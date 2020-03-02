Кокорин забил в первой же игре, но «Сочи» драматично проиграл

Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл
«Возвращение Александра Кокорина — одно из главных событий второй части сезона РПЛ. Нападающий "Зенита", отданный в аренду "Сочи" до конца сезона, не принимал участия в официальных матчах с октября 2018-го. Мы могли делать выводы о его состоянии только по зимним спаррингам на сборах, но это всё равно не то. Голы Кокорина в "товарняках" скорее помогали оценивать его игру с точки зрения эмоций, а не разума. Тем более Александр был более мотивирован, чем остальные.
Интересно, что в голевой атаке "Сочи" чудом сохранил почти потерянный мяч. Правый бровочник Кирилл Заика, который из-за тяжёлой травмы тоже не играл с октября 2018-го и дебютировал в РПЛ, сделал передачу в штрафную на Кокорина, тот переиграл один в один Гию Григалаву и пробил. Михаил Левашов отбил удар, однако нападающий добил мяч в сетку. Счастливый Кокорин праздновал гол с болельщиками, обнимался со стоявшим за воротами известным блогером, бывшим футболистом Евгением Савиным и дал пять подающему мячи мальчишке. Пока оборона "Арсенала" приходила в себя после пропущенного гола, Кокорин создал ещё один момент. Быть бы дублю, если бы не сейв Левашова.
"Сочи" и Кокорин выдали хороший второй тайм. Нападающий выдержал эту игру физически. Значит, готов как надо. Александр заработал от Whoscored 7,35 балла — это лучшая оценка в составе хозяев. Он нанёс четыре удара по воротам. Игра должна была завершиться вничью, но у неё получилась невероятная развязка. На пятой минуте компенсированного времени "Сочи" пропустил глупейший гол. Калугин и голкипер Сослан Джанаев не поняли друг друга, а Луценко воспользовался их несогласованностью и забил победный гол Арсенала», — акцентирует внимание на игре Кокорина журналист «Чемпионата» Анатолий Романов.
Кокорин в порядке. Осталось повысить реализацию
«Говоря о его полезности Кокорина, стоит разделить все на две части. Первая — черновая работа. Кокорин почти не терял мяч, тем более в неоправданных ситуациях. Помог команде при "стандартах" у своих ворот (трижды вынес мяч после угловых с ближней штанги) и обозначался в прессинге. В плане движения все тоже было неплохо, редкие возможности открыться за спину защитникам он использовал. В этой части можно сказать, что после длительного перерыва Александр провел неплохой матч.
Вторая составляющая — реализация, противоречивая. Самый убойный момент в середине первого тайма Кокорин не реализовал. Он вышел практически на пустые ворота по центру (Левашов успевал прыгнуть и перекрыть часть створа), мяч не скакал, а мягко стелился, но удар пришелся выше створа.
Зато более сложный момент Кокорин использовал. Открылся у боковой линии штрафной и пробросил мяч между ногами защитнику, позже в борьбе обыграл вратаря и все-таки протолкнул мяч в ворота», — отметил слабую реализацию Кокорина корреспондент «СЭ» Вячеслав Залевский.
Новая жизнь Кокорина в «Сочи»
«В первом тайме Кокорин просто молчал: не подсказывал партнерам, не спорил с судьей, его роняли — он поднимался, не забивали — сжимал зубы и убегал, не попал по пустым воротам — что-то шепнул и вернулся в игру.
Выглядел уверенным и собранным — не отвлекался на посторонних. Да, он в команде, но отчасти еще и сам по себе. Его задача — не просто спасти "Сочи" от вылета, но еще и показать, что звездная карьера далеко не на финише.
⚽ Восьмой гол Евгения Луценко в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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После гола Кокорин наконец выплеснул напряжение и помчался к трибуне. Если бы на его пути оказался человек — он бы его снес. Перепрыгнул рекламную панель, что-то выкрикнул, руками завел фанатский сектор — и убежал.
Когда "Сочи" пропустил в добавленное время, все игроки рухнули, а Кокорин остался на ногах: молча рванул в раздевалку, кинув в первые ряды футболку.
Фанатский сектор не уходил, потому что голый заводила договорился, что после матча Жека Савин их сфотографирует. В итоге не подошел никто. В Сочи пока не принято благодарить болельщиков, а болельщики не знают, как на это реагировать», — говорится в материале Sports.
«Сочи» стал играть острее, но его подвела реализация
«"Сочи" принимал "Арсенал" почти в том же составе, что играл осенью. Только на острие вышел Кокорин. Туляки и вовсе обошлись без новичков. Уже на пятой минуте Ткачев здорово развернулся и выдал подачу вдоль линии вратарской, где рухнул вперёд Луценко, подправивший головой мяч в сетку. "Сочи" мог оперативно отыграться — в ходе розыгрыша стандарта пошла подача на ближний угол вратарской, откуда Нобоа пробил головой в сетку с внешней стороны. На исходе трети тайма Бурмистров плотно пробил низом в ближний угол, но Левашов перевел мяч на корнер.
В середине тайма Ткачев обманул оборону — вместо подачи в набитую вратарскую закрутил с углового в дальний угол. Мяч упал на сетку сверху. Пару минут спустя Бурмистров сделал все, чтобы Кокорин забил, прокинув мяч головой мимо защитника и выкатив на пустую рамку, но форвард сходу зарядил с восьми метров выше пустого створа. За несколько минут до перерыва Калугин, прерывая прострел Чаушича, чуть не срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме "барсы" добавили. Левашов намертво поймал мяч после удара Бурмистрова со штрафного.
⚡ Александр Кокорин забивает в ворота "Арсенала"— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
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За полчаса до конца Нобоа после подачи Новосельцева пробил головой чуть выше створа. На экваторе тайма Заика покатил мяч на ход Кокорину, который эффектно обыграл Григалаву и бил низом. Левашов справился, но сам же Кокорин успел на отскок и отправил мяч в сетку. Пару минут спустя Кокорин снова вышел на ударную позицию, но его мощный выстрел пришелся в Левашова. В компенсированное время "Сочи" убегал три в четыре, но Полоз взял на себя и не смог переиграть Левашова. А на последней компенсированной минуте Джанаев с Калугиным не разобрались, кому выносить бесхозный мяч, подарив его в итоге Луценко, который воспользовался шансом и вырвал победу для Арсенала», — передает перипетии матча редакция ФНК.
«Сочи» не спасли от поражения «Арсеналу» ни Кокорин, ни питерский судья
«Однако, несмотря на результат, выводы по игре "Сочи" отнюдь положительные. И большая заслуга в этом Владимира Федотова. Специалист, успешно работавший в "Оренбурге", смог построить грамотную команду в Сочи. Прогресс в игре заметен даже в сравнении с тем, как "Сочи" играл под руководством другого перспективного главного тренера Александра Точилина. С ним получался больше оборонительный и контратакующий вариант игры. Теперь же "Сочи" старательно играет вперед. Об этом даже упомянул защитник Эльмир Набиуллин, давая интервью "Матч Премьер" в перерыве.
Пропущенные голы легко списать на кратковременную потерю концентрации, над которой Федотов явно поработает на следующей неделе. В матче с "Арсеналом" "Сочи" создал огромное преимущество по игре: 5 — 2 по голевым моментам, 10 — 4 по ударам из штрафной. И хотя положение команды в таблице стало даже чуть хуже, у фанатов "Сочи" появилась большая надежда на то, что удастся не только спастись, но еще устроить серьезный бой "Локомотиву", "Спартаку" и даже Зениту», — отметил положительные тенденции в игре «Сочи» автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.
«Арсенал» шокировал «Сочи» в начале и в конце матча
«Следом Кокорин мог забивать еще, но туляков выручил Левашов, помешал и партнер. Но мгновенный и победный дубль, наверное, был бы слишком киношным вариантом. Жизнь суровее — Кокорин это знает. Остаток встречи туляки провели не так безынициативно, как первую часть второго тайма. Владение мячом вновь подравнялось, гости проникали в штрафную и даже создали голевой момент, но Луценко забрался в офсайд.
Тем не менее, гола ждали прежде всего от "Сочи". И не позднее чем на 93-й минуте Полоз получил шанс в быстрой атаке пробить метров с 10, но ударил доступно для Левашова. Казалось, это последний шанс вырвать победу.
⚽ Победный гол Евгения Луценко в концовке матча #СочиАрсенал#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/z9MyULR4LE— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 1, 2020
В принципе, так оно и было, но "Сочи" придумал себе шанс отдать ничью. Маргасов остановил Кангва — это от его ноги мяч поскакал к Калугину (или Джанаеву — они сами так и не разобрались). Нельзя не отдать должное и Луценко — на 95-й минуте он нашёл силы на рывок, которым вырвал мяч и победу для команды!
"Сочи" же дал показал поводы для оптимизма — Кокорин действительно может быть крут не только на сборах. Но впереди у команды не 30 туров, чтобы ждать, когда результат придёт — добывать его стоило начинать уже сейчас», — говорится в материале rusfootball.info.