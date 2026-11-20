прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 1.82

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Торпедо». Начало встречи — в 13:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Нижний Новгород»

Турнирное положение: «Нижний Новгород» лидирует в чемпионате России в ФНЛ, набрав 46 очков в 17 матчах.

Последние матчи: нижегородская команда на выезде одержала победу над клубом «Спартак» Кострома (4:0). В составе «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев оформил дубль, Глеб Пополитов забил ещё один гол, Марко Бугарин оформил на свой счёт автогол.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Нижний Новгород» одержал победу в 12-м матче подряд, забив 36 мячей и пропустив всего 5. Лидер Первой лиги чемпионата России не проигрывает 14 матчей: 13 побед и 1 ничья.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» постепенно поднимается в таблице и расположился на втором месте, набрав 35 очков после 18 сыгранных матчей.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Торпедо» с минимальным счётом обыграл «Волгу» (1:0). Единственный и победный гол на 12-й минуте забил Александр Юшин.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: московский клуб не проигрывает на протяжении девяти матчей подряд, пять побед и сыграв четыре встречи вничью. Команда при этом забила 12 голов и пропустила 6.

На что ставят в матче Нижний Новгород — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч Нижний Новгород — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нижний Новгород» лидирует в чемпионате России

«Торпедо» занимает второе место в чемпионате России

В этом сезоне «Нижний Новгород» обыграл «Торпедо» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нижнего Новгорода» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Волги» — 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Нижний Новгород» подходит к поединку в роли фаворита пары. Лидер ФНЛ сейчас на ходу, футболистам «Волги» будет крайне сложно в предстоящей игре.

1.82 Фора «Нижнего Новгорода» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Нижний Новгород» — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Фора «Нижнего Новгорода» (-1) с коэффициентом 1.82.

Прогноз: можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Нижний Новгород» — «Торпедо» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.