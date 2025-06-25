Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против австралийца Бернарда Томича во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томич — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Томич

Бернард выиграл матч на уровне основной сетки ATP впервые с января 2021 года, когда он одержал победу над японцем Юити Сугитой на Australian Open.

С тех пор австралиец больше четырех лет играл на «челленджерах» и «фьючерсах».

Когда-то Томич входил в топ-20, тогда как сейчас он занимает в рейтинге 248-е место.

На Мальорке Томич сначала прошел квалификацию, обыграв нидерландца Йеспера де Йонга и американца Александра Ковачевича.

Прогнозы на теннис

В первом круге бывшая 17-я ракетка мира одержал волевую победу над соотечественником Ринки Хиджикатой — 3:6, 7:5, 6:2.

Баутиста-Агут

У Роберто в первом раунде был непростой матч против аргентинца Томаса Этчеверри — 5:7, 6:3, 6:2.

На прошлой неделе 37-летний испанец дошел до полуфинала в Лондоне, благодаря чему вернулся в топ-50.

На британском «пятисотнике» Баутиста-Агут выиграл у Нуну Боржеша, Якуба Меншика и Хольгера Руне, после чего уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).

В Хертогенбосе Баутиста-Агут не смог пройти первый круг, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

Ранее Роберто никогда не проигрывал на Мальорке раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томича в этом матче можно поставить за 4.30, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: в 2016 году Бернард разгромил Роберто в третьем круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 6:4. Сейчас австралиец может только мечтать о подобном. Скорее всего, Баутиста-Агут спокойно обыграет Томича.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по геймам (-4,5) за 2.09.