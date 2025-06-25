«Челси» выжил в адской жаре и прошёл в плей-офф: «Эсперанс» отправляется домой

Матч в Филадельфии должен был начаться в 21:00 по местному времени — в надежде, что спадёт жара. Но к стартовому свистку температура по ощущениям была около 36 градусов — влажность, сухой воздух, и футболисты, будто оказавшиеся в оранжерее без окон.
Энцо Мареска не стал испытывать основную обойму: восемь изменений в старте, без Палмера, без Колвилла, без Нету, без Кайседо. Казалось, что матч — скорее формальность. Но при этом на кону стояло многое: поражение могло стоить вылета, если «Эсперанс» неожиданно соберётся. Не собрался.
Вязкие минуты, тяжёлые ноги
Первый тайм начинался вязко. «Челси» контролировал мяч, но атаковал тяжело — жара делала даже короткий спринт испытанием. Был шанс у Тосина после навеса с углового, Нкунку мазал из убойной позиции, Мадуэке пытался ускориться, но терял опору на каждом шаге.
Африканский гранд искал лазейки: Моквана и Сассе один раз прорвали фланги, но добить не сумели. Отмечался и кипер Бен Саид, нервно игравший на выходах и порой бросавший мяч на авось. Он и стал главным антигероем концовки тайма.
Две вспышки — и всё ясно
Когда показалось, что команды просто досидят до перерыва, «Челси» за две минуты решил судьбу встречи. Сначала — угловой. Энцо Фернандес идеально навесил, а Тосин Адарабиойо блестяще подстроился под мяч и головой пробил точно в дальний угол — 1:0.
Затем настал момент Лиама Делапа. Новичок клуба, подписанный за £30 млн, выдал качественный сольный эпизод: поставил корпус, развернулся, пробил в нижний угол — и Бен Саид смотрел, как мяч катится мимо, не реагируя вовсе.
Игра на выносливость
Мареска понимал: главное — не терять игроков из-за травм и переутомления. Поэтому во второй половине началась ротация. Дебютировали Мамаду Сарр, Андрей Сантос, позже вышел Тайрик Джордж, и именно он поставил точку — дальний удар, неловкий сейв вратаря, и 3:0 в самой концовке. У «Эсперанса» — ни одного удара в створ, 26% владения и пустота в атаке.
Мадуэке был самым активным в составе лондонцев: открывался, обострял, обыгрывал, но завершения не хватало. Нкунку снова растворился, играя будто вне системы. А вот Делап доказал, что может быть опцией на острие — особенно учитывая дисквалификацию Джексона.
Фернандес провёл матч капитаном — и внёс спокойствие в каждую фазу. Пока жаркое лето требует свежих ног, Энцо всё больше выглядит как идеальный вождь для английской молодёжи.
Впереди — «Бенфика»
Теперь «Челси» едет в Шарлотт, где сыграет против «Бенфики» — команды, которая удивила всех победой над «Баварией». В этот раз второго состава точно не хватит. Но благодаря ротации Мареска уже прорвался через жару и изнуряющий график.
«Эсперанс» возвращается домой, не забив ни одного гола на турнире и оставив после себя лишь тяжёлое чувство беспомощности.