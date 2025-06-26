Пегула — Наварро. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Пегула
Джессика попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.
В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.
Это был всего лишь второй матч Пегулы на траве в этом сезоне.
На прошлой неделе Пегула проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (7:6, 5:7, 6:7) в первом раунде «пятисотника» в Берлине.
Пегула по-прежнему занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала на «тысячнике» в Майами.
Наварро
Эмма третий год подряд дошла в Бад-Хомбурге до четвертьфирала.
В двух предыдущих случаях американка остановилась в шаге от финала.
На этой неделе Наварро пока не проиграла ни одного сета.
Во втором круге она одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой — 6:4, 6:4.
В первом круге Наварро обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5.
В Лондоне Наварро в первом круге одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя, а во втором уступила Аманде Анисимовой.
На «пятисотнике» в Берлине Наварро тоже спокойно разобралась с Костюк, после чего уступила во втором раунде Пауле Бадосе.
В начале марта Эмма стала чемпионкой «пятисотника» в Мериде. С тех пор она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: в прошлом году Джессика выиграла у Эммы на харде в Майами — 7:6, 6:3. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.
- 1.92Меджедович — Оже-Альяссим: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 1.92Диалло — Грикспор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.09Томич — Баутиста-Агут: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.