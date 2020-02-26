«Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 3:0 разгромила на выезде «Челси». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Бавария» проявила чемпионские качества

«Европейские аристократы из "Баварии" в матче с "Челси" продемонстрировали скорость и чемпионские навыки. В игре немцев восхищало многое — от коллективных действий в атаке, до индивидуальной мощи отдельных игроков, причем речь не только о самых раскрученных футболистах» — пишет британская Times.

«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый удар по мечте был нанесен во время жеребьевки, а второй — уже на "Стэмфорд Бридж". Теперь от него требуется добраться до этой стадии снова — то есть стать в Премьер-лиге одним из самых высоких карликов», — отмечает ситуацию для «Челси» портал Football365.

Теперь «Челси» может рассчитывать на чудо

«На этот раз "Бавария" выступила как команда, которая не хотела отпускать "Челси" с крючка. Разница в классе была огромной от начала до конца поединка.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вторая часть дуэли в Мюнхене больше будет походить на осмотр достопримечательностей, когда непредсказуемая команда Фрэнка Лэмпарда вернется к месту, где [в финале Лиги чемпионов-2012] она добилась своего величайшего триумфа в истории», — отмечает британская The Guardian.

«Серж Гнабри и Роберт Левандовски заставили легковесный "Челси" рассчитывать на чудо. "Бавария" принадлежит к совершенно другой категории. Это отличная команда, которая была отточена за последние несколько лет благодаря сочетанию молодости и опыта», — вторят соотечественникам коллеги из The Telegraph.

Флик продолжает утверждаться в роли наставника «Баварии»

«Гнабри — король голов в Лондоне. Полузащитник сборной Германии начал этот победный марш со своего дубля. В этом сезоне Лиги чемпионов он забил шесть мячей, все — в Лондоне.

Сразу четырьмя голами он отметился в поединке против "Тоттенхэма" в гостях, а сейчас двумя — против "Челси" [так же на выезде]», — пишет немецкий Bild.

«Гала-церемония на Стэмфорд Бридж. "Бавария" празднует гламурный вечер Лиги чемпионов благодаря штормовому дуэту Гнабри и Левандовски. Тренер Ханси Флик продолжает собирать очки себе в зачет», — хвалят чемпиона Германии их соотечественники из Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» за год изменилась в лучшую сторону

«Уверена в себе, и больше — ни в ком. Победа "Баварии" над "Челси" со счетом 3:0 стала заявлением клуба на победу в Лиге чемпионов», — разделяет восторг немецкий Der Spiegel.

«Триумф новой "Баварии". Мюнхенская команда выиграла первый матч 1/8 финала против "Челси" и показала, что изменилось в сравнении с ничьей 0:0 против "Ливерпуля" годичной давности», — вторят коллегам соотечественники из Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Отличная отправная точка: Гнабри и Левандовски справляются с "Челси"", — резюмирует немецкий Kicker. 0