Пегула — Наварро. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 26 июня 2025 года

Американки Джессика Пегула и Эмма Наварро встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 26 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пегула — Наварро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Пегула

Джессика попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче американская теннисистка спокойно обыграла чешку Катерину Синякову — 6:2, 6:3.

Это был всего лишь второй матч Пегулы на траве в этом сезоне.

На прошлой неделе Пегула проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (7:6, 5:7, 6:7) в первом раунде «пятисотника» в Берлине.

Прогнозы на теннис

Пегула по-прежнему занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее в этом сезоне она выиграла турниры в Остине и Чарлстоне, а также дошла до финала на «тысячнике» в Майами.

Наварро

Эмма третий год подряд дошла в Бад-Хомбурге до четвертьфирала.

В двух предыдущих случаях американка остановилась в шаге от финала.

На этой неделе Наварро пока не проиграла ни одного сета.

Во втором круге она одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой — 6:4, 6:4.

В первом круге Наварро обыграла украинку Марту Костюк — 6:2, 7:5.

В Лондоне Наварро в первом круге одержала волевую победу над Беатрис Хаддад-Майя, а во втором уступила Аманде Анисимовой.

На «пятисотнике» в Берлине Наварро тоже спокойно разобралась с Костюк, после чего уступила во втором раунде Пауле Бадосе.

В начале марта Эмма стала чемпионкой «пятисотника» в Мериде. С тех пор она еще ни разу не выигрывала больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.58, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: в прошлом году Джессика выиграла у Эммы на харде в Майами — 7:6, 6:3. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.