Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта

Эрлинг Холанн

«Боруссия» Д, нападающий, 19 лет

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн все еще интересен мадридскому «Реалу».

«Реал продолжает следить за Холанном. И если он продолжит столько забивать, клуб может подумать о трансфере», — сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.

По информации испанского издания AS, руководство Королевского Клуба всерьез намеревается включиться в борьбу за молодую норвежскую звезду.

Как сообщает корреспондент издания, опираясь на анонимный источник в руководстве «сливочных», в «Реале» заметили, что Эрлинг Холанн может решить проблему отсутствия голов у команды после ухода Криштиану Роналду.

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Информацию подтверждает и радио Marca — главный редактор издания Хосе Феликс Диас сообщил, что «Реал» уже начал переговоры с немецким клубом по поводу возможного трансфера звездного нападающего на «Сантьяго Бернабеу».

Думаю «Реал» ближе всех к трансферу звездного юноши, так как у Переса есть козырь — Ашраф Хакими, которого германский клуб хочет оставить у себя после истечения арендного срока. Кроме того, как мне известно, близкое окружение самого нападающего, также склоняется к Мадридскому варианту, ведь речь о трансфере в столицу Испании шла еще во время зимнего трансферного окна. Но тогда Переса остановила мысль о Мбаппе и желание Зидана, не вливать «свежую кровь» посередине сезона. Хосе Феликс Диас

Холанд забил 12 голов в 8 матчах за «Боруссию» и 40 мячей в 30 матчах сезона.

Наш прогноз: «Боруссия» Д

Джейдон Санчо

«Боруссия» Д, полузащитник, 19 лет

Джейдон Санчо globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает The Telegraph.

«Юнайтед» придется заплатить за 19-летнего англичанина больше, чем за хавбека Поля Погба. Напомним, что трансфер француза обошелся «МЮ» в 105 млн евро.

Ожидается, что Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» более 200 тысяч фунтов в неделю.

Ханс-Йоаким Ватцке Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Мне кажется, он понимает, что у клуба хорошее будущее. Я не думаю, что он хочет уйти. Между «Боруссией», Санчо и его агентами — доверительные отношения. Мы обсудим его будущее. Это не вопрос денег. Лучшим вариантом для нас будет, если Санчо останется в «Боруссии». У нас достаточно денег. Мы хотим брать трофеи. Я думаю, что у этой команды гораздо более высокий потенциал с Джейдоном, чем без него.

Ранее сообщалось, что в приобретении Санчо заинтересован «Ливерпуль». Также стало известно, что «Челси» начал переговоры о переходе хавбека.

Как сообщает издание The Mirror «Пари Сен-Жермен» также готов заплатить более 100 млн евро за переход игрока.

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В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 22 матча в Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.

Наш прогноз: «Боруссия» Д

Томас Парти

«Атлетико», полузащитник, 26 лет

Томас Парти globallookpress.com

Полузащитник «Атлетико» Томас Парти может перейти в один из клубов АПЛ, сообщает Cadena Ser.

По данным издания, два топ-клуба из чемпионата Англии, «привыкших платить по 80 миллионов за центральных защитников», заинтересованы в покупке Парти.

Вероятно, речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле», которые за сопоставимые деньги подписали Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.

Издательство Libertad Digital утверждает, что лондонский «Арсенал» готов активировать опцию выкупа ганского полузащитника.

Отступные за 26-летнего хавбека в настоящий момент составляют 50 миллионов евро.

Мадридцы надеются повысить эту сумму до 100 миллионов, однако пока им не удалось договориться с представителями футболиста.

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В нынешнем сезоне Парти провел за «Атлетико» 23 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Его нынешний контракт актуален до 2023-го года.

Наш прогноз: «Атлетико»

Калиду Кулибали

«Наполи», защитник, 28 лет

Калиду Кулибали globallookpress.com

Руководство «Наполи» рассчитывает, что сразу несколько европейских клубов летом попробуют подписать защитника Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний футболист из Сенегала приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро. Считается, что это намек на его переход в «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор парижан Леонардо контактировал с агентом 28-летнего футболиста из Сенегала, сообщает журналист Николо Скира.

В «ПСЖ» рассматривают Кулибали как замену защитнику Тиаго Силве, если с бразильцем не продлят контракт.

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Клуб из Неаполя хочет получить за трансфер игрока не менее 100-110 млн евро. Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис надеется, что предложения о трансфере Кулибали сделают также «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Эвертон».

Corriere dello Sport сообщает, что «МЮ» ведет активные переговоры с «Наполи» о покупке игрока в летнее трансферное окно. По данным источника, диалог между клубами протекает в позитивном ключе.

Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали с неаполитанцами прописана опция выкупа за 150 млн евро. Она начинает действовать в июне 2020 года и только для клубов не из Италии.

Наш прогноз: ПСЖ

Родриго де Пауль

«Удинезе», полузащитник, 25 лет

Родриго де Пауль globallookpress.com

«Милан» интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.

Руководство «россонери» планирует приобрести 25-летнего хавбека летом. Паоло Мальдини и Звонимир Бобан уже встретились с представителем игрока.

По информации Calciomercato.com, боссы «Милана» обсудили с агентом звезды «фриульцев» перспективы переезда на «Сан-Сиро» этой зимой или следующим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован миланский «Интер». Переговоры с «нерадзурри» успехом не увенчались, но контакты могут возобновиться в преддверии летнего межсезонья.

В январе хавбеком интересовалась «Рома», которая искала замену Николо Дзаньоло, который из-за травмы крестообразной связки может пропустить полгода. По данным Скиры «Удинезе» требовал за аргентинца 35 млн евро.

Де Пауль выступает за «Удинезе» с 2016 года, перебравшись из «Валенсии». За сборную Аргентины он провел 17 матчей.

Календарь и таблица Серии А

В нынешнем сезоне в 17 матчах Серии А Де Пауль забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

Наш прогноз: «Удинезе»

Тимо Вернер

«Лейпциг», нападающий, 23 года

Тимо Вернер globallookpress.com

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам, сообщает The Athletic.

ПО данным издания 23-летний немец уже получил предложения о трансфере от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

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Сам футболист ждет дальнейших действий от «Ливерпуля», также заинтересованного в его в переходе.

Юрген Клопп — лучший тренер мира. Многие факты говорят о том, что мой стиль игры подходит «Ливерпулю» Тимо Вернер

Если мерсисайдцы решат подписать Вернера, то переговоры, вероятно, начнутся в середине марта. Пункт о выкупе нападающего за 58 млн евро, прописанных в его контракте в качестве отступных, можно активировать до апреля.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп думает о необходимости усиления атакующей линии из-за расписания Олимпиады, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, и Кубка Африки.

Мне больше нравится, когда игроки позитивно высказываются о нас, а не говорят: «Это последний клуб, куда бы я пошел». С этой точки зрения это, конечно, приятно, но мне больше нечего сказать на этот счет. Юрген Клопп

Ранее журналист Николо Скира сообщал, что «красные» уже предложили форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы и готовы заплатить 58 млн евро отступных.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.

Наш прогноз: «Лейпциг»

Марк Кукурелья

«Хетафе», защитник, 21 год

Марк Кукурелья globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание нескольких европейских клубов, сообщает журналистка COPE Джемма Сантос.

Отступные за 21-летнего испанца готовы выплатить «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия». Также им интересуются «Атлетико» и «Севилья».

Сумма отступных игрока — 25 млн евро. В случае выкупа «Барселона» сохранит 40% прав на Кукурелью.

Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач.

Наш прогноз: «Хетафе» 0