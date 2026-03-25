В этом экспрессе разберем матчи европейской плей-офф квалификации ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 26 марта с коэффициентом для ставки за 4.45.

Украина — Швеция

Футбол. ЧМ-2026. Квалификация. Плей-офф

Сборная Украины на протяжении последних пятнадцати лет часто квалифицируется на чемпионаты Европы, однако с отбором на мировые первенства у команды складывается значительно сложнее. Последний раз жёлто-синие пробивались на чемпионат мира ещё в 2006 году под руководством Олега Блохина. Тогда турнир в Германии завершился для украинцев выходом в четвертьфинал, где они уступили будущему победителю — сборной Италии. С тех пор максимумом команды оставалось второе место в отборочных группах, а стыковые матчи чаще приносили разочарование, чем успех.

В текущем цикле команда Сергея Реброва снова вынуждена бороться за путёвку через плей-офф. Встреча против Швеции пройдёт в испанской Валенсии. Из-за продолжающихся с 2022 года ограничений Украина не проводит домашние матчи на своей территории, поэтому выбор нейтрального поля не случаен. В Испании проживает значительное количество украинцев, что позволит команде рассчитывать на ощутимую поддержку трибун даже за пределами страны.

Швеция провела отбор крайне неудачно. Команда набрала всего два очка и по ходу квалификации сменила главного тренера — пост занял Грэм Поттер, известный по работе в «Эстерсунде» и английской Премьер-лиге. Несмотря на качественный подбор игроков, шведам пока не хватает сыгранности, а последние результаты оставляют вопросы.

Интересно, что именно Швецию букмекеры считают фаворитом встречи. Тем не менее текущая форма и организованность украинской сборной позволяют рассчитывать на положительный результат.

Ставка: Украина не проиграет за 1.50.

Италия — Северная Ирландия

Сборная Италии в нынешнем отборочном цикле к чемпионату мира вновь оказалась в центре внимания. Причина очевидна: одна из самых титулованных команд в истории футбола, четырёхкратный чемпион мира, рискует в третий раз подряд остаться без участия в финальной стадии турнира. Напомним, «Скуадра адзурра» уже пропустила чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

Путь Италии в отборе был непростым. После поражения от Норвегии (0:3) в начале квалификации пост главного тренера покинул Лучано Спалетти. Уже при новом наставнике, Дженнаро Гаттузо, команда вновь уступила норвежцам с разницей в три мяча, что в итоге оставило её на втором месте в группе и отправило в стыковые матчи. Перед командой Гаттузо стоит крайне важная задача — пройти стадию плей-офф.

Северная Ирландия — одна из старейших национальных сборных, однако её достижения скромнее. За почти век команда трижды участвовала в чемпионатах мира, а лучшего результата добилась в 1958 году, дойдя до четвертьфинала.

Северная Ирландия завершила групповой этап на третьей позиции, уступив Германии и Словакии, но получила шанс продолжить борьбу благодаря успешным выступлениям в Лиге наций. Команда обладает быстрым и молодым составом, который уже не раз доставлял проблемы соперникам в последних матчах.

Несмотря на статус фаворита, Италии вряд ли стоит рассчитывать на лёгкую игру. Соперник способен воспользоваться своими шансами, особенно на контратаках.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.78.

Польша — Албания

Сборная Польши добилась своих главных успехов ещё во второй половине XX века. В 70–80-х годах команда дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира, а также выиграла Олимпийские игры 1972 года. После смены поколения поляки уже не демонстрировали столь ярких результатов.

За последние десятилетия участие в мировых первенствах редко приносило успех — лишь в одном случае из четырёх команда сумела выйти в плей-офф, где сразу же завершала борьбу. На чемпионатах Европы ситуация схожая: даже при наличии звёзд, включая Роберта Левандовского, сборная ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Сборная Албании появилась на европейской футбольной сцене ещё в 60-х годах, однако заметного прогресса добилась лишь в последние годы. Команда ни разу не играла на чемпионатах мира, но дважды участвовала в чемпионатах Европы — в 2016 и 2024 годах. Оба раза албанцы не вышли из группы, однако последнее выступление можно считать достойным: минимальные поражения от Италии и Испании, а также набранные очки в матче с Хорватией.

Главное преимущество Албании — организованная игра в обороне. В отборочном цикле команда пропустила всего пять мячей в восьми матчах. Это говорит о высокой дисциплине и умении сдерживать давление соперников.

Ставка: Победа сборной Польши за 1.67.

Общий коэффициент — 4.45.