Ноль голов и удаление Семина. Судья взбодрил унылый матч в Санкт-Петербурге

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    Безголевая ничья на «Газпром Арене» — в нашем обзоре спортивной прессы

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    «Зенит» — «Локомотив»
    «Зенит» — «Локомотив»
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    «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ. В первом тайме зрители не увидели даже ударов в створ, а самым ярким событием встречи стало удаление Юрия Сёмина. Главный тренер «Локомотива» на 14-й и 23-й минутах получил две желтые карточки от арбитра Евгения Турбина за неспортивное поведение.

    Лунев вернулся в ворота «Зенита»

    Редакция Sport24 изучает стартовые составы команд, угадывая тренерский замысел наставника «Локомотива», который в итоге сработал.

    «Возобновили сезон "Зенит" и "Локомотив" так же, как и начинали — матчем между собой. Только в августе это была игра за Суперкубок, а сейчас — пожалуй, последняя возможность "Локо" навязать питерцам борьбу за чемпионство.

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    • По не самым понятным причинам матч пропускали Дзюба и Азмун, помог бы Кокорин, но… В общем, Семаку пришлось перекраивать всю игру. В нападении вышла ртутная связка Дриусси — Ерохин, с фланга смещался Сутормин, к другому был прикреплен Малком. Ну и отмечаем возвращение в основу Андрея Лунева, который не играл с сентября.

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    Семин идеально подобрал состав под соперника. Под Малкома выпустил Бенедикта Хеведеса, который занял не родную позицию, но не подключался к атакам, потому выключил звездного бразильца из игры в первом тайме. В центре обороны вышел Кверквелия, который не был готов всю предыдущую часть чемпионата. В опорной зоне неожиданно появился молодой Станислав Магкеев. В общем, Семин сделал все, чтобы нейтрализовать центр поля Зенита».

    Две желтые для Семина

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак иронизирует над активностью наставника «Локомотива», которая привела к удалению патриарха тренерского цеха РПЛ.

    «Гости вышли на игру очень настроенными сражаться за каждый метр поля. В течение первых 10 минут врачи "Зенита" дважды выбегали оказывать помощь своим игрокам. Баринов в борьбе съездил локтем по голове Дриусси, а Дуглас Сантос в аналогичной ситуации получил по лицу от Алексея Миранчука. Бразильцу вообще разбили нос, и ему даже потребовалось поменять залитую кровью футболку.

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    • Перед перерывом Семин после серии неудач говорил, что весной мы увидим другой "Локомотив" — в первую очередь, по боевым качествам, — и похоже, что сдержал слово. Стоит ли удивляться, что Бенедикт Хеведес получил первое предупреждение уже на 14-й минуте. Главный тренер "Локо" был настолько возмущен этим решением, что успокаивать его пришлось арбитру Евгению Турбину (желтая карточка) и даже Крыховяку (он довольно эмоционально попросил босса вернуться на скамейку).

    «Зенит» — «Локомотив»

    И все же к середине тайма он умудрился получить второе предупреждение, и отправить ветерана нашего тренерского цеха в подтрибунное помещение. В общем, ярость и страсть — как всегда, будут главным оружием москвичей в ситуации с катастрофическим кадровым голодом».

    Питерские глушилки

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зимин отмечает, что удаление наставника «Локомотива» завело трибуны московского клуба и вынудило хозяев использовать спецсредства.

    «Сразу после этого болельщики "Локо" начали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес Турбина, а на стадионе вновь заработали глушилки. Это лишь второй случай — первый был в матче "Зенит" — "Спартак", когда болельщики москвичей оскорбляли Дзюбу.

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    • Интересно, что Семин не сразу ушел на трибуну, тренер еще пытался какое-то время смотреть на игру из подтрибунного помещения. В этот момент игрой "Локо" пытался рулить Юрий Батуренко, но в более спокойном стиле.

    Календарь и таблица РПЛ

    После перерыва и на поле, и на трибунах было спокойно. Фанаты "Локо" зарядили несколько мощных зарядов, но их энергетика, видимо, не доходила до игроков. Зато "Зенит" представил мощную цифру — в первом матча весенней части чемпионата на трибунах собралось 51463 зрителей».

    Равенство по ударам

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит уверенную игру московского клуба в обороне до перерыва.

    «А "Зенит" начал игру очень агрессивно, попытался оглушить соперника прессингом и быстрым голом. "Железнодорожники", напротив, отказались от прессинга, защищались достаточно низким блоком. Хозяева в отсутствие Дзюбы стремились больше действовать низом, игроки группы атаки (прежде всего, Дриусси, Малком и Ерохин) часто меняли позиции с целью запутать оборону гостей.

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    • Тем не менее сине-бело-голубые не смогли должно держать высокую интенсивность. Ещё не в том состоянии. Команда Сёмина эффективно перекрывала центр, уводя атаки чемпиона и лидера РПЛ на фланги, и постепенно успокоила игру.

    «Зенит» — «Локомотив»

    До перерыва "Зенит" с "Локомотивом" ни разу не пробили в створ! Да и по общему количеству ударов было равенство — 6:6. Самый опасный момент создали сине-бело-голубые опять же после странного решения судьи. Турбин сперва показал аут в пользу гостей, но потом поменял решение. Хозяева быстро ввели мяч в игру, а Александр Ерохин пробил в штангу после передачи Малкома».

    Турбин не в себе

    Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев критикует уровень судейства в матче на «Газпром Арене».

    «Во второй половине тайма Турбин выдал совсем курьезный момент. После того, как мяч ушел за боковую, арбитр показал, что играют игроки "Локомотива". Но Дуглас резко вбросил аут на ход Себастьяну Дриусси. И Турбин…не остановил футболистов "Зенита", продолжив игру. Опешившие защитники "Локомотива" не успели ничего понять, как Александр Ерохин уже зарядил в штангу.

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    • После ухода мяча за пределы поля футболисты "Локо" резонно накинулись на Турбина с претензиями, но в ответ судья только выдал предупреждение Гильерме. В этот момент "железнодорожники" поняли, что спорить с рефери в этой игре бесполезно.

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    На второй тайм обе команды вышли без претензий к кому-то, кроме себя. Никто не заметил, что в точно таком же эпизоде, какой был у Хеведеса и Малкома, Саломон Кверквелия не получил карточку за подкат против Александра Ерохина.

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    В дальнейшем Евгений Турбин продолжил свистеть любое столкновение игроков, мешая показывать искрометный футбол, на который были заряжены футболисты обеих команд. Прекрасно действовал только Малком, красиво обыгрывая соперников и нанося опасные удары по воротам. В "Локомотиве" не нашлось футболиста, способного противостоять слабой работе судьи».

    Разогретый борщ

    Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин огорчен качеством футбола потенциального чемпиона в первом после зимнего перерыва матче.

    «Центральный матч тура в середине ноября и сразу после зимнего перерыва — это как только-только приготовленный борщ и разогретый. Вроде бы ингредиенты одни и те же, и готовил один и тот же человек, но вкус абсолютно разный.

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    • Может, если бы Миранчук забил в добавленное время после выхода один на один с Луневым, то обсуждалось бы поражение "Зенита", искали бы зависимость результата питерцев от наличия/отсутствия на поле Дзюбы, разбиралась бы работа Сергея Семака на тренировочных сборах, учитывая в каком состоянии команда подошла к возобновлению чемпионата.

    «Зенит» — «Локомотив»

    Но Миранчук в дуэли с Луневым проиграл, а, значит, удаление Семина и судейство Турбина остались главными событиями матча. Не будь скандалов в тайме первом, то слова "зевота, скукота, тоска" стали бы главным описанием питерской встречи. А так хоть судья немного взбодрил. Добро пожаловать, Виктор Кашшаи!» 0

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