Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»

В прошлый вторник Пеп Гвардиола назвал «Реал» «королями» Лиги чемпионов. И хотя свержение еще не завершено, «Манчестер Сити» нанес серьезный удар по «сливочным» на «Сантьяго Бернабеу».

«Ман Сити» уступал, но все же выиграл в первом матче 1/8 финала со счетом 2:1. Теперь через три недели команды встретятся на «Этихаде», где фаворитом противостояния будет уже «Сити», а не 13-кратный победитель ЛЧ. В такие вечера, как тот, что был на «Бернабеу», фаны «Сити» признают, что им все-таки нравится Лига чемпионов. Для «горожан» это была первая победа над «Реалом» и самый значимый результат в Лиге чемпионов.

Все выглядело совсем иначе, когда Иско вывел хозяев поля вперед на 60-й минуте матча. Но в последние 15 минут матча у «Реала» отвалились колеса. Сперва Габриэл Жезус ударом головой сравнял счет, а через несколько минут Кевин Де Брейне реализовал пенальти. Но «Реалу» еще и пришлось заканчивать матч вдесятером после того, как Серхио Рамос был удален за фол последней надежды на Жезусе, который мог выйти один на один и забить третий гол «Сити».

Габриэл Жезус и Серхио Рамос globallookpress.com

Но, безусловно, это еще не конец. «Сити», который столкнулся с ранней потерей Ляпорта из-за травмы, слишком хорошо знаком с катастрофами в Лиге чемпионов. Но нужно сказать, что их вечер на «Бернабеу» вряд ли мог быть еще лучшим.

«Я счастлив, что мы выиграли и что добились положительного результата. Но это еще не конец. В мире есть одна команда, которая может справиться со всем, и это "Реал". Но мы надеемся, что перед своими болельщиками нам удастся выступить хорошо и пройти дальше», — сказал после матча Гвардиола.

Известно, что Гвардиола зачастую любит перемудрить, когда речь идет о больших матчах. И когда за час до матча был объявлен состав «Сити», то он шокировал всех. Ни Фернандиньо, ни Давида Сильвы, ни Рахима Стерлинга, ни Серхио Агуэро. Все они остались на скамейке запасных.

Фаны «Сити», конечно, поддержали своими вскрикиваниями каждого игрока основы, когда их объявляли по стадиону. Но это казалось скорее обязательством, чем искренним энтузиазмом по поводу выбора Гвардиолы. Да, а еще в первом матче «Ман Сити» после вынесения вердикта УЕФА о двухлетней дисквалификации для клуба, фанаты пели «Н***й УЕФА» с гораздо большей энергией, нежели обычно.

Единственный номинальный нападающий «Сити» Жезус начал игру на левом фланге. В то же время Бернарду Силва и Де Брейне моментами выглядели как два центрфорварда. Иногда «Сити» действовал по схеме 4-4-2, в других случаях это было больше похоже на 4-2-4-0. Это был тот случай, когда команду признают гениальной, если все в итоге складывается хорошо. И по большей части вечером в Мадриде у этой команды все сложилось хорошо.

«У нас было десять свободных дней. И все это время я просматривал большое количество матчей "Реала". Их игра в обороне была другой. Вот почему мы решили поменять свою игру в атаке. Конечно, теперь Зидан увидит то, что мы предприняли, и второй этап будет другим. Нам следует быстро адаптироваться и попытаться выиграть и второй матч», — отметил Гвардиола.

Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан globallookpress.com

Даже до того, как «Реал» вышел вперед, «Сити» нанес десять ударов по воротам «Реала». Причем Тибо Куртуа пришлось совершать классные сэйвы, чтобы отразить удары Жезуса и Рияда Мареза. Жезус затем нанес еще один удар, а Марез пробил мимо ворот после паса Де Брюйне. К концу матча у «Сити» было 16 ударов по воротам против 9 у «Реала» — 8:3 по ударам в створ.

Перед игрой в Мадриде обсуждалось том, что команда Зидана стала играть не очень хорошо и в последних четырех играх во всех турнирах одержала лишь одну победу. И матч против «Ман Сити» лишь подтвердил опасения болельщиков. Правда, после гола Иско все выглядело так, что «Реал» готов добиться еще одного большого результата в турнире, который мадридский клуб сделал турниром своего имени.

Пропущенный «Сити» гол не был связан с системой игры команды. Гвардиола не может повлиять на индивидуальные ошибки игроков. А на 60-й минуте их было сразу несколько — путаница между Николасом Отаменди и Родри, затем проигранная Кайлом Уокером борьба. Когда Винисиус ворвался в штрафную, поднял голову и прострелил на абсолютно свободного Иско, Эдерсону оставалось лишь достать мяч из сетки.

Гол Иско globallookpress.com

Но затем в этой игре наступил хаос, который часто присущ матчам навылет. Сперва Жезус забил жизненно важный гол, а затем Дани Карвахаль на 73-й минуте сбил Рахима Стерлинга, и Де Брюйне забил с пенальти. Вероятно, именно ему чаще нужно брать исполнение пенальти на себя.

После финального свистка игроки «Сити» подошли к трибунам, чтобы поблагодарить своих фанов, которые уже превращали свою трибуну на «Бернабеу» в территорию, напоминающую ночной клуб Манчестера. Они пели песни, направленные против УЕФА и в поддержку владельца «Сити» шейха Мансура. Но главное заявление в этот вечер все же сделала их команда. 0