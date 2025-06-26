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    Диалло возьмет реванш у Грикспора?

    Диалло — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Диалло — Грикспор
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 26 Июня 2025 года

    Габриел Диалло

  • Канада
    •  Габриел Диалло 13:00 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •

    Диалло

    Габриэль в первом раунде одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 6:3.

    Во втором круге теннисист из Канады выиграл у серба Ласло Джере — 6:3, 3:6, 6:3.

    Диалло провел уже девять матчей на траве в этом месяце.

    В середине июня Диалло выиграл турнир в Хертогенбосе, благодаря чему дебютировал в топ-50. На этом турнире он обыграл Александра Вукича, Джордана Томпсона, Карена Хачанова, Юго Эмбера и Зизу Бергса.

    Прогнозы на теннис

    На «пятисотнике» в Лондоне Диаллон проиграл во втором круге чеху Иржи Легечке.

    Грикспор

    Таллон попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В первом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

    Это был первый в текущем сезоне матч Грикспора на траве.

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    В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Диалло можно поставить за 1.92, а на Грикспора — за 1.86.

    Прогноз: в конце мая Таллон обыграл Габриэля во втором раунде Ролан Гаррос — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче нидерландец, скорее всего, не справится с канадцем, который очень хорошо играет на траве.

    Рекомендуемая ставка: победа Диалло за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диалло — Грикспор?

    Матч Диалло — Грикспор состоится 26 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диалло — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Диалло.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диалло — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Диалло» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диалло — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диалло — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Диалло можно поставить за 1.92, а на Грикспора — за 1.86.

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