Уткин: От всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Известный блогервысказал мнение о перспективах московскогов оставшейся части нынешнего сезона.

«Как настоящий болельщик "Спартака" в детстве по заветам папы я должен сказать, что от всей души желаю клубу вылететь в первый дивизион.

Потому что когда это случилось в предыдущий раз (в 1976 году. — Прим. LiveSport.ru), он очистился и стал "Спартаком" как таковым.

Если говорить серьёзно, я ни секунды не верю, что "Спартак" вылетит в первый дивизион. Он закончит сезон ни шатко ни валко.

Потому что, даже если всё будет хорошо, большая команда — а "Спартак" себя считает большой командой, и сейчас не важно, что мы о нём считаем — не живёт без больших задач», — сказал Уткин в ролике на канале Тимура Журавеля в YouTube. 0