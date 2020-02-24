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    Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»

    Реакция прессы на матч «Леванте» — «Реал»

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    В 25-м туре испанской Примеры «Леванте» сенсационно одолел «Реал» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Реал» порадовал «Барселону» и «Манчестер Сити»

    «Ранее "Барселона" разгромила "Эйбар", и Лионель Месси забил четыре мяча, что стало настоящим манифестом команды после довольно ужасной недели для клуба с точки зрения событий вне поля.

    И, увидев это выступление от "Реала", каталонцы не станут дрожать от перспективы визита на "Бернабеу", не говоря уже о "Манчестер Сити".

    С одной победой в четырех поединках "Сливочные" получили жестокий удар в потенциально критический момент сезона», — отмечает Райан Бенсон в материале Goal.com.

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    • «Хозяева защищались так, как будто от этого зависела их жизнь, и ключом к успешной нейтрализации гостей стали Фернандес и двое центрбеков перед ним.

    В то время как вратарь сделал семь сэйвов, Бруно Гонсалес и Серхио Постиго сделали 20 выносов мяча на двоих, причем первый также сделал три успешных отбора — лучше него был только Вукчевич (пять).

    Тем временем, Азар провел бледную игру и упустил отличный шанс забить перед тем, как травмировался и покинул поле, не сделав ни единого ключевого паса».

    Атакующие игроки снова подвели «Реал»

    «Мадридцы начали матч очень хорошо, демонстрируя целеустремленность и аккуратность, где трио Марсело, Азара и Бензема хорошо комбинировали слева. "Реал" нанес несколько ударов как в створ, так и просто по воротам, но они не были хорошими.

    По мере приближения матча к перерыву "Леванте" становился все более уверенным и решительным покончить с доминированием соперника на поле — тенденция, которая стала еще более заметной во второй половине, когда гости потеряли структуру, и "Лягушки" воспользовались этой возможностью», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

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    «Мы видели, как "Сливочные" преодолевали проблемы с помощью натиска атакующей остроты, когда не получается все остальное, но они больше не та команда.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Хорошая результативность Бензема исчезла, Азар пришел на помощь, Бейл давно дезертировал, Йович спит весь сезон, Родриго отправили помогать "Кастилье", Мариано куда-то пропал, а Винисиус делает все, кроме забивания голов.

    Отличная победа для "Леванте", которая обеспечивает им комфортное положение в середине таблицы за счет обороны оппонентов, которые встретили ухаб на своем пути».

    Азар по-прежнему не оправдывает ожиданий «Реала»

    «Травма Азара случилась не в лучшее время: вот-вот вернувшись после почти трехмесячного отсутствия, его участие в двух больших матчах на следующей неделе против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и "Барселоны" в "Эль Класико" теперь маловероятно.

    От бельгийца после его трансфера за 100 млн евро ожидали многого в этом сезоне, но он провел только девять поединков в основе и только в четырех отыграл все 90 минут, тогда как одного гола в Примере просто недостаточно», — отмечает Алекс Киркленд в материале ESPN.

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    • «Контратаки соперника во главе с Моралесом беспокоили мадридцев, несмотря на доминирование в игре в течение долгих периодов, поэтому не стало неожиданностью, когда он забил решающий мяч.

    Зинедин Зидан сделал всего две замены в сравнении с матчем против "Сельты", с которой его подопечные сыграли 2:2, где в основе появились Иско и Модрич.

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    Его замены в лице Винисиуса и Васкеса, казалось, были правильными, которые вносили скорость в действия подопечных, но не дали желаемого эффекта».

    Зидан совершает не меньше ошибок, чем его игроки

    «В дополнение ко всем сомнениям [по поводу травмы Азара, формы Бензема, отсутствия характера, недостатка концентрации и энергии, а также плохой игры Рамоса и Варана в обороне], также нужно говорить о решениях Зидана.

    В последние несколько матчей французский тренер принимал хаотичные решения, которые вызвали неприятные последствия и дали повод своим критикам усомниться в его положении», — пишет на страницах Marca Рубен Хименес.

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    • «Из-за повреждения Азара, еще неизвестно, вернется ли Зизу к тактике с пятью полузащитниками, которые помогли в Суперкубке Испании, прежде чем ее раскусил "Атлетико" в первом тайме матча Примеры.

    Но он может пойти на схему 4-3-3 с Бейлом и Винисиусом в роли вингеров, несмотря на то, что эта система редко имела успех, которого хотел бы наставник. Очевидно, что накопилось слишком много вопросов в то время, когда у "Реала" их уже не должно быть в ключевой момент сезона». 0

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