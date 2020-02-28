Греки нокаутировали «Арсенал». Герои и лузеры матча в Лондоне

Герои: центральные защитники «Олимпиакоса»

Сиссе празднует гол globallookpress.com

Уссейну Ба был вовлечен в инцидент в первом тайме, который мог стать поворотным моментом. Защитник греческой команды жестко сбил Николя Пепе и рисковал получить красную.

Сначала казалось, что будет удаление и пенальти, потому что Пепе падал уже в штрафной, но арбитр справедливо указал на точку за ее пределами. «Олимпиакос» мог выдохнуть, но были опасения по наказанию для Ба, но арбитр потянулся в карман лишь за желтой. Здесь уже можно было поспорить, потому что Пепе мог забивать, а Ба был последней преградой на его пути. Таким образом, центрбек стал спасителем гостей, очень при этом рискуя.

Не стоит забывать и про второго центрального защитника греков — Папе Абу Сиссе забил важнейший гол на 53-й минуте, а также совершил 13 успешных отборов.

Лузер: Николя Пепе

Пепе не хватает продуктивности в завершающей стадии globallookpress.com

Трио форвардов «Арсенала» не в чем винить, они отдали все силы этим вечером. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что у них были куда более яркие матчи в прошлом.

Пепе особенно разочаровал. Вингер часто передерживал мяч и не понимал, куда надо направлять атаку. В одном из эпизодов он должен был заставить поработать голкипера, но настолько долго возился с мячом, что в итоге заработал лишь угловой.

Француз был одним из самых громких трансферов «Арсенала». Он уже показывал, что может предложить команде, но пришло время увеличивать свою продуктивность в завершающей стадии.

Герой: Дани Себальос

Когда Себальос только перешел в «Арсенал», то казалось, что он призван заменить Месута Озила, будущее которого в клубе тогда было в тумане. Унаи Эмери в итоге сделал и Дани десятку. Сначала он засверкал, а затем потерялся и покинул основной состав.

Ходили даже слухи, что хавбек может вернуться в «Реал» уже в январе, однако он остался и при Артете получил новый шанс, став действовать немного глубже. Результаты оказались очень впечатляющими.

В этой роли Себальос сейчас — один из лучших на подборе мяча в Англии. Он также активно и удачно делает перехваты, умея читать атаку соперников. Себальос был заменен во втором тайме, но против «Олимпиакоса» он сделал очень большой вклад.

Лузер: Пьер-Эмерик Обамеянг

Обамеянг забил гол, но его лишили статуса героя globallookpress.com

Обамеянг пережил экстремальные взлет и падение в экстра-таймах. Форвард забил отличный гол, во время празднования которого было ощущение, что «Арсенал» все-таки поставил решающую точку и идет дальше.

Сам бомбардир был в тот момент настоящим героем вечера, который буквально похоронил все надежды греков.

Однако после финального свистка Обамеянг был полностью опустошен — это был все-таки не его день. «Олимпиакос» ответил и оставил его команду с пустыми руками. Самому Пьеру-Эмерику надо забивать теперь еще больше в АПЛ, чтобы пытаться вывести «канониров» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Герой: надежда «Арсенала» на топ-4

Таким образом, команда Артеты теперь может полностью сосредоточиться на чемпионате Англии. Так часто говорят многие болельщики разных клубов, вылетающих из кубковых соревнований, но в случае «Арсенала» это звучит действительно правдоподобно.

Конечно, «канониры» хотели добиться максимума и в Лиге Европы, и в АПЛ, надеясь через второстепенный еврокубков попасть в Лигу чемпионов или оказаться там, заняв место в топ-4 на внутренней арене.

Сейчас осталась только вторая опция, а добиться этой цели «Арсеналу» будет проще, потому что игроки будут получать меньшую нагрузку, будут меньше травмироваться и уставать из-за необходимости играть по четвергам.

Лузер: Бернд Лено

Лено частично виноват во втором голе греков globallookpress.com

Лено в нынешнем сезоне был одним из лидеров команды при Артете и уволенном Унаи Эмери, но он будет сожалеть о своей игре против «Олимпиакоса».

Немецкий вратарь был слишком спокоен, когда принимал передачу партнера во втором экстра-тайме. Его первое касание мяча было плохим и привело к угловому, при розыгрыше которого «Олимпиакос» и забил второй гол.

Вряд ли Лено когда-то захочет вспоминать этот вечер. 0