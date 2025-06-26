Меджедович — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

Каналец Феликс Оже-Альяссим сыграет против серба Хамада Меджедовича в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Меджедович

Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.

Во втором круге сербский теннисист одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 3:6, 7:6.

Меджедович в текущем сезоне провел пока лишь три матча на траве. В середине месяца он уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».

Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

Прогнозы на теннис

В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.

Оже-Альяссим

Феликс попал в число сеяных, поэтому для выхода в четвертьфинал ему надо было выиграть лишь один матч.

Во вторник теннисист из Канады одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 7:5, 6:3.

На прошлой неделе канадец не играл, а перед этим он дошел до полуфинала в Штутгарте.

На немецком турнире Оже-Альяссим выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Джастина Энгеля, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Весной у Оже-Альяссима был спад после очень успешных выступлений на харде. В начале года североамериканец выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 2.70, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: серб неплохо держит подачу, поэтому предстоящий матч, скорее всего, получится затяжным. Здесь тоже может дойти до третьего сета и решающего тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.