ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Холанд — уже звезда, но это еще не предел

    Какое будущее ожидает сенсационного форварда?

    Футбол Боруссия Д Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландХоланд — уже звезда, но это еще не предел «Спартак» — «Зенит»Восемь ожиданий от весенней части РПЛ «Челси» — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии
  • 00:55
    • «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя
  • 00:51
    • «Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
  • 22:33
    • Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 21:16
    • «Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:01
    • МОК в мае может рассмотреть вопрос отмены Олимпиады-2020
    Все новости спорта
    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд громко ворвался в элитный футбол. Рассказываем, как это удалось норвежцу, а также пытаемся разобраться, какие дальнейшие перспективы игрока.

    Холанд демонстрирует поразительные успехи

    Только в этом сезоне за «Дортмунд» и ранее за «РБ Зальцбург» Холанд забил ошеломляющие 39 голов. Сколько у него будет к концу сезона, можно только догадываться. На сегодня он оформил шесть хет-триков и 10 голов в семи матчах Лиги чемпионов.

  • 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас
  • Рейтинг главных звезд атаки европейского футбола
  • 12/02/2020

    • До перехода в немецкий клуб за кажущиеся сущей мелочью 20 млн евро в январе 19-летний форвард забил 28 мячей, тогда как еще 11 голами он отметился в «Боруссии». В среднем один гол каждые 41 минут в его новой команде показывает, что он точно знает, где находятся ворота. Его удивительная результативность принесла ему награду «Игрок месяца» Бундеслиги за январь, хотя по его итогам он провел на поле меньше часа игрового времени.

    В шести матчах группового этапа за австрийский коллектив нападающий забил восемь мячей и стал вторым тинейджером, который забил в каждом из первых трех поединков в Лиге чемпионов. Норвежец продолжал забивать в своих первых пяти матчах ЛЧ, присоединившись к прославленному списку игроков, которые достигли того же показателя — наряду с Роналду, Неймаром, Ребровым и Левандовским.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    У Холанда есть все предпосылки стать первоклассным атлетом

    Родом из спортивной семьи, где его отец — бывший полузащитник «Лидса» Альф-Инге Холанд, а мать была чемпионом Норвегии по семиборью, можно было ожидать, что юноша станет хорошим спортсменом. Однако он не просто хорош — он исключительный спортсмен. Во время недавней игры Лиги чемпионов с ПСЖ форвард пробежал 60 метров всего за 6,64 секунды. Текущий мировой рекорд для этого расстояния в настоящее время составляет 6,34 секунды.

    С ростом в 194 сантиметра и массой 87 кг Холанд, наряду со своим темпом, той обладает высотой и силой, которая может беспокоить любого защитника в мире. Его гол левой ногой в ворота «Пари Сен-Жермен» был столь же мощным ударом, каким мог быть с правой, и он стал победным для его команды.

  • Дортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупают
  • Свой секрет успеха в «Боруссии» не скрывают
  • 14/02/2020

    • Наблюдатели сравнивают форварда с Ибрагимовичем. Отчасти это связано с его ростом и его способностями забивать, а также с поведением вне поля. Холанд часто бывает веселым, но порой своенравным в общением с медиа, поэтому нетрудно понять, почему люди приходят к такому выводу.

    Путевку в большой футбол Холанду дал Сульшер

    Возможно, самым критическим шагом с точки зрения его развития был трансфер в «Мольде» 1 февраля 2017 года. В то время команду возглавлял некто Уле Гуннар Сульшер. Главный тренер коллектива заботился о Холанде и, в свою очередь, обеспечил его дальнейшее развитие как игрока.

    Специалист доверил ему появление в основе первой команды в апреле того года в Кубке Норвегии против аутсайдера «Вольды», и талант оправдал это доверие, забив мяч в своем дебютном матче. В целом, по итогам 2017 года нападающий провел многообещающий, но не зрелищный сезон, отметившись четырьмя голами в 20 поединках.

  • Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ
  • Смогут ли Неймар и Килиан Мбаппе привести команду к долгожданному успеху?
  • 16/02/2020

    • Настоящим прорывом стал сезон 2018 года, когда форвард действительно проявил себя во всей красе. Норвежец завершил ту кампанию с 16 голами в 30 играх, что обеспечило ему статус лучшего бомбардира «Мольде». При этом он отличился выдающимися выступлениями, одним из которых стал разгром «Бранна» со счетом 4:0, где бомбардир забил четыре гола в течение 21 минуты.

    За Холланда развернется настоящая война

    «Боруссия» прописала в контракте своей подрастающей звезды опцию выкупа в 63 млн фунтов, которая начнет действовать только в 2022 году. Тем не менее, такая игра Холанда заставляет европейские гранды думать о его приобретении уже сейчас. В январе заполучить форварда хотел «Манчестер Юнайтед», который как раз возглавляет Сульшер, но нападающий увидел для себя больше перспектив в Дортмунде.

  • Холанд — Терминатор. Пять выводов после победы «Боруссии» над ПСЖ
  • Дортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 19/02/2020

    • По слухам, манкунианцы не оставили надежд заполучить норвежца в будущем, пусть и за большие деньги, тогда как «Реал» уже подумывает над тем, чтобы пересмотреть свои планы приобрести у ПСЖ куда более дорогого Мбаппе, а попытаться заполучить норвежца. В СМИ есть сообщения о том, что «Барселона» видит в Эрлинге замену для своего постаревшего центрфорварда Луиса Суареса.

    Словом, Холанд имеет огромный выбор среди топ-клубов, но пока что для него важно сохранять ту высокую планку, которую он сам поднял. Скорее всего, нападающий еще переживет свой спад, хотя бы потому, что он все еще молод, а это неизменная черта прогресса юных исполнителей. Тем не менее, если травмы обойдут его стороной, у него определенно большое будущее. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
  • 01:53
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Манчестер Сити»
  • 1.65
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Зидана переживает спад
  • Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
    • 00:45 24/02/2020     Юрген Клопп
  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
    • Вчера в 14:04     Мартин Брейтуэйт
  • Странный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
    • 14:19 22/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 08:370
  • 09:22
    • Левандовский повторил рекорд Роналду
  • 09:03
    • Надаль вышел во второй круг турнира в Мексике
  • 08:52
    • Кике Сетьен: «Барселона» добыла положительный результат в Италии
    Юрген Клопп Футбол Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил«Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 07:17
    • Гаттузо: Когда «Наполи» играем как команда, то может добиться хорошего результата
  • 07:03
    • Лэмпард: «Бавария» была сильнее «Челси» во всех компонентах
  • 00:36
    • Главный тренер «Торпедо» получил предложение из АХЛ
    Александр Логинов Прочие Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМИтоги чемпионата мира по биатлону — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 02:350
  • 20:32
    • Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший
  • 19:53
    • Маттеус: «Баварии» понадобится удача, но выиграть «требл» вполне реально
  • 17:32
    • Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Порту — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие