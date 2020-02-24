Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛ

Бруну Фернандеш заполняет пустоту, оставленную Погба

По ходу своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» Поль Погба регулярно сталкивался с критикой в свой адрес. Но, возможно, в «МЮ» он играл в полузащите, состоящей из одного человека. В отсутствии Погба в первой половине сезона полузащита «МЮ» демонстрировала полное отсутствие творческих навыков в игре против обороны, которая располагается низко.

Теперь у «Ман Юнайтед» появился Фернандеш. Его прибытие возродило полузащиту команды. В основном это связано с базовыми вещами — умением быстро передвигать мяч, находить пространство в опасных зонах и умением вносить вклад в игру команды по всему полю. Бруну Фернандещ — более близок к типичной «десятке», чем Погба, но в то же время он доказал, что обладает множеством тех качеств, которых «МЮ» не хватало без француза.

Бруну Фернандеш в матче против «Уотфорда» globallookpress.com

Его попытки дальних ударов уже продемонстрировали, насколько опасен он может быть в этом компоненте, и они неизбежно приведут к важнейшему голу в ближайшем будущем. Его пасы были превосходны, и он более чем готов стать лидером команды, хотя и провел в Манчестере менее месяца. Его пенальти в воскресенье — лишь трейлер к предстоящему фильму.

Будущее Погба остается неопределенным. Но даже если игрок, за которого «МЮ» отдал рекордную для себя сумму, будет втянут в различные трансферные истории летом, брешь в полузащите Уле-Гуннара Сульшера не будет столь пугающей.

«МЮ» по-прежнему нужен глубинный плеймейкер

Победный результат для «МЮ» мог бы выглядеть совсем иначе, если бы в самом начале матча они были наказаны за свою небрежность. Неманья Матич и Фред добились прогресса во второй половине текущего сезона, однако ни у одного из них нет качеств, чтобы решить главную проблему в полузащите «МЮ» — отсутствие метронома.

Это та причина, по которой в большинстве матчей на «Олд Траффорд» мяч в ногах у «МЮ» переходит от полузащиты к обороне, как теплая картошка, когда соперник манкунианцев отсиживается в обороне. Матич запрограммирован на то, чтобы демонстрировать мастерство в игре без мяча, а Фред может проявлять свои лучшие качества, когда линия полузащиты соперника нарушена. Но на них нельзя рассчитывать в вопросе диктовки командой своей игры.

Первые 10 минут матча были особенно хаотичными в исполнении «МЮ». Хозяева должны были проигрывать, но Трой Дини не использовал свой шанс. Через полчаса Фред безрассудной отдал мяч сопернику, и Давиду Де Хеа пришлось спасать «МЮ» после удара Абдулая Дукура.

Что еще хуже для «МЮ», так это то, что эта слабость команды вынуждает новичка Бруну Фернандеша опускаться глубже, чтобы помочь продвинуть мяч к воротам соперника. Если португальца освободить от этой задачи, это позволит ему сконцентрироваться на том, чтобы делать разницу непосредственно у чужой штрафной.

В летнее межсезонье «Ман Юнайтед», возможно, будет нацелен на Джейдона Санчо — игрока, футболки которого будут раскупать фанаты, а сам он добавит игре «МЮ» динамики. Но то, что нужно «МЮ» в первую очередь, чтобы обрести баланс — это компетентный глубинный плеймейкер.

«Уотфорду» нужно поменять Деулофеу и Перейру местами

У «Уотфорда» были шансы, чтобы забить гол, но команда не использовала их. Но когда вы сравниваете форвардов команды с нападающими их конкурентов в борьбе за вылет, вы не удивляетесь, почему «Уотфорд» не забивает.

Роберто Перейра и Жерар Деулофеу никогда не славились стабильностью. Но в то же время они с пугающим потенциалом создают опасные моменты. Испанец был особенно хорош в прошлом сезоне — он врывался справа и по центру, порой вызывая своими действиями разрушительный для соперник эффект. В то же время Перейра знает, как причинять головную боль соперникам, действуя слева в атаке.

Так почему же в последнее время Перейра все чаще располагается справа? В частности, в матче против «МЮ» такой ход был загадкой. Сила Деулофеу в его умении играть один в один. Но в матче против «Ман Юнайтед» ему предстояло действовать против одного из лучших по части защиты против скоростных игроков — Аарона Ван-Биссаки. В то же время на противоположном фланге был Люк Шоу, который, возможно, чувствовал бы себя более комфортно, как левый центральный защитник, нежели как фулл-бэк. Темп и динамизм Деулофеу оказали бы гораздо большее влияние на этом фланге.

Дини сражался превосходно, пытаясь забить и спасти свою команду от вылета. Но «Уотфорд» должен получать больше от игроков по обе стороны от Дини, чтобы избежать понижения в классе.

Марсьяль — главный игрок атаки «МЮ»

В последние недели Антони Марсьяль утвердил себя в качестве главного человека в атаке «МЮ». Ввиду отсутствия Маркуса Рэшфорда на нем лежит огромная ответственность. И теперь на счету Марсьяля 3 гола в трех последних матчах чемпионата — француз достиг подобного впервые с сентября 2017 года.

Гол Антони Марсьяля globallookpress.com

Часто говорят, что Марсьяль отличается хладнокровием, и он еще раз доказал это в матче против «Уотфорда». «МЮ» обладает множеством талантливых игроков, которые могут стать важнейшими элементами их атаки. Но Марсьяль, возможно, самое главное вложение клуба на этой части поля.

«Уотфорд» слишком расточителен

Составу «Уотфорда» не хватает качества. Защите уровня Чемпионшипа приходиться сражаться против лучших нападающих мира, а их сильнейшие звенья не работают на протяжении сезона.

Приход Найджела Пирсона был многообещающим. Команда трижды подряд не пропустила, что в совокупности с голами Троя Дини помогло ей на короткое время выбраться из зоны вылета. Тем не менее, «Уотфорд» остается командой с худшей атакой в лиге. И в первом тайме матча на «Олд Траффорд» они не реализовали многочисленные шансы.

Трой ДиниТрой Дини globallookpress.comgloballookpress.com

Насколько по-другому сложилась бы игра, если бы Дини реализовал свой первый момент? «Олд Траффорд» начал бы оказывать давление на игроков «МЮ», что стало бы идеальным моментом для неожиданной победы «Уотфорда».

Вместо этого «Уотфорд» позволил своим соперникам сорваться с крючка. И теперь их перспективы в борьбе за выживание выглядят еще более мрачно. 0