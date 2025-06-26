Меджедович — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

Хамад Меджедович
Феликс Оже-Альяссим
Меджедович
Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.
Во втором круге сербский теннисист одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 3:6, 7:6.
Меджедович в текущем сезоне провел пока лишь три матча на траве. В середине месяца он уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».
Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.
В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.
Оже-Альяссим
Феликс попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.
Во вторник теннисист из Канады одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.
На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.
На немецком турнире Оже-Альяссим выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.
Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.70, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: серб неплохо держит подачу, поэтому предстоящий матч, скорее всего, получится затяжным. Здесь тоже может дойти до третьего сета и решающего тай-брейка.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.