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    Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»

    Чемпионы Англии одержали победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

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    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола
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    «Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл «Реал» на выезде, сделав заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Автор ESPN Роб Доусон анализирует победу «горожан».
    В прошлый вторник Пеп Гвардиола назвал «Реал» «королями» Лиги чемпионов. И хотя свержение еще не завершено, «Манчестер Сити» нанес серьезный удар по «сливочным» на «Сантьяго Бернабеу».

    «Ман Сити» уступал, но все же выиграл в первом матче 1/8 финала со счетом 2:1. Теперь через три недели команды встретятся на «Этихаде», где фаворитом противостояния будет уже «Сити», а не 13-кратный победитель ЛЧ. В такие вечера, как тот, что был на «Бернабеу», фаны «Сити» признают, что им все-таки нравится Лига чемпионов. Для «горожан» это была первая победа над «Реалом» и самый значимый результат в Лиге чемпионов.

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    • Все выглядело совсем иначе, когда Иско вывел хозяев поля вперед на 60-й минуте матча. Но в последние 15 минут матча у «Реала» отвалились колеса. Сперва Габриэл Жезус ударом головой сравнял счет, а через несколько минут Кевин Де Брейне реализовал пенальти. Но «Реалу» еще и пришлось заканчивать матч вдесятером после того, как Серхио Рамос был удален за фол последней надежды на Жезусе, который мог выйти один на один и забить третий гол «Сити».

    Габриэл Жезус и Серхио Рамос
    globallookpress.com

    Но, безусловно, это еще не конец. «Сити», который столкнулся с ранней потерей Ляпорта из-за травмы, слишком хорошо знаком с катастрофами в Лиге чемпионов. Но нужно сказать, что их вечер на «Бернабеу» вряд ли мог быть еще лучшим.

    «Я счастлив, что мы выиграли и что добились положительного результата. Но это еще не конец. В мире есть одна команда, которая может справиться со всем, и это "Реал". Но мы надеемся, что перед своими болельщиками нам удастся выступить хорошо и пройти дальше», — сказал после матча Гвардиола.

    Известно, что Гвардиола зачастую любит перемудрить, когда речь идет о больших матчах. И когда за час до матча был объявлен состав «Сити», то он шокировал всех. Ни Фернандиньо, ни Давида Сильвы, ни Рахима Стерлинга, ни Серхио Агуэро. Все они остались на скамейке запасных.

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    • Фаны «Сити», конечно, поддержали своими вскрикиваниями каждого игрока основы, когда их объявляли по стадиону. Но это казалось скорее обязательством, чем искренним энтузиазмом по поводу выбора Гвардиолы. Да, а еще в первом матче «Ман Сити» после вынесения вердикта УЕФА о двухлетней дисквалификации для клуба, фанаты пели «Н***й УЕФА» с гораздо большей энергией, нежели обычно.

    Единственный номинальный нападающий «Сити» Жезус начал игру на левом фланге. В то же время Бернарду Силва и Де Брейне моментами выглядели как два центрфорварда. Иногда «Сити» действовал по схеме 4-4-2, в других случаях это было больше похоже на 4-2-4-0. Это был тот случай, когда команду признают гениальной, если все в итоге складывается хорошо. И по большей части вечером в Мадриде у этой команды все сложилось хорошо.

    «У нас было десять свободных дней. И все это время я просматривал большое количество матчей "Реала". Их игра в обороне была другой. Вот почему мы решили поменять свою игру в атаке. Конечно, теперь Зидан увидит то, что мы предприняли, и второй этап будет другим. Нам следует быстро адаптироваться и попытаться выиграть и второй матч», — отметил Гвардиола.

    Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан
    globallookpress.com

    Даже до того, как «Реал» вышел вперед, «Сити» нанес десять ударов по воротам «Реала». Причем Тибо Куртуа пришлось совершать классные сэйвы, чтобы отразить удары Жезуса и Рияда Мареза. Жезус затем нанес еще один удар, а Марез пробил мимо ворот после паса Де Брюйне. К концу матча у «Сити» было 16 ударов по воротам против 9 у «Реала» — 8:3 по ударам в створ.

    Перед игрой в Мадриде обсуждалось том, что команда Зидана стала играть не очень хорошо и в последних четырех играх во всех турнирах одержала лишь одну победу. И матч против «Ман Сити» лишь подтвердил опасения болельщиков. Правда, после гола Иско все выглядело так, что «Реал» готов добиться еще одного большого результата в турнире, который мадридский клуб сделал турниром своего имени.

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    Пропущенный «Сити» гол не был связан с системой игры команды. Гвардиола не может повлиять на индивидуальные ошибки игроков. А на 60-й минуте их было сразу несколько — путаница между Николасом Отаменди и Родри, затем проигранная Кайлом Уокером борьба. Когда Винисиус ворвался в штрафную, поднял голову и прострелил на абсолютно свободного Иско, Эдерсону оставалось лишь достать мяч из сетки.

    Гол Иско
    globallookpress.com

    Но затем в этой игре наступил хаос, который часто присущ матчам навылет. Сперва Жезус забил жизненно важный гол, а затем Дани Карвахаль на 73-й минуте сбил Рахима Стерлинга, и Де Брюйне забил с пенальти. Вероятно, именно ему чаще нужно брать исполнение пенальти на себя.

    После финального свистка игроки «Сити» подошли к трибунам, чтобы поблагодарить своих фанов, которые уже превращали свою трибуну на «Бернабеу» в территорию, напоминающую ночной клуб Манчестера. Они пели песни, направленные против УЕФА и в поддержку владельца «Сити» шейха Мансура. Но главное заявление в этот вечер все же сделала их команда. 0

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