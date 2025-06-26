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    Наварро возьмет реванш у Пегулы?

    Пегула — Наварро. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пегула — Наварро
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    Джессика Пегула
    Американки Джессика Пегула и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Наварро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Пегула

    Джессика попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.

    Это был всего лишь второй матч Пегулы на траве в этом сезоне.

    На прошлой неделе Пегула проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (7:6, 5:7, 6:7) в первом раунде «пятисотника» в Берлине.

    Прогнозы на теннис

    Пегула по-прежнему занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала на «тысячнике» в Майами.

    Наварро

    Эмма третий год подряд дошла в Бад-Хомбурге до четвертьфирала.

    В двух предыдущих случаях американка остановилась в шаге от финала.

    На этой неделе Наварро пока не проиграла ни одного сета.

    Во втором круге она одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой — 6:4, 6:4.

    В первом круге Наварро обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5.

    В Лондоне Наварро в первом круге одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя, а во втором уступила Аманде Анисимовой.

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    На «пятисотнике» в Берлине Наварро тоже спокойно разобралась с Костюк, после чего уступила во втором раунде Пауле Бадосе.

    В начале марта Эмма стала чемпионкой «пятисотника» в Мериде. С тех пор она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: в прошлом году Джессика выиграла у Эммы на харде в Майами — 7:6, 6:3. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пегула — Наварро?

    Матч Пегула — Наварро состоится 26 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пегула — Наварро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пегула — Наварро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пегула — Наварро?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пегула — Наварро?

    Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.38.

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    Пегула — Наварро: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 26.06.202512:30. Наварро возьмет реванш у Пегулы?
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