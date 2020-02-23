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    Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»

    Главные выводы после встречи второй и третьей команд АПЛ

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    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус
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    Гол Габриэла Жезуса на 80-й минуте принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Лестером» со счетом 1:0 и позволил команде Пепа Гвардиолы на 7 очков оторваться от «лис» в таблице. В первом тайме Джейми Варди попал в штангу, а Эдерсон спас «Сити», не позволив отличиться Харви Барнсу, но «Лестер» не смог добиться положительного результата. Squawka.com делает пять выводов после матча.

    1. «Лестер» — команда уровня Лиги чемпионов

    Учитывая доминирование «Ливерпуля» в АПЛ в этом году, можно легко забыть, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы — одна из лучших (если не лучшая) команд, которые когда-либо видела Англии. И этим вечером «Лестер» был на их уровне.

    Когда команды приходят из ниоткуда и забираются высоко в таблице в начале сезона, важно не потерять голову. Ведь в конце концов стабильность — это то, что приносит вам высокие места и трофеи в футболе. Конечно, «Лестер» немного спотыкался в последнее время, но одно очко в игре с «Ман Сити» — это был минимум, на который они заслуживали после своего качественного и решительного выступления в этом матче.

    Давайте не будем забывать о том, что Джейми Варди является их единственным стабильным источником для забитых голов. И им не хватает Уилфрида Ндиди, который впечатлял в АПЛ в этом сезоне. Эта команда «Лестера» — нечто стоящее, и они будут только прогрессировать.

    Джейми Варди
    globallookpress.com

    2. Матчи АПЛ — тренировка для Пепа

    Все знают, что борьбы за титул больше не существует. Если честно, то «Ман Сити» проиграл его еще в ноября, когда уступил на «Энфилде». Учитывая исключение «Сити» из Лиги чемпионов, текущая кампания в главном клубном турнире Европы потенциально является их последним на следующие несколько лет шансом собрать коллекцию и наконец-то выиграть столь желанный трофей Лиги чемпионов.

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    • Так что когда мы говорим о том, что АПЛ сейчас это просто тренировки для Гвардиолы, мы не имеем ввиду то, что они просто уничтожают команды, разминаясь на них, как было в последние нескольких лет. Нет, теперь эти игры являются возможностью набрать форму для игроков «Сити», попробовать разные схемы и тактики и подготовиться к битве с «Реалом» на следующей неделе.

    Пеп Гвардиола
    globallookpress.com

    Замена Эмерика Ляпорта в начале второго тайма была лучшим показателем этого. Он лучший защитник этой команды на дистанции и сейчас только возвращается после травмы. Если бы АПЛ была все еще важна для Гвардиолы, нет сомнений в том, что французский защитник отыграл бы полный матч. Однако его заменил Отаменди, который провел на поле около трети матча. АПЛ теперь вторична для чемпиона. Все взгляды направлены в сторону Европы.

    3. VAR не имеет смысла

    Узнали ли мы об этом, исходя из матча «Лестера» и «Ман Сити»? Нет, конечно. Является ли это по-прежнему правдой? Да.

    Эта неделя была просто катастрофой для людей, которые отвечают за видеоповторы. И на «Кинг Пауэр» мы увидели еще один странный вечер для VAR.

    Пенальти в ворота «Сити» в первом тайме не был назначен, несмотря на то, что мяч после удара Джеймса Мэддисона со стандарта явно попал в поднятую руку Кевина де Брейне в штрафной площади. Тем не менее, во втором тайме «Ман Сити» заработал пенальти в аналогичной ситуации, когда Деннис Прат был в почти идентичном расположении.

    Игроки «Ман Сити» требуют пенальти
    globallookpress.com

    Все фаны хотят последовательности. Если они не согласны с решениями — ладно, но, по крайней мере, относитесь к каждому эпизоду одинаково. К счастью для «Лестера», справедливость восторжествовала, и пенальти не был забит.

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    • 4. Первый забитый Эдерсоном гол — вопрос времени

    Почему никто в «Ман Сити» не может реализовать пенальти? Незабитый Серхио Агуэро одиннадцатиметровый — уже пятый пенальти в этом сезоне, который не реализовал «Сити». К счастью для них, это не сказалось на их результатах, но регулярные промахи с пенальти — не та привычка, которую вы хотели бы иметь.

    Пеп Гвардиола говорил, что Эдерсон — лучший пенальтист в его команде. Конечно, заставлять вратаря исполнять пенальти — это смехотворно. Однако, если у «Сити» ни один полевой игрок не является хоть сколько-нибудь надежным пенальтистом, почему бы не предоставить Эдерсону шанс?

    Эдерсон
    globallookpress.com

    У него явно есть характер для этого, и мы все знаем, что он не плох в игре ногами. В общем, на данный момент Гвардиола мало что может потерять. Так что можете смело выбирать Эдерсона в своей команде в Fantasy.

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    5. Жезус готов стать основным

    Серхио Агуэро, подвинься. Габриэл Жезус тут.

    Жезус снова стал героем «Сити». В последний год или около того его прогресс застопорился из-за травм, плохой формы и неудержимого Агуэро. Но теперь кажется, что для нападающих «Сити» наступает новая эра.

    Габриэл Жезус и игроки «Ман Сити»
    globallookpress.com

    Не поймите неправильно — Агуэро по-прежнему феноменальный игрок, легенда АПЛ и вполне способен забивать 20 с лишним голов за сезон. Тем не менее, Жезус начинает превращаться в игрока, который может сравниться с Агуэро, а, возможно, и превзойти его. По энергии, движению и взаимодействию с партнерами он уже, возможно, превjсходит Агуэро. Легко забыть, что Жезусу всего 22 года. Прямо сейчас он приближается к важнейшему моменту в своей карьере. И сейчас он, безусловно, готов сделать шаг к ведущей роли.

    Его победный гол в матче с «Лестером» был голом нападающего мирового уровня. Может быть, это тот ярлык, которого Жезус заслуживает. 0

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