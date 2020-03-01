Тактика «Челси» уже не работает, а клуб продолжает падение

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» и «Челси» разошлись миром 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Проблемы «Челси» в обороне стали хроническими

«Фрэнк Лэмпард должен быть очень доволен тем, как хорошо его команда контролировала игру в первом тайме, а Жоржиньо и Матео Ковачич справились с энергичным стартом "Вишен", чтобы диктовать ход матча. И два гола от Маркоса Алонсо также были светлым пятном в игре гостей», — отмечает в материале ESPN Джеймс Каппс.

«Темным стало то, как лондонцы немощно сдали свой перевес после абсолютного доминирования в первом тайме. Уязвимость в игре при стандартах снова в худшем виде дала о себе знать, а "Челси" продлил свою плохую форму с точки зрения надежности своих ворот, ведь в 23 выездных матчах АПЛ им только дважды удалось отыграть "в сухую". У Лэмпарда было более чем достаточно времени, чтобы улучшить уязвимость в обороне, и команды начали осознавать мягкость в этой линии».

Тактика Лэмпарда перестала работать

«Ход матча мог пойти в любом направлении, и оба менеджера могли бы заявить, что им почти удалось выиграть, но в итоге ничья была именно тем, что заслужили "Борнмут" и "Челси". Обе команды упускали лидерство и возвращались в игру, и обе внесли свой вклад в поединке острых ощущений и поворотов, чтобы сохранить фанатов в своих креслах», — пишет на страницах The Telegraph Джон Айзлвуд.

«Вслед за унижением во вторник от мюнхенской "Баварии" главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард решил не вредить команде отказом от трех центрбеков, предпочитая применить ротацию в этой линии поля. Ушел Антонио Рюдигер, пришел Фикайо Томори, но с того момента, как юный игрок сборной Англии небрежно пропустил Филипа Биллинга во время атаки хозяев — это был эксперимент, который принес только путаницу в их ряды».

«Борнмут» ожидает тяжелая борьба за выживание

«После ключевой победы над "Астон Виллой" в начале месяца "Вишни" потерпели два кряду поражения, включая разочаровывающий проигрыш 0:3 от "Бернли" в минувшие выходные, что оставило их в реальной опасности. Балансируя в двух очках над зоной вылета в начале серии матчей, которая включает восемь команд из топ-девяти в таблице, включая "Челси", наставник "Борнмута" Эдди Хау призвал к "осадному менталитету" от своих подопечных. Его игроки отреагировали соответствующим образом», — отмечает в материале BBC Харри Пул.

«Хозяева оборонялись глубоко в попытках сохранить свое преимущество в счете, где Ремсдейл показал героическую игру в рамке перед тем, как Алонсо нанес жестокий голевой удар в конце матча. Имея на семь очков меньше в этот же момент сезона, чем годом ранее, нет сомнений в том, что "Вишни" остаются в беде, поскольку четыре очка разделяют пять команд в борьбе за выживание. Легко забыть, что 11 лет назад "Борнмут" боролся за отыгрыш 17-очкового штрафа, чтобы сохранить статус клуба Футбольной лиги, но сегодня это совсем другой вызов».

«Челси» сумел отреагировать на разгром от «Баварии»

«Вряд ли это был тот решительный ответ, на который надеялся Фрэнк Лэмпард, и, как он с раздражением подчеркнул, когда Маркос Алонсо снова проявил себе как спаситель команды, неизбежно должны возникнуть вопросы. Алонсо позаботился о том, чтобы "Челси", истощенный травмами — особенно в атаке, где с Тэмми Абрахама отправили в Барселону на осмотр у специалиста, не ушел с пустыми руками, а клуб по крайней мере еще неделю останется на четвертом месте», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

«Хозяева доминировали на начальных этапах матча, используя тактику гостей с вингбеками. И хотя с одной стороны такая схема предоставила "Синим" возможность открыть счет благодаря голу того же Алонсо, но ее изъяны были обнажены, когда Биллинг пустил в отрыв Стэйси по флангу, а тот запустил подачу в штрафную в эпизоде со вторым голом Кинга». 0