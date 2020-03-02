Кокорин забил в первой же игре, но «Сочи» драматично проиграл

В домашнем поединке с «Арсеналом» арендованный южанами у «Зенита» форвард мог оформить хет-трик, но забил лишь однажды. Этого не хватило даже для ничьей, потому что у туляков дубль оформил Евгений Луценко.

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл

«Возвращение Александра Кокорина — одно из главных событий второй части сезона РПЛ. Нападающий "Зенита", отданный в аренду "Сочи" до конца сезона, не принимал участия в официальных матчах с октября 2018-го. Мы могли делать выводы о его состоянии только по зимним спаррингам на сборах, но это всё равно не то. Голы Кокорина в "товарняках" скорее помогали оценивать его игру с точки зрения эмоций, а не разума. Тем более Александр был более мотивирован, чем остальные.

Интересно, что в голевой атаке "Сочи" чудом сохранил почти потерянный мяч. Правый бровочник Кирилл Заика, который из-за тяжёлой травмы тоже не играл с октября 2018-го и дебютировал в РПЛ, сделал передачу в штрафную на Кокорина, тот переиграл один в один Гию Григалаву и пробил. Михаил Левашов отбил удар, однако нападающий добил мяч в сетку. Счастливый Кокорин праздновал гол с болельщиками, обнимался со стоявшим за воротами известным блогером, бывшим футболистом Евгением Савиным и дал пять подающему мячи мальчишке. Пока оборона "Арсенала" приходила в себя после пропущенного гола, Кокорин создал ещё один момент. Быть бы дублю, если бы не сейв Левашова.

"Сочи" и Кокорин выдали хороший второй тайм. Нападающий выдержал эту игру физически. Значит, готов как надо. Александр заработал от Whoscored 7,35 балла — это лучшая оценка в составе хозяев. Он нанёс четыре удара по воротам. Игра должна была завершиться вничью, но у неё получилась невероятная развязка. На пятой минуте компенсированного времени "Сочи" пропустил глупейший гол. Калугин и голкипер Сослан Джанаев не поняли друг друга, а Луценко воспользовался их несогласованностью и забил победный гол Арсенала», — акцентирует внимание на игре Кокорина журналист «Чемпионата» Анатолий Романов.

Кокорин в порядке. Осталось повысить реализацию

«Говоря о его полезности Кокорина, стоит разделить все на две части. Первая — черновая работа. Кокорин почти не терял мяч, тем более в неоправданных ситуациях. Помог команде при "стандартах" у своих ворот (трижды вынес мяч после угловых с ближней штанги) и обозначался в прессинге. В плане движения все тоже было неплохо, редкие возможности открыться за спину защитникам он использовал. В этой части можно сказать, что после длительного перерыва Александр провел неплохой матч.

Вторая составляющая — реализация, противоречивая. Самый убойный момент в середине первого тайма Кокорин не реализовал. Он вышел практически на пустые ворота по центру (Левашов успевал прыгнуть и перекрыть часть створа), мяч не скакал, а мягко стелился, но удар пришелся выше створа.

Зато более сложный момент Кокорин использовал. Открылся у боковой линии штрафной и пробросил мяч между ногами защитнику, позже в борьбе обыграл вратаря и все-таки протолкнул мяч в ворота», — отметил слабую реализацию Кокорина корреспондент «СЭ» Вячеслав Залевский.

Новая жизнь Кокорина в «Сочи»

«В первом тайме Кокорин просто молчал: не подсказывал партнерам, не спорил с судьей, его роняли — он поднимался, не забивали — сжимал зубы и убегал, не попал по пустым воротам — что-то шепнул и вернулся в игру.

Фрагмент матча twitter.com/pfc_arsenal

Выглядел уверенным и собранным — не отвлекался на посторонних. Да, он в команде, но отчасти еще и сам по себе. Его задача — не просто спасти "Сочи" от вылета, но еще и показать, что звездная карьера далеко не на финише.

После гола Кокорин наконец выплеснул напряжение и помчался к трибуне. Если бы на его пути оказался человек — он бы его снес. Перепрыгнул рекламную панель, что-то выкрикнул, руками завел фанатский сектор — и убежал.

Когда "Сочи" пропустил в добавленное время, все игроки рухнули, а Кокорин остался на ногах: молча рванул в раздевалку, кинув в первые ряды футболку.

Фанатский сектор не уходил, потому что голый заводила договорился, что после матча Жека Савин их сфотографирует. В итоге не подошел никто. В Сочи пока не принято благодарить болельщиков, а болельщики не знают, как на это реагировать», — говорится в материале Sports.

«Сочи» стал играть острее, но его подвела реализация

«"Сочи" принимал "Арсенал" почти в том же составе, что играл осенью. Только на острие вышел Кокорин. Туляки и вовсе обошлись без новичков. Уже на пятой минуте Ткачев здорово развернулся и выдал подачу вдоль линии вратарской, где рухнул вперёд Луценко, подправивший головой мяч в сетку. "Сочи" мог оперативно отыграться — в ходе розыгрыша стандарта пошла подача на ближний угол вратарской, откуда Нобоа пробил головой в сетку с внешней стороны. На исходе трети тайма Бурмистров плотно пробил низом в ближний угол, но Левашов перевел мяч на корнер.

Фрагмент матча twitter.com/pfc_arsenal

В середине тайма Ткачев обманул оборону — вместо подачи в набитую вратарскую закрутил с углового в дальний угол. Мяч упал на сетку сверху. Пару минут спустя Бурмистров сделал все, чтобы Кокорин забил, прокинув мяч головой мимо защитника и выкатив на пустую рамку, но форвард сходу зарядил с восьми метров выше пустого створа. За несколько минут до перерыва Калугин, прерывая прострел Чаушича, чуть не срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме "барсы" добавили. Левашов намертво поймал мяч после удара Бурмистрова со штрафного.

За полчаса до конца Нобоа после подачи Новосельцева пробил головой чуть выше створа. На экваторе тайма Заика покатил мяч на ход Кокорину, который эффектно обыграл Григалаву и бил низом. Левашов справился, но сам же Кокорин успел на отскок и отправил мяч в сетку. Пару минут спустя Кокорин снова вышел на ударную позицию, но его мощный выстрел пришелся в Левашова. В компенсированное время "Сочи" убегал три в четыре, но Полоз взял на себя и не смог переиграть Левашова. А на последней компенсированной минуте Джанаев с Калугиным не разобрались, кому выносить бесхозный мяч, подарив его в итоге Луценко, который воспользовался шансом и вырвал победу для Арсенала», — передает перипетии матча редакция ФНК.

«Сочи» не спасли от поражения «Арсеналу» ни Кокорин, ни питерский судья

«Однако, несмотря на результат, выводы по игре "Сочи" отнюдь положительные. И большая заслуга в этом Владимира Федотова. Специалист, успешно работавший в "Оренбурге", смог построить грамотную команду в Сочи. Прогресс в игре заметен даже в сравнении с тем, как "Сочи" играл под руководством другого перспективного главного тренера Александра Точилина. С ним получался больше оборонительный и контратакующий вариант игры. Теперь же "Сочи" старательно играет вперед. Об этом даже упомянул защитник Эльмир Набиуллин, давая интервью "Матч Премьер" в перерыве.

Пропущенные голы легко списать на кратковременную потерю концентрации, над которой Федотов явно поработает на следующей неделе. В матче с "Арсеналом" "Сочи" создал огромное преимущество по игре: 5 — 2 по голевым моментам, 10 — 4 по ударам из штрафной. И хотя положение команды в таблице стало даже чуть хуже, у фанатов "Сочи" появилась большая надежда на то, что удастся не только спастись, но еще устроить серьезный бой "Локомотиву", "Спартаку" и даже Зениту», — отметил положительные тенденции в игре «Сочи» автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

«Арсенал» шокировал «Сочи» в начале и в конце матча

«Следом Кокорин мог забивать еще, но туляков выручил Левашов, помешал и партнер. Но мгновенный и победный дубль, наверное, был бы слишком киношным вариантом. Жизнь суровее — Кокорин это знает. Остаток встречи туляки провели не так безынициативно, как первую часть второго тайма. Владение мячом вновь подравнялось, гости проникали в штрафную и даже создали голевой момент, но Луценко забрался в офсайд.

Фрагмент матча twitter.com/pfc_arsenal

Тем не менее, гола ждали прежде всего от "Сочи". И не позднее чем на 93-й минуте Полоз получил шанс в быстрой атаке пробить метров с 10, но ударил доступно для Левашова. Казалось, это последний шанс вырвать победу.

В принципе, так оно и было, но "Сочи" придумал себе шанс отдать ничью. Маргасов остановил Кангва — это от его ноги мяч поскакал к Калугину (или Джанаеву — они сами так и не разобрались). Нельзя не отдать должное и Луценко — на 95-й минуте он нашёл силы на рывок, которым вырвал мяч и победу для команды!

"Сочи" же дал показал поводы для оптимизма — Кокорин действительно может быть крут не только на сборах. Но впереди у команды не 30 туров, чтобы ждать, когда результат придёт — добывать его стоило начинать уже сейчас», — говорится в материале rusfootball.info.

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