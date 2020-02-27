«Ювентус» стал безжизненным при Сарри

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Ювентус» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Порядок «Лиона» побил класс «Ювентуса»

«Касание гения», — с таким заголовком вышла французский L'Equipe.

«Хозяева показали крепкую и дисциплинированную игру, опровергнув скептические прогнозы победой над "Ювентусом". В ответной встрече команде надо сыграть с тем же упорством, чтобы закрепить успех».

«Восхитительный "Лион" сдвинул гору и имеет шансы на выход в следующий раунд», — отмечают их соотечественники из Le Progrès.

Бруну Гимарайнш стал героем матча

«[Полузащитник] Бруну Гимарайнш сыграл блестяще, хотя проводил лишь второй матч за "Лион". Он меняет игру за счет уверенной техники и быстрой игры в пас», — убежден французский L'Equipe.

«Лион» съел «Ювентус». «Ткачи» были на удивление хороши и впервые в своей истории обыграл туринский клуб. Теперь команда может начать мечтать о месте в четвертьфинале«, — убеждены их соотечественники из Le Parisien.

"Ювентус" не был похож сам на себя

"Где ты, 'Юве'? 'Бьянконери' отдали первый тайм, проснулись во втором, но так и не нанесли удара в створ. [Наставник туринцев Маурицио] Сарри в беде. В Турине ему нужна совсем другая команда"? — критикует выступление "Старой Синьоры" итальянская La Gazzetta dello Sport.

"Он играет в неоклассический футбол. Элегантно, но в то же время эффективно", — похвалила игру нападающего "Лиона" Уссема Ауара газета.

"Бентанкур постоянно имел проблемы в противостоянии с Ауаром и тем самым упустил возможность улучшить свои позиции в борьбе за место в основе. И то, что 'Ювентус' так и не оправился после пропущенного мяча, также и его вина, тогда как без Пьянича [после замены боснийца] это уже не так команда".

Сарри не удается привести "Ювентус" к жизни

"Все серо. Команда Сарри завелась только во втором тайме, но этого было недостаточно", — сетует передовица итальянской Corriere dello Sport.

"Это не 'Ювентус'. Это был катастрофический матч. Болельщики 'бьянконери' в ярости и указывают пальцем на Сарри", — отмечает портал туринской Tuttosport.

"Худший 'Ювентус' в сезоне, один из худших за последние девять лет в матчах, которые имеют значение. Редко когда команда выходила на поле в столь же безжизненном духе и физической, а также ментальной медлительностью". 0