Восемь ожиданий от весенней части РПЛ

В пятницу, 28 февраля, матчем «Крылья Советов» — «Оренбург», возобновится чемпионат России. Чего мы ждем от весенней части сезона РПЛ?

Возрождение чемпионской интриги

Это желание вряд ли осуществится — питерский «Зенит» уверенно лидирует во главе таблицы с десятиочковым отрывом от ближайшего преследователя и вряд ли разбазарит такое преимущество.

Но уж очень хочется, чтобы конкуренты как следует пощекотали нервы питерскому клубу, дыша в спину и наступая на пятки.

Помочь в этом им может слабое звено «Зенита» — вратарь. И Михаил Кержаков и Андрей Лунев нестабильны, а последний еще и восстанавливался после травмы. И если питерцы будут терять очки, преследователям нужно не упустить свой шанс.

Битва за Лигу чемпионов

Куда острее интрига закрутилась в еврокубковой зоне. Привычные столичные участники борьбы за путевки в Лигу чемпионов на этот раз захромали и уступили свое место южанам — «Краснодару» и «Ростову».

И хотя «быки» устроили зимой распродажу, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, а команда Валерия Карпина и так обладала самым скромным из всех претендентов на тройку составом и бюджетом, шансы у провинциалов все равно велики.

ЦСКА и «Локомотив» не усилились, а возможно даже ослабли во время зимнего перерыва, и «Ростов» с «Краснодаром» вполне могут замахнуться на прямую путевку в ЛЧ.

Для «быков» выход в групповой этап самого престижного еврокубка будет первым в истории клуба, а для дончан — вторым.

В сезоне 16/17 они не только прошли квалификацию, но и заняли третье место в сильной группе с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

Уволит ли «Локомотив» Семина?

В стане «железнодорожников» снова неспокойно — главный тренер «Локо» Юрий Семин вновь ведет партизанскую войну с руководством клуба.

Ему не впервой — уже ушли в историю и Ольга Смородская и Илья Керкус, а Шпалыч — вот он, на бровке, как и раньше, и уже готовится отправить по привычному маршруту Василия Кикнадзе.

Вот только на этот раз патриарх российского футбола может и поперхнуться — руководство клуба на этот раз выступает единым фронтом.

Не зря председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков говорил по ходу сезона о задаче по выходу в евровесну, а также о том, что состав способен бороться за самое высокое место.

И это при том, что зимой «Локомотив» стал единственным клубом РПЛ, который никого не купил, более того, отпустил в Испанию Федора Смолова, оставшись с одним Эдером в атаке.

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Провал «Локо» весной может привести к отставке Юрия Семина, которому придется уповать на поддержку болельщиков и силу общественного мнения.

Восстановит ли Слуцкий свою репутацию?

Последние пять лет тренерской карьеры Леонида Слуцкого напоминают американские горки — за впечатляющим взлетом следует падение, вышибающее дух из тела.

Назначение на пост национальной сборной своей страны — честь для любого тренера. Сборная России со Слуцким уверенно прошла отбор, чтобы с треском провалиться на Евро-2016. Вслед за этим все посыпалось из рук и в родном ЦСКА.

Затем Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионатах Англии, чтобы бесславно провалиться с «Халлом» на дно таблицы Чемпионшипа (хотя виноват в этом был лишь частично).

В Голландии с «Витессом» все тоже поначалу складывалось прекрасно, чтобы закончиться серией из пяти поражений и отставкой.

Зализывать раны Леонид Викторович вернулся в родную российскую гавань, возглавив упавший в зону вылета «Рубин».

Зимой казанцы провели агрессивную трансферную кампанию и теперь Слуцкий готов начать восстанавливать порушенное реноме и спасать клуб. Получится ли?

Помогут ли «Сочи» Рами и Кокорин?

В РПЛ «Сочи» пришел в статусе бойкой атакующей команды с молодым тренером, хорошим финансированием и отличным стадионом.

Летом в стан сочинцев перебралось столько игроков «Зенита», что они стали напоминать фарм-клуб сине-бело-голубых. И неудивительно — в девичестве «Сочи» был питерским «Динамо».

Но десант из «Зенита» не помог — сочинский клуб обвалился на дно турнирной таблицы, тренер Александр Точилин подал в отставку и надежд на спасение было мало.

Зимой «Сочи» продолжил усиливаться как в линии атаки, так и в обороне. После долгой и скандальной эпопеи сочинцы арендовали у «Зенита» нападающего Александра Кокорина, а в последний день трансферного окна подписали действующего чемпиона мира в составе сборной Франции Адиля Рами.

Календарь и таблица РПЛ

На бумаге «Сочи» — команда, которая, конечно, не должна бороться за выживание в премьер-лиге. Спасут ли два этих джокера сочинский клуб от возвращения в ФНЛ? Увидим.

Заиграет ли Соболев в «Спартаке»?

Нападающий «Крыльев Советов» в начале сезона быстро вырвался в лидеры бомбардирской гонки РПЛ, но с октября начался спад — самарцы сделали упор на обороне.

Тем не менее интерес к форварду уже появился, чему способствовали 10 голов забитых 23-летним форвардом в 18 матчах. Лучше показатели только у Артема Дзюбы (11).

Соболевым активно интересовались ЦСКА и «Динамо», был и вариант из Англии — с «Кристал Пэласом». В итоге трансферу в АПЛ помешало то, что у Соболева нет игр за сборную.

Зато получилось со «Спартаком» — в московском клубе Соболев проведет в аренде остаток этого сезона, а после клуб решит, активировать опцию выкупа или нет.

На «Кубке Матч Премьер» в Катаре нападающий уже открыл счет голам, теперь осталось продолжить забивать в официальных матчах.

Тогда и в национальную команду пригласят, тем более что Евро не за горами, а забивных нападающий сборной России всегда не хватает.

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С другой стороны — Соболев может стать очередной звездой клубов-середняков, который не сможет ничего показать в топ-клубе, пустив многообещающую карьеру под откос.

«Спартак» в зоне вылета?

Как правило, вторую интригу в чемпионате России порождает «зона вылета» — борьба за выживание там идет не менее ожесточенная, чем за золото/еврокубки.

Хотя один кандидат на вылет, казалось бы, уже определился — «Сочи», но после зимнего перерыва усилившиеся южане могут совершить резкий рывок вверх по строчкам турнирной таблицы.

Тем более, что ее плотность это позволяет сделать легко — между зоной вылета и шестым местом таблицы РПЛ всего 7 очков.

«Спартак», расположившийся на 10-м месте с 22 очками с куда большей вероятностью может оказаться в стыках, чем в еврокубках. Неспроста Василий Уткин желает ему «очищения первым дивизионом».

Расслабляться не стоит ни московскому «Динамо», ни «Уралу», про «Ахмат» с «Рубином» и вовсе говорить ничего. Борьба в нижней части таблицы будет вестись до последнего тура.

Как изменится судейство в РПЛ?

Первая часть сезона РПЛ прошло под аккомпанемент громких судейских скандалов. Болельщики хором рассуждали о некомпетентности и коррумпированности российского судейского корпуса, а президент ЦСКА Евгений Гинер и вовсе свалился на оскорбления в адрес главы судейского департамента РФС Александра Егорова.

В итоге Гинер был оштрафован на 1 млн рублей и отстранён от любой футбольной деятельности на три месяца, но и Егоров аккурат под новый год свой пост покинул.

9 января Департамент судейства Российского футбольного союза возглавил Виктор Кашшаи. Заслуг у венгра хватает — арбитр ФИФА с 2003 года, судил финал ЛЧ-2010/11, получил звание лучшего судьи 2011 года от IFFHS.

Вот только и скандалов в его активе не меньше — матч сборной Украины и Англии в Донецке, четвертьфинал Лиги Чемпионов 2016/17 между «Реалом» и «Баварией», назначенный пенальти в ворота донецкого «Шахтера» в матче Лиги Чемпионов сезона 2018/19 против «Манчестер Сити» (0:6).

За судейские ошибки в его родной Венгрии в мае 2019 года Кашшаи был сослан во вторую лигу. А судить матчи Лиги Чемпионов в прошлом году ему доверили всего один раз.

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Сумеет ли российский судейский корпус под руководством такого неоднозначного начальника провести необходимую работу над ошибками?

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