Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил

«Ливерпуль» неожиданно встретил серьезное сопротивление соперника, который, о чем сложно было подумать, ведет борьбу за выживание в АПЛ. Вейналдум вывел мерсисайдцев вперед, но затем Диоп и Форнальс перевернули игру с ног на голову. Снова восстановил равновесие 15-м голом в сезоне Салах, а Мане принес хозяевам 26-ю победу.

Рекорд «Ман Сити» повторен

«Ливерпуль» одержал 18 побед подряд globallookpress.com

Сезон-2019/20 гарантированно войдет в ливерпульскую историю. Команда не дает ни малейших поводов сомневаться в своих намерениях и упорно приближается к тому, чтобы стать третьим непобедимым коллективом в истории АПЛ по итогам сезона — после «Престона» (1888/89) и «Арсенала» (2003/04).

Мерсисайдцы уже оформили серию из 18 подряд побед и повторили рекорд «Манчестер Сити», который победил в 18 матчах кряду в период с августа по декабрь 2017 года. Нынешний разрыв между командами составляет 22 очка.

Можно еще вспомнить легендарную команду Фергюсона — «МЮ» образца 1998/99, который выиграл титул, набрав 79 очков. «Ливерпуль» уже сейчас достиг этой отметки, а вперед еще 11 туров.

Клопп сравнялся с Шенкли

Речь не только о сравнении с клубами из Манчестера и том, как «Ливерпуль» с ними сравнялся. Эти три очка позволили «красным» оформить серию из 21 домашней победы в Премьер-лиге. В них команда забила 61 гол и пропустила всего 14 — это заслуживает восхищения и даже пугает.

Эта серия — повторение рекорда 1972 года (с января по декабрь), который установил Билл Шенкли, управляя тем же «Ливерпулем». Шансы превзойти достижение прошлого у Клоппа и компании есть, но надо дождаться 7 марта, когда в гости к команде приедет «Борнмут».

«Энфилд» — кошмар Мойеса

Мойесу не везет на «Энфилде» globallookpress.com

Дэвид Мойес, без сомнения, не самый популярный человек на «Энфилде», учитывая, что ранее он тренировал принципиальных соперников мерсисайдцев — «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Однако мало кто верил в шансы его «Вест Хэма» не по этой принчине — просто команда находится в очень плохой форме.

Мойесу никогда не нравились поездки в гости к «Ливерпулю», даже когда он тренировал «Ман Юнайтед» (именно эта игра стала для него последней у руля манкунианцев). Минувший матч стал 16-м в карьере тренера на выезде против мерсисайдцев. Он потерпел девятое поражение, а мог зацепиться за ничью.

К сожалению, на 81-й минуте кипер «молотобойцев» Лукаш Фабьянски зачем-то выбежал перехватывать мяч, который в итоге Александер-Арноль перевел в центр на Мане, а Садио отправлял его уже в пустые ворота.

Александер-Арнольд — король ассистов

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

«Ливерпуль», который забивает в первые десять минут игры, не вызывает удивления, хотя мало кто ждал этого в исполнении именно Вейналдума, который нанес прицельный удар головой, замкнув шикарный навес от Трента Александер-Арнольда.

Для крайнего защитника это была 11-я результативная передача в сезоне. Позже он добавил и 12-ю, когда ассистировал Садио Мане, повторив собственный рекорд по количеству созданных голов защитником за одну кампанию в АПЛ. Трент теперь отстает от хавбека «Сити» Кевина Де Брейне на четыре передачи, но среди беков является безоговорочным королем ассистов.

Вейналдум забил свой третий гол, который стал 14-м для «Ливерпуля» ударом головой с прошлого августа. По этому показателю команда также лидирует в чемпионате, а ближайший преследователь — «Эвертон» (11).

«Вест Хэм» пошатнул неприступную крепость

Защита «Ливерпуля» дала осечку globallookpress.com

Гол Иссы Диопа головой после углового от Роберта Снодграсса на 12-й минуте был ошеломляющим. Его удар точно в нижний угол стал неразрешимой задачей для Алиссона. Кроме того, Диоп положил конец серии «красных» из трех игр без пропущенных голов, а также взломал защиту, которая практически не дает сбоев.

Затем слово взял Пабло Форнальс, который вывел вперед «Вест Хэм» после перерыва. Начиная с игры с «Борнмутом», «Ливерпуль», используя связку Гомес-ван Дейк, провел 12 поединков и пропустил всего два гола за 1080 игровых минут. «Вест Хэм» смог забить столько же за час.

До голов Диопа и Форнальса только форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес дважды поразил ворота «красных» в этой серии. Звездам «Лестера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» этого сделать не удавалось. 0