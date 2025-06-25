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    Сможет ли Баутиста-Агут разгромить Томича?

    Прогноз и ставка на матч Томич — Баутиста-Агут Сегодня в 19:00

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против австралийца Бернарда Томича во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томич — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Бернард Томич

  • Австралия
    •  Бернард Томич 19:00 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Томич

    Бернард выиграл матч на уровне основной сетки ATP впервые с января 2021 года, когда он одержал победу над японцем Юити Сугитой на Australian Open.

    С тех пор австралиец больше четырех лет играл на «челленджерах» и «фьючерсах».

    Когда-то Томич входил в топ-20, тогда как сейчас он занимает в рейтинге 248-е место.

    На Мальорке Томич сначала прошел квалификацию, обыграв нидерландца Йеспера де Йонга и американца Александра Ковачевича.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге бывшая 17-я ракетка мира одержал волевую победу над соотечественником Ринки Хиджикатой — 3:6, 7:5, 6:2.

    Баутиста-Агут

    У Роберто в первом раунде был непростой матч против аргентинца Томаса Этчеверри — 5:7, 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе 37-летний испанец дошел до полуфинала в Лондоне, благодаря чему вернулся в топ-50.

    На британском «пятисотнике» Баутиста-Агут выиграл у Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).

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    В Хертогенбосе Баутиста-Агут не смог пройти первый круг, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

    Ранее Роберто никогда не проигрывал на Мальорке раньше четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: в 2016 году Бернард разгромил Роберто в третьем круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 6:4. Сейчас австралиец может только мечтать о подобном. Скорее всего, Баутиста-Агут спокойно обыграет Томича.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) за 2.09.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томич — Баутиста-Агут?

    Матч Томич — Баутиста-Агут состоится 25 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томич — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томич — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) » с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томич — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томич — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Томича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.22.

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    Томич — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 25.06.202519:00. Сможет ли Баутиста-Агут разгромить Томича?
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