«Челси» выжил в адской жаре и прошёл в плей-офф: «Эсперанс» отправляется домой

На фоне духоты, от которой плавились даже тени на газоне, «Челси» спокойно и без надрыва оформил путёвку в плей-офф Клубного чемпионата мира, победив тунисский «Эсперанс» со счётом 3:0. Мареска дал шанс дублёрам — и получил взамен дисциплину, надёжность и пару ответов на вопросы по скамейке.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа D Эсперанс — Челси 0:3 Голы: 1:0 Дени Буанга (84'), 1:1 Уоллас Ян (86'), 0:3 Тирик Джордж (90 + 7') Эсперанс: Уго Льорис, Марлон (Артём Смоляков, 46'), Аарон Лонг, Эдди Сегура, Серхи Паленсия, Игор Жезус, Марк Дельгадо (Франуэль Амайя, 89'), Райан Холлингсхид, Дени Буанга, Явайро Дилросун (Оливье Жиру, 60'), Давид Мартинес (Тимоти Тильман, 70') Челси: Агустин Росси, Алекс Сандро (Матиас Винья, 81'), Лео Ортис, Данило, Гильермо Варела, Аллан, Эверттон Араужо (Жоржиньо, 81'), Педро Родригес (Жуниньо, 81'), Луис Араужо (Уоллас Ян, 70'), Cebolinha, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 70') Предупреждения: Игор Жезус (45 + 4'), Марк Дельгадо (75')

Матч в Филадельфии должен был начаться в 21:00 по местному времени — в надежде, что спадёт жара. Но к стартовому свистку температура по ощущениям была около 36 градусов — влажность, сухой воздух, и футболисты, будто оказавшиеся в оранжерее без окон.

Энцо Мареска не стал испытывать основную обойму: восемь изменений в старте, без Палмера, без Колвилла, без Нету, без Кайседо. Казалось, что матч — скорее формальность. Но при этом на кону стояло многое: поражение могло стоить вылета, если «Эсперанс» неожиданно соберётся. Не собрался.

Эсперанс — Челси globallookpress.com

Вязкие минуты, тяжёлые ноги

Первый тайм начинался вязко. «Челси» контролировал мяч, но атаковал тяжело — жара делала даже короткий спринт испытанием. Был шанс у Тосина после навеса с углового, Нкунку мазал из убойной позиции, Мадуэке пытался ускориться, но терял опору на каждом шаге.

Африканский гранд искал лазейки: Моквана и Сассе один раз прорвали фланги, но добить не сумели. Отмечался и кипер Бен Саид, нервно игравший на выходах и порой бросавший мяч на авось. Он и стал главным антигероем концовки тайма.

Эсперанс — Челси globallookpress.com

Две вспышки — и всё ясно

Когда показалось, что команды просто досидят до перерыва, «Челси» за две минуты решил судьбу встречи. Сначала — угловой. Энцо Фернандес идеально навесил, а Тосин Адарабиойо блестяще подстроился под мяч и головой пробил точно в дальний угол — 1:0.

Эсперанс — Челси globallookpress.com

Затем настал момент Лиама Делапа. Новичок клуба, подписанный за £30 млн, выдал качественный сольный эпизод: поставил корпус, развернулся, пробил в нижний угол — и Бен Саид смотрел, как мяч катится мимо, не реагируя вовсе.

Лиам Делап празднует гол globallookpress.com

Игра на выносливость

Мареска понимал: главное — не терять игроков из-за травм и переутомления. Поэтому во второй половине началась ротация. Дебютировали Мамаду Сарр, Андрей Сантос, позже вышел Тайрик Джордж, и именно он поставил точку — дальний удар, неловкий сейв вратаря, и 3:0 в самой концовке. У «Эсперанса» — ни одного удара в створ, 26% владения и пустота в атаке.

Удар Тайрика Джорджа gettyimages.com

Мадуэке был самым активным в составе лондонцев: открывался, обострял, обыгрывал, но завершения не хватало. Нкунку снова растворился, играя будто вне системы. А вот Делап доказал, что может быть опцией на острие — особенно учитывая дисквалификацию Джексона.

Фернандес провёл матч капитаном — и внёс спокойствие в каждую фазу. Пока жаркое лето требует свежих ног, Энцо всё больше выглядит как идеальный вождь для английской молодёжи.

Впереди — «Бенфика»

Теперь «Челси» едет в Шарлотт, где сыграет против «Бенфики» — команды, которая удивила всех победой над «Баварией». В этот раз второго состава точно не хватит. Но благодаря ротации Мареска уже прорвался через жару и изнуряющий график.

Энцо Мареска gettyimages.com

«Эсперанс» возвращается домой, не забив ни одного гола на турнире и оставив после себя лишь тяжёлое чувство беспомощности.