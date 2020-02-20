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    Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»

    Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Валенсия»

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    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
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    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» разгромила на своем поле «Валенсию» со счетом 4:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Аталанта» заставила восхищаться своим выступлением

    «Благословенная "Аталанта", — не скупилась на пафосные слова итальянская газета Corriere dello Sport.

    "Аталанта" в раю», — вторили ему соотечественники из Tuttosport.

    «Богиня победы», — в том же ключе высказалось итальянское издание Quotidiano Sportivo.

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    «Аталанта» способна добиться большего результата

    «Божественная богиня», — с таким заголовком вышла итальянская La Gazzetta dello Sport, обыгрывая тем самым прозвище «Аталанты» — «La Dea» («богиня»).

    «Бергамаски великолепны. Теперь "богиня" может мечтать о большем».

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    • «Аталанта» достойна похвалы за свою философию

    «Есть кое-что, чему даже итальянские команды с большей историей могли бы поучиться у подхода "Аталанты" [к выступлениями в Лиге чемпионов]. Они не уважают репутацию и стараются навязать свою игру противнику — не всегда с успехом — независимо от того, кем он может быть. Это контрастирует с подходом, основанным на принципах осторожности, который иногда приводил к тому, что команды Серии А вылетают из еврокубков с ноем, а не с музыкой», — пишет блог Football Italia.

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    • «Если вы верите, вы, возможно, не всегда добьетесь успеха, но, по крайней мере, будет весело. Все для бергамаски может завершиться уже в ответном матче — точно так же, как все могло завершиться для них уже на предыдущем этапе, но есть ощущение, что эта команда будет придерживаться своих принципов, какими бы ни были результаты. В эти дни они творят невозможное и, независимо от конечного результата, смотреть на это одно удовольствие».

    «Валенсию» ожидает большая перестройка

    «Левантийская команда оказалась в шаге от вылета из-за своей игры на всех участках поля», — отмечает испанская газета Super Deporte.

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    • «Есть матчи, которые знаменуют собой конец эпохи. Та "Валенсия", которая в мае выиграла Кубок Испании, против "Аталанты" смотрелась так, будто лучшие времена этой команды остались позади», — вынесла вердикт коллективу Альберта Селадеса Marca. 0

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