти дни они творят невозможное и, независимо от конечного результата, смотреть на это одно удовольствие».

«Валенсию» ожидает большая перестройка

«Левантийская команда оказалась в шаге от вылета из-за своей игры на всех участках поля», — отмечает испанская газета Super Deporte.

«Есть матчи, которые знаменуют собой конец эпохи. Та "Валенсия", которая в мае выиграла Кубок Испании, против "Аталанты" смотрелась так, будто лучшие времена этой команды остались позади», — вынесла вердикт коллективу Альберта Селадеса Marca. 0