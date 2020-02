Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги Европы

Всего было сыграно 16 матчей, распределенных по двум временным интервалам, в которых участвовали пять британских команд, а также множество грандов, включая «Интер» и «Аякс», вылетевших из Лиги чемпионов.

С таким большим количеством событий, нет никаких сомнений, что некоторые факты могли ускользнуть от вас, но мы исправим эту ситуацию.

1. Эриксен отличился за «Интер»

Миланскому «Интеру» больно играть в Лиге Европы, ведь нынешний сезон он начал в Лиге чемпионов. Но раз уж подопечные Антонио Конте оказались в этом турнире, то можно подумать и о трофее.

Несмотря на некоторую ротацию, «Интер» выставил достаточно сильный состав на матч против «Лудогорца». На поле вышел и Кристиан Эриксен, перешедший в команду в январе.

Christian Eriksen has scored his first goal for Inter against Ludogorets after a Romelu Lukaku assist.

A goal made in the Premier League. pic.twitter.com/eklEE09qBy — Squawka News (@SquawkaNews) February 20, 2020

Датчанину даже удалось забить дебютный гол за «нерадзурри», который припал на десятый нанесенный удар. Остается надеяться, что это лишь один из многих результативных ударов экс-игрока «Тоттенхэма».

2. Лукаку еще на шаг приблизился к Ширеру

Ромелу Лукаку начал победный матч против «Лудогорца» (2:0) на скамейке запасных, поскольку Конте решил поберечь силы своего лидера. И все же во втором тайме он вышел на замену и оказал огромное влияние на ход встречи, поскольку сначала ассистировал Эриксену, а затем забил сам.

Поразив чужие ворота на последних секундах встречи, Лукаку забил в шестом матче Лиги Европы подряд. Серия началась еще в «Эвертоне» в сезоне 2014/15, тогда как за «Манчестер Юнайтед» он играл только в Лиге чемпионов.

6 — Romelu Lukaku has scored in six games in a row in the Europa League: the last player to do better in UEFA Cup/EL was Alan Shearer in 2005 (eight). Continuous. #LudogoretsInter pic.twitter.com/fETISvNIgH — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 20, 2020

Это лучший результат во втором по значимости клубном турнире Европы со времен Алана Ширера, который 15 лет назад в Кубке УЕФА забил в восьми матчах подряд.

3. «Аякс» унижен в Мадриде

Возможно, фанаты «Аякса» сердито наблюдали за тем, как «Валенсия» уступила «Аталанте» со счетом 1:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дело в том, что испанский клуб вышел в плей-офф из группы G, где опередил «Челси» и амстердамскую команду.

Однако любые аргументы о том, что чемпионы Нидерландов тоже достойны играть в плей-офф Лиги чемпионов, придется отбросить после того, как «Аякс» в Мадриде проиграл «Хетафе» со счетом 0:2. Голы на свой счет записали Дейверсон и Кенеди, сделав испанскую команду фаворитом противостояния перед ответной встречей.

May 2019: Getafe secure their best ever LaLiga finish (5th)

Dec 2019: Getafe qualify for the Europa League knock-outs for just the second time

Feb 2020: Getafe defeat last season's UCL semi-finalists Ajax 2-0

💙💙💙 pic.twitter.com/5hOL41QrNP — Squawka News (@SquawkaNews) February 20, 2020

Это первый случай, когда «Аякс» проиграл в еврокубках с разницей как минимум в два гола после финала Лиги Европы 2017 года, когда амстердамцы уступили «Манчестер Юнайтед» 0:2.

4. Бабел ненавидит симулянтов

Но если болельщикам «Аякса» захочется найти что-то веселое в этом матче, то стоит обратиться к Райану Бабелу. В начале второго тайма, когда амстердамцы уже проигрывали 0:1, вингер столкнулся с Алланом Ньомом, известным по выступлениям за «Уотфорд» и «Вест Бромвич».

В итоге Бабел получил желтую карточку, но, видя чрезмерный артистизм Ньома, сам начал копировать его, катаясь по газону, а затем притворно хромая.

5. «Рейнджерс» продлил беспроигрышную серию против португальцев

Когда Абель Руис сделал счет 2:0 в пользу «Браги» на 59-й минуте, казалось, что «Рейнджерс» уже ничто не спасет. У шотландской команды были моменты, но они завершались либо корявыми ударами, либо хорошими действиями вратаря гостей.

Однако команду Стивена Джеррарда в еврокубковых матчах никогда не стоит сбрасывать со счетов. Хозяева все-таки нашли возможность вырвать победу благодаря дублю Яниса Хаджи, который довел фанатов на трибунах до безумия.

*Update*

59': Rangers 0-2 Braga

67': Rangers 1-2 Braga

75': Rangers 2-2 Braga

82': Rangers 3-2 Braga

Rangers have completed a remarkable turnaround. 😲 pic.twitter.com/pHqQqBNlwc — Squawka News (@SquawkaNews) February 20, 2020

Наряду с чудесным камбеком, «Рейнджерс» также продлил свою беспроигрышную серию в домашних матчах с португальскими командами: в девяти последних встречах шотландцы одержали семь побед и дважды сыграли вничью.

6. VAR-шоу в Харькове

В этом сезоне в Англии пресса не раз критиковала систему VAR, которая дебютировала в Лиге Европы со стадии 1/16 финала.

Система видеопомощи пригодилась во многих матчах, но наибольшее применение она получила в Харькове, где «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1.

Хозяева подумали, что они вышли вперед в середине первого тайма, когда Марлос подобрал мяч в чужой штрафной и вколотил его под перекладину, однако гол был отменен из-за офсайда.

В конце концов «горняки» все же открыли счет во втором тайме благодаря Алану Патрику, но «Бенфика» восстановила паритет, когда Адель Тарабт удачно сыграл на добивании. Впрочем, вновь гол был отменен, но лиссабонцы тут же получили пенальти за нарушение правил в этом же моменте с голом. Кто сказал, что VAR только рушит игры?!

7. Провал «Зальцбурга»

«Ред Булл Зальцбург» — любимая команда каждого нейтрального болельщика на групповом этапе Лиги чемпионов. Впрочем, теперь она оказалась на грани вылета из Лиги Европы.

Для австрийских чемпионов зимнее трансферное окно вышло слишком суровым: Такуми Минамино отправился в «Ливерпуль», а Эрлинг Холланд принял предложение дортмундской «Боруссии». Вернувшись в еврокубки без этого дуэта, «Зальцбург» проиграл «Айнтрахту» 1:4.

8. Камада вошел в элитную группу

Ключом к победе «Айнтрахта» над «Зальцбургом» стала японская звезда Даити Камада. 23-летний футболист оформил хет-трик, став вторым японским игроком, забившим три мяча в одном матче Лиги Европы.

Two Japanese players have scored hat-tricks in the Europa League:

🇯🇵 Takumi Minamino for Red Bull Salzburg

🇯🇵 Daichi Kamada against Red Bull Salzburg

Flying the flag. pic.twitter.com/uPmccShK07 — Squawka Football (@Squawka) February 20, 2020

Кто был первым? Минамино, забивший три гола за «Зальцбург» в прошлогоднем матче группового этапа против «Русенборга» (5:3).

9. «Спортингу» хорошо и без Фернандеша

Возможно, у фанатов «Спортинга» были некоторые опасения по поводу их шансов в Лиге Европы после ухода Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед». Португальский полузащитник принял активное участие в большем количестве голов на групповом этапе, чем любой другой игрок, записав на свой счет пять мячей и три результативные передачи.

Однако «Спортинг» доказал, что он чувствует себя хорошо и без Фернандеша, обыграв со счетом 3:1 «Истанбул Башакшехир».

10. Лига Европы порадовала голами

В какой же отличной манере Лига Европы объявила о своем возвращении! 16 матчей в общей сложности подарили нам 44 гола. Результативные удары были в каждой встрече, и лишь в паре игр было меньше двух голов.

Из 32 команд, принимавших участие в матчах, лишь шесть не смогли забивать, что внушает оптимизм перед продолжением борьбы за трофей.

