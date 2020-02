Короли Катара. «Спартак» выиграл первый трофей с Тедеско

«Спартак» в матче Кубка Париматч Премьер в Дохе победил «Партизан» (3:2). Свой первый гол за красно-белых забил Александр Соболев. В концовке первой 45-минутки у сербов удалили Бибраса Натхо и главного тренера Саво Милошевича, который хотел увести свою команду с поля. «Спартак» второй год подряд выиграл турнир в Катаре.

Оптимальный «Спартак»

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров оценивает стартовый состав «Спартака» и радуется активному началу матча в исполнении красно-белых.

«Первая половина стала очень даже показательной. И она намекнула, что красно-белые до сих пор находятся в разобранном состоянии, работы по строительству у Тедеско будет ещё много.

В субботу, в отличие от предыдущих двух игр, немецкий тренер сделал с первых минут ставку на основную тройку защитников — Джикию, Жиго и Кутепова. Также в опорной зоне вышли номинально основные Крал и Зобнин, на флангах — Айртон и Рассказов, а в нападении — Понсе.

Состав был близок к оптимальному, но всё же не являлся таковым из-за отсутствия основного вратаря Максименко, лучшего футболиста команды Бакаева, а также травм Ларссона и Умярова. В дальнейшем наверняка случатся корректировки, а пока шанс получили Тиль (в роли инсайда) и Мирзов (один из двух форвардов).

"Спартак" быстро повёл в счёте — Рассказову удался хороший рывок по бровке после скидки Зобнина, он прорвался в свободную зону, прострелил на ближнюю штангу, там Понсе поборолся с защитником, и мяч отскочил на набежавшего Зобнина. Это был скорее трудовой гол, а не системный, однако казалось, что он раскрепостит команду и позволит ей в дальнейшем играть с преимуществом».

«Партизан» ответил быстро

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко удивляется тому, что после забитого гола «Спартак» отошел назад и позволил сопернику не только сравнять счет, но и выйти вперед.

«Подопечным Доменико Тедеско удался быстрый гол, ставший итогом прострела Николая Рассказова справа, хорошей силовой борьбы Эсекьеля Понсе с защитником сербов и успешных действий Романа Зобнина на подборе. Но более или менее приличный десятиминутный дебют встречи сменился совершенно невнятным получасовым отрезком, по ходу которого "Партизан" доминировал, был быстрее и переигрывал спартаковскую полузащиту.

Схема с тремя центральными защитниками (а на сей раз Тедеско выставил всю свою лучшую гвардию — Самюэля Жиго, Георгия Джикию и Илью Кутепова) и тремя центральными хавбеками (здесь впервые с основном составе вышел Алекс Крал) подразумевает максимальную плотность и мобильность команды именно в центральной зоне на своей половине поля. Однако у красно-белых постоянно зияли огромные пустоты между линиями, которыми соперник охотно пользовался.

Особенно показателен в этом плане второй гол "Партизана". Садик, не испытывая противодействия в центральной зоне, сделал разрезающий пас на Сейду Сума, который на противоходе "убрал" Джикию и спокойно пробил мимо Артема Реброва».

Буйный Милошевич и плохое судейство

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров рассказывает о том, как матч едва не завершился скандалом еще в первом тайме.

«На 41-й минуте случился ещё один эпизод, закончившийся не просто спорами, а полноценным скандалом. Нападающий "Партизана" Садик Умар потерял мяч на фланге при выходе в атаку. Скорее всего, совершивший отбор Айртон нарушал правила, но главный арбитр фол не зафиксировал, позволил "Спартаку" провести атаку и создать опасный момент.

Главный тренер сербов — знаменитый Саво Милошевич — был в гневе. Сначала он заметался по бровке, потом бросил на поле бутылку, затем выбежал на газон и принялся кричать на судей. Арбитр сразу же наградил Милошевича прямой красной карточкой, а после возникшей лёгкой потасовки показал вторую жёлтую ещё и Натхо.

Милошевич в отместку хотели увести команду с поля, сделал характерный жест "Все — за мной!", и действительно был велик риск, что игра не продолжится. Непонятно, правда, кому от этого стало бы лучше: командам нужно отлаживать свои системы, наигрывать атакующие варианты, исправлять ошибки перед возобновлением сезона.

К счастью, разум взял верх над эмоциями. "Партизан" вернулся на поле, но остался вдесятером, таков уж регламент турнира. Показательность и ценность спарринга заметно снизились. После перерыва "Спартак", хромающий на обе ноги, не испытал полноценного давления».

Соболев провел работу над ошибками

Автор Sportbox.ru Юрий Иванов хвалит новичка «Спартака», который отметился первым забитым мячом за красно-белых.

«Ну, а после отдыха на газон вышел Соболев и мгновенно возник вопрос — а сделали ли новичок и его окружение выводы из предыдущего матча с "Локомотивом"? Ведь там горевший желанием заявить о себе дебютант откровенно потерялся. И не столько по своей вине, сколько из-за невнимания партнеров, которым, похоже, забыли сказать, что появление в составе "столба" требует перестройки. Парня все отведенное ему время в упор не замечали. Как результат — работа на пределе, но с нулевым КПД.

Однако перед "Партизаном" работа над ошибками была явно проведена. И уже на 48-й минуте предложивший себя на входе в штрафную форвард получил мяч и ударом в одно касание вогнал его в ворота. И не важно, что точная передача стала следствием рикошета.

Начало было положено, а главное, партнерам стало ясно и без того очевидное — Александра надо обслуживать, чем, собственно, они и занимались вплоть до финального свистка. Привычными стали, например, прострелы в его сторону: после одного Соболев промахнулся с убойной дистанции. Регулярно добирались до головы гренадера и навесы: на 89-й минуте удар со "второго этажа" едва не закончился голом.

Да и сам нападающий в ряде эпизодов наглядно продемонстрировал, что иждивенцем быть не собирается: отскакивал под пасы в недодачу, пытался ассистировать, прессинговать».

Голы пришли вместе с Бакаевым

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Евгений Белоусов отмечает подавляющее преимущество «Спартака» во втором тайме, приведшее к победе.

«С появлением на поле Бакаева голы были делом времени. На фоне большинства одноклубников Зелимхан выглядел так, будто играет в другой лиге. Именно он протащил мяч в штрафную, где также появившийся в перерыве Александр Соболев оперативно сориентировался, когда мяч отскочил к нему, и забил первым же касанием.

Айртон окончательно проснулся и реабилитировался, в отличном проходе заработав пенальти. Идеальный удар, исполненный Эсекьелем Понсе принес "Спартаку" победу и первый кубок при Тедеско. Вся команда разделила успех с болельщиками, а Гапонов, Глушенков, Маркитесов и Соболев подарили толпе свои майки. Организаторы устроили красно-белым пышное чествование и под "We Are the Champions" вручили трофей».

«Дрова за 18 миллионов»

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов критикует голландского полузащитника «Спартка», не впечатлившего его своей игрой.

«Андрей Тихонов достаточно дипломатичен в эфире "Матч ТВ", но в "Инстаграме" вчера ответил на возмущение одного из болельщиков покупками бесполезных легионеров сообщением "Полностью согласен. Дрова за 18 млн".

Гус Тиль сегодня делал более-менее всё возможное, чтобы возмущаться словами Тихонова не было повода. По-моему, на счету голландца не было ни одного полезного действия: если передача, то не вперёд, если попытка сохранить мяч, то провальная. Даже когда Милошевич выбежал на поле из-за возмущения судьями, Гус находился в выгодной позиции для удара, но подождал защитника и позволил тому забрать мяч.

Может, замена Тиля и была спланирована заранее, но нечему удивляться, если такое решение Тедеско принял по итогам игры в первом тайме. Впрочем, её провалила вся полузащитника "Спартака", просто в разной степени — Зобнин-то имел и положительные моменты в виде гола и нацеленности на продвижение вперёд вместе с Рассказовым».

Выводы по турниру

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина проводит тактический разбор игры «Спартака» на турнире и делает выводы о том, как команда будет играть в РПЛ.

«Несмотря на замечание Тедеско о том, что весной все будет по-другому, можно сделать ряд заключений на основании прошедшего турнира:

1. Базовой схемой будет 5-3-2, которая задействовалась в каждом матче. Вероятной альтернативой — 4-4-2 (ромб). Эту расстановку Тедеско упомянул в одном из эфиров, она же использовалась в его первом матче в "Спартаке" против "Рубина" (0:0).

2. Возможно, кто-то из молодых игроков получит шанс весной. На турнире в Катаре хорошо проявил себя защитник Маслов, отметившийся уверенным длинным пасом и выносом мяча из ворот после удара Крыховяка в матче с "Локо". Неплохо выглядел опорник Бакалюк, успешно вступавший в отборы и разгонявший атаки первой передачей. Понравилась универсальность Маркитесова, сыгравшего сразу на трех позициях: центрального защитника, опорного хавбека и атакующего полузащитника.

3. Длинные передачи по-прежнему останутся основным способом начала атаки: исполнителями будут центральные защитники (особенно Джикия), Максименко и Крал. Вероятно, к ним добавятся и фланговые проходы.

4. Прессинг будет волнообразным, зависящим от соперника. Одну закономерность все же можно выявить: как правило, "Спартак" начинает давить высоко, если мяч перекатывается между центральными защитниками соперника и голкипером».

Что напрягает прямо сейчас?

Автор блога «Канал о Спартаке» Виктор Бунин отмечает проблемы «Спартака» с обороной и выходом в атаку.

«Команда по-прежнему обороняется числом, а не умением. Крайние защитники очень часто пропускают забросы себе за спину, опорники оставляют центральную зону, в итоге в защите остаётся очень много свободного места, и даже три центральных защитника не могут исправить ситуацию.

Особенно наглядно это проявляется при атаках соперника сходу. Они были бичом красно-белых по ходу сезона и никуда не делись до сих пор. Ожидаемого приобретения опорного хавбека оборонительного плана не случилось, а значит, и дальше спартаковцам придётся нейтрализовывать опасность в этой зоне количеством игроков.

С момента ухода Фернандо в "Спартаке" появилась новая проблема — отсутствие качественного первого паса при выходе из обороны. В полузащите сейчас у красно-белых нет игрока с функционалом и навыками, схожими с теми, что были у бразильца. Поэтому зачастую первый пас вынуждены делать центральные защитники, чаще всего Джикия и Жиго.

Соперники, как правило, нейтрализуют их с помощью высокого прессинга, в условиях которого оба центрдефа зачастую просто "отбрасываются", вынося мяч длинными передачами вперёд, что, как правило, заканчивалось потерей мяча. Возможно, под опцию цепляния за эти мячи и взят Соболев, но сможет ли это улучшить ситуацию — большой вопрос».

Чему радоваться-то?

Колумнист «Спартака» Игорь Рабинер критикует игру «Спартака» на турнире в Катаре.

«Не раз "Спартак" мог забивать и с игры, но на победу с разницей даже в два мяча, убежден, не наиграл. Для него просто удачно сложились обстоятельства. Но, надеюсь, и Тедеско, и футболистам хватит трезвости понять, что победа на этом турнире не стоит вообще ничего.

Хорошо, как признался Бакаев, что главный тренер после гола Соболева Зелимхана отругал — за то, что полез на защитников сам, и просто повезло с отскоком, а надо было отдавать Айртону. Голы не должны затмевать реальную картину. А она такова, что у "Спартака" еще ничего не отлажено ни в позиционной атаке, ни в обороне.

Год назад красно-белые победили на этом турнире, при этом сыграв намного лучше. Но в чемпионате это не помогло. Теперь же и игры нет. А это — самое важное. Для предсезонки — важнее результата.

Может, дело в нагрузках. Но в первых двух матчах спартаковцы вообще играли по 45 минут, в третьем — побольше, но тайм у основы (без Бакаева, Ларссона и Соболева) откровенно не получился. Чему радоваться-то?».