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    Меджедович спокойно обыграет Оже-Альяссима?

    Меджедович — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Меджедович — Оже-Альяссим
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    Хамад Меджедович
    Каналец Феликс Оже-Альяссим сыграет против серба Хамада Меджедовича в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Хамад Меджедович

  • Сербия
    •  Хамад Меджедович 13:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Меджедович

    Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.

    Во втором круге сербский теннисист одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 3:6, 7:6.

    Меджедович в текущем сезоне провел пока лишь три матча на траве. В середине месяца он уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».

    Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

    Прогнозы на теннис

    В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.

    Оже-Альяссим

    Феликс попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

    Во вторник теннисист из Канады одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.

    На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.

    На немецком турнире Оже-Альяссим  выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

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    Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.70, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: серб неплохо держит подачу, поэтому предстоящий матч, скорее всего, получится затяжным. Здесь тоже может дойти до третьего сета и решающего тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Меджедович — Оже-Альяссим?

    Матч Меджедович — Оже-Альяссим состоится 26 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Меджедович — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Меджедович — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Меджедович — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.70, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.42.

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