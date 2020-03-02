Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта

Эрлинг Холанн
«Боруссия» Д, нападающий, 19 лет
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн все еще интересен мадридскому «Реалу».
«Реал продолжает следить за Холанном. И если он продолжит столько забивать, клуб может подумать о трансфере», — сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV.
По информации испанского издания AS, руководство Королевского Клуба всерьез намеревается включиться в борьбу за молодую норвежскую звезду.
Как сообщает корреспондент издания, опираясь на анонимный источник в руководстве «сливочных», в «Реале» заметили, что Эрлинг Холанн может решить проблему отсутствия голов у команды после ухода Криштиану Роналду.
Информацию подтверждает и радио Marca — главный редактор издания Хосе Феликс Диас сообщил, что «Реал» уже начал переговоры с немецким клубом по поводу возможного трансфера звездного нападающего на «Сантьяго Бернабеу».
Холанд забил 12 голов в 8 матчах за «Боруссию» и 40 мячей в 30 матчах сезона.
Наш прогноз: «Боруссия» Д
Джейдон Санчо
«Боруссия» Д, полузащитник, 19 лет
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает The Telegraph.
«Юнайтед» придется заплатить за 19-летнего англичанина больше, чем за хавбека Поля Погба. Напомним, что трансфер француза обошелся «МЮ» в 105 млн евро.
Ожидается, что Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» более 200 тысяч фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что в приобретении Санчо заинтересован «Ливерпуль». Также стало известно, что «Челси» начал переговоры о переходе хавбека.
Как сообщает издание The Mirror «Пари Сен-Жермен» также готов заплатить более 100 млн евро за переход игрока.
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В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 22 матча в Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
Наш прогноз: «Боруссия» Д
Томас Парти
«Атлетико», полузащитник, 26 лет
Полузащитник «Атлетико» Томас Парти может перейти в один из клубов АПЛ, сообщает Cadena Ser.
По данным издания, два топ-клуба из чемпионата Англии, «привыкших платить по 80 миллионов за центральных защитников», заинтересованы в покупке Парти.
Вероятно, речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле», которые за сопоставимые деньги подписали Харри Магуайра и Вирджила ван Дейка.
Издательство Libertad Digital утверждает, что лондонский «Арсенал» готов активировать опцию выкупа ганского полузащитника.
Отступные за 26-летнего хавбека в настоящий момент составляют 50 миллионов евро.
Мадридцы надеются повысить эту сумму до 100 миллионов, однако пока им не удалось договориться с представителями футболиста.
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В нынешнем сезоне Парти провел за «Атлетико» 23 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Его нынешний контракт актуален до 2023-го года.
Наш прогноз: «Атлетико»
Калиду Кулибали
«Наполи», защитник, 28 лет
Руководство «Наполи» рассчитывает, что сразу несколько европейских клубов летом попробуют подписать защитника Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.
28-летний футболист из Сенегала приобрел квартиру в Париже за 4 млн евро. Считается, что это намек на его переход в «Пари Сен-Жермен».
Спортивный директор парижан Леонардо контактировал с агентом 28-летнего футболиста из Сенегала, сообщает журналист Николо Скира.
В «ПСЖ» рассматривают Кулибали как замену защитнику Тиаго Силве, если с бразильцем не продлят контракт.
Клуб из Неаполя хочет получить за трансфер игрока не менее 100-110 млн евро. Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис надеется, что предложения о трансфере Кулибали сделают также «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Эвертон».
Corriere dello Sport сообщает, что «МЮ» ведет активные переговоры с «Наполи» о покупке игрока в летнее трансферное окно. По данным источника, диалог между клубами протекает в позитивном ключе.
Ранее сообщалось, что в контракте Кулибали с неаполитанцами прописана опция выкупа за 150 млн евро. Она начинает действовать в июне 2020 года и только для клубов не из Италии.
Наш прогноз: ПСЖ
Родриго де Пауль
«Удинезе», полузащитник, 25 лет
«Милан» интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, сообщает твиттер журналиста Николо Скиры.
Руководство «россонери» планирует приобрести 25-летнего хавбека летом. Паоло Мальдини и Звонимир Бобан уже встретились с представителем игрока.
По информации Calciomercato.com, боссы «Милана» обсудили с агентом звезды «фриульцев» перспективы переезда на «Сан-Сиро» этой зимой или следующим летом.
Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован миланский «Интер». Переговоры с «нерадзурри» успехом не увенчались, но контакты могут возобновиться в преддверии летнего межсезонья.
В январе хавбеком интересовалась «Рома», которая искала замену Николо Дзаньоло, который из-за травмы крестообразной связки может пропустить полгода. По данным Скиры «Удинезе» требовал за аргентинца 35 млн евро.
Де Пауль выступает за «Удинезе» с 2016 года, перебравшись из «Валенсии». За сборную Аргентины он провел 17 матчей.
В нынешнем сезоне в 17 матчах Серии А Де Пауль забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.
Наш прогноз: «Удинезе»
Тимо Вернер
«Лейпциг», нападающий, 23 года
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер интересен нескольким европейским топ-клубам, сообщает The Athletic.
ПО данным издания 23-летний немец уже получил предложения о трансфере от «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
Сам футболист ждет дальнейших действий от «Ливерпуля», также заинтересованного в его в переходе.
Если мерсисайдцы решат подписать Вернера, то переговоры, вероятно, начнутся в середине марта. Пункт о выкупе нападающего за 58 млн евро, прописанных в его контракте в качестве отступных, можно активировать до апреля.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп думает о необходимости усиления атакующей линии из-за расписания Олимпиады, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, и Кубка Африки.
Ранее журналист Николо Скира сообщал, что «красные» уже предложили форварду контракт сроком до 2025 года с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы и готовы заплатить 58 млн евро отступных.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол и отдал 7 голевых передач в 23 матчах.
Наш прогноз: «Лейпциг»
Марк Кукурелья
«Хетафе», защитник, 21 год
Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание нескольких европейских клубов, сообщает журналистка COPE Джемма Сантос.
Отступные за 21-летнего испанца готовы выплатить «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия». Также им интересуются «Атлетико» и «Севилья».
Сумма отступных игрока — 25 млн евро. В случае выкупа «Барселона» сохранит 40% прав на Кукурелью.
Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач.
Наш прогноз: «Хетафе» 0