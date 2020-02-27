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    «Ювентус» стал безжизненным при Сарри

    Реакция прессы на матч «Лион» — «Ювентус»

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Порядок «Лиона» побил класс «Ювентуса»

    «Касание гения», — с таким заголовком вышла французский L'Equipe.

    «Хозяева показали крепкую и дисциплинированную игру, опровергнув скептические прогнозы победой над "Ювентусом". В ответной встрече команде надо сыграть с тем же упорством, чтобы закрепить успех».

    «Восхитительный "Лион" сдвинул гору и имеет шансы на выход в следующий раунд», — отмечают их соотечественники из Le Progrès.

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    Бруну Гимарайнш стал героем матча

    «[Полузащитник] Бруну Гимарайнш сыграл блестяще, хотя проводил лишь второй матч за "Лион". Он меняет игру за счет уверенной техники и быстрой игры в пас», — убежден французский L'Equipe.

    «Лион» съел «Ювентус». «Ткачи» были на удивление хороши и впервые в своей истории обыграл туринский клуб. Теперь команда может начать мечтать о месте в четвертьфинале«, — убеждены их соотечественники из Le Parisien.

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    • "Ювентус" не был похож сам на себя

    "Где ты, 'Юве'? 'Бьянконери' отдали первый тайм, проснулись во втором, но так и не нанесли удара в створ. [Наставник туринцев Маурицио] Сарри в беде. В Турине ему нужна совсем другая команда"? — критикует выступление "Старой Синьоры" итальянская La Gazzetta dello Sport.

    "Он играет в неоклассический футбол. Элегантно, но в то же время эффективно", — похвалила игру нападающего "Лиона" Уссема Ауара газета.

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    • "Бентанкур постоянно имел проблемы в противостоянии с Ауаром и тем самым упустил возможность улучшить свои позиции в борьбе за место в основе. И то, что 'Ювентус' так и не оправился после пропущенного мяча, также и его вина, тогда как без Пьянича [после замены боснийца] это уже не так команда".

    Сарри не удается привести "Ювентус" к жизни

    "Все серо. Команда Сарри завелась только во втором тайме, но этого было недостаточно", — сетует передовица итальянской Corriere dello Sport.

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    • "Это не 'Ювентус'. Это был катастрофический матч. Болельщики 'бьянконери' в ярости и указывают пальцем на Сарри", — отмечает портал туринской Tuttosport.

    "Худший 'Ювентус' в сезоне, один из худших за последние девять лет в матчах, которые имеют значение. Редко когда команда выходила на поле в столь же безжизненном духе и физической, а также ментальной медлительностью". 0

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