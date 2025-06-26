Диалло — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир на Мальорке 26 июня 2025 года

Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 26 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диалло

Габриэль в первом раунде одержал победу над испанцем Хауме Муньяром — 7:5, 6:3.

Во втором круге теннисист из Канады выиграл у серба Ласло Джере — 6:3, 3:6, 6:3.

Диалло провел уже девять матчей на траве в этом месяце.

В середине июня Диалло выиграл турнир в Хертогенбосе, благодаря чему дебютировал в топ-50. На этом турнире он обыграл Александра Вукича, Джордана Томпсона, Карена Хачанова, Юго Эмбера и Зизу Бергса.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Лондоне Диаллон проиграл во втором круге чеху Иржи Легечке.

Грикспор

Таллон попал в число сеяных, благодаря чему получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

В первом матче нидерландский теннисист одержал победу над американцем Итаном Куинном — 7:5, 6:4.

Это был первый в текущем сезоне матч Грикспора на траве.

В начале июня Грикспор получил травму в матче против Саши Зверева в четвертом круге Ролан Гаррос. Именно по этой причине он пропустил турнир в Хертогенбосе, на котором ему надо было защищать титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Диалло можно поставить за 1.92, а на Грикспора — за 1.86.

Прогноз: в конце мая Таллон обыграл Габриэля во втором раунде Ролан Гаррос — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче нидерландец, скорее всего, не справится с канадцем, который очень хорошо играет на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Диалло за 1.92.