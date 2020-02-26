«Барселона» прибавляет при Сетьене, Гаттузо скопировал тактику Моуринью

1. «Барселона» не идет на компромисс

При Эрнесто Вальверде и даже в некоторой степени Луисе Энрике «Барселона» начала идти на компромисс со своей идентичностью. Когда они оказывались в непростой ситуации, особенно на евроарене, они начинали совершать глупости. Они начинали делать навесы в штрафную, они пасовали на Месси и просто стояли и ждали, пока он сотворит магию, или же просто бездельничали до финального свистка.

В первой игре в ЛЧ под руководством Кике Сетьена «Барселона» продемонстрировала новую уверенность, которой он пропитал команду. Они не пойдут на компромисс в вопросе своего стиля игры. Они провели первый тайм, ударяясь головой о кирпичную стену «Наполи». Они отдали 455 пасов против 195 у хозяев поля. Но при этом они нанесли лишь два удара и ноль — в створ. Можно было ожидать, что «Барса» изменит что-то в перерыве, но они этого не сделали.

«Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вместо того, чтобы использовать план Б, они просто с еще большим усердием взялись за план А. Они начали лучше прессинговать, они начали быстрее пасовать, и в результате темп матча ускорился. После перерыва они сделали меньше пасов (342 против 197 у «Наполи»), но совершили 6 ударов по воротам и 2 в створ. Один из них привел к голу, который сравнял счет в матче.

Голу «Барсы» предшествовало 11 касаний и 10 пасов. Он начался с того, что Артуро Видаль отобрал мяч. Затем мяч побывал у Серхио Бускетса, Артура, Френки де Йонга, Месси, снова Видаля, вернулся к Бускетсу, который подержал его и отдал превосходный разрезной пас на Нелсона Семеду. Тот прострелил на Антуана Гризманна, которому оставалось отправить мяч в сетку.

Это был великолепный гол, который стал результатом командных усилий. Такие голы забиваются только, если вы уверены в себе и своих убеждениях. «Барселона» вновь обрела уверенность и продемонстрировала железные нервы в Неаполе. Теперь у них есть выездной гол, а через три недели команда должна будет еще лучше понимать концепцию тренера, который пришел только в январе. Сейчас все хорошо, и все может стать еще лучше.

2. Гаттузо копирует Моуринью

Никто не давал «Наполи» много шансов в противостоянии с «Барселоной», особенно без звездного защитника Калиду Кулибали. Гаттузо нужен был план. И его решение состояло в том, чтобы заглянуть в футбольные архивы десятилетней давности и посмотреть на «Интер» Жозе Моуринью — команду, которая помешала «Барселоне» Пепа Гвардиолы взять три ЛЧ подряд.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«Наполи» припарковал автобус перед своими воротами и максимально сжал свободное пространство. Это напомнило о том, чем раньше славились итальянские клубы, а никак не о поэтической атакующей игре, с которой «Наполи» стал ассоциироваться. И это было убийственно эффективно.

Примечательно, что после гола «Барселоны», когда «Наполи» попытался сыграть в своем стиле, они выглядели хуже, чем когда играли от обороны.

3. Великолепный тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген переживал непростые времена в последние месяцы. Перед ответным полуфиналом прошлого розыгрыша ЛЧ против «Ливерпуля» немец был лучшим вратарем турнира, а, возможно, и всего мира. Но затем он пропустил четыре от «Ливерпуля», тогда как Алиссон сохранил свои ворота сухими и отобрал у немца знамя лучшего голкипера.

С тех пор тер Штеген продемонстрировал впечатляющие результаты, но все же преимущественно не добирался до привычного для себя уровня. Например, «блаугранас» пропустили невероятные для себя 29 голов в Ла Лиге.

Но в Неаполе тер Штеген совершил несколько больших сэйвов — именно благодаря таким он вошел в число лучших голкиперов мира. В общей сложности на счету немца 3 сэйва — все были впечатляющими, но не настолько как его выход из ворот, чтобы помешать Хосе Кальехону сделать счет 2:1. Этот шанс был у «Наполи» вскоре после того, как «Барселона» сравняла счет. Неаполитанцы могли бы развить свой успех, но немецкий вратарь выручил «Барсу» и позволил ей уехать домой с хорошим результатом.

4. Мертенс — настоящий художник

Дрис Мертенс — легенда «Наполи». Перед этим матчем ему не хватало одного гола до рекорда Марека Хамшека в списке лучших бомбардиров «Наполи». И он вряд ли ожидал, что сможет забить. Мало того, что они играли против «Барселоны», они также действовали в оборонительном стиле и ему приходилось в одиночку вспахивать атакующие просторы. Как и всем великим художникам, ему пришлось страдать.

Но произошло нечто особенное. Мертенс получил мяч от Петра Зьелински и оказался с ним у линии штрафной. Он поднял голову, взял секунду на раздумие и блестящим обводящим ударом отправил мяч в сетку. Это было настоящее произведение искусства. Тер Штеген даже не шевельнулся.

Голевой удар Дриса Мертенса globallookpress.com

Затем Мертенс получил травму в столкновении с Серхио Бускетсом. Всем художникам приходится расплачиваться за свои труды. Остается только надеяться, что он сможет восстановиться к ответной игре и сможет вновь порадовать нас своим искусством (а затем, вероятно, снова страдать).

5. Состав «Барселоны» истощен еще больше

«Барселона» теперь обладает огромным преимуществом перед ответным матчем. У них есть гол на выезде и растущее качество игры под руководством Сетьена. Вспомните, как плохи они были вдали от дома в матчах против «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Лиона» и «Ромы» под командованием Эрнесто Вальверде. Даже ничья со счетом 1:1 при плохой игре была бы улучшением, но они еще и играли очень хорошо.

Но без плохих новостей для «Барселоны» не обошлось. Сперва была необязательная желтая карточка для Бускетса после его столкновения с Мертенсом. Простого свистка арбитра в этой ситуации было бы достаточно. Однако из-за этого «горчичника» Бускетс пропустит ответную встречу. А учитывая то, насколько доминирующим он был в первой встрече, это может сыграть серьезную роль.

У Бускетса было больше касаний (134), он сделал больше передач (121), пасов на половине соперника (86) и перехватов (6), чем кто-либо еще на поле. Он управлял шоу, но теперь не сможет делать то же самое на «Камп Ноу». Это проблема.

Затем была идиотская красная для Артуро Видаля за то, что он боднул Марио Руя всего через несколько секунд после того, как сбил его. Эта красная карточка, вероятно, помешала «Барселоне» в ее стремлении победить и еще больше ограничит полузащиту команды в ответной игре.

Красная карточка Артуро Видалю globallookpress.com

Но и это еще не все. Их ключевой центральный защитник Жерар Пике захромал после неудачного падения. Теперь его ждет мучительное ожидание, чтобы понять степень серьезности травмы.

Так что «Барселона» обладает теоретическим преимуществом, но с учетом проблем с составом у «Наполи» все еще есть шансы. 0