ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А

    Ситуация с вспышкой коронавируса в Италии и ее влияние на спорт — в вопросах и ответах

    Футбол Между тем Светская жизнь Происшествия Болельщики Лига чемпионов Лига Европы Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Аталанта Фиорентина Дженоа Милан Интер Барселона Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А Маурицио Сарри«Ювентус» стал безжизненным при Сарри Пеп ГвардиолаТактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
  • 23:33
    • «Башакшехир» в овертайме вырвал путевку в 1/8 Лиги Европы
  • 23:10
    • «Эспаньол» выиграл у «Вулверхэмптона», но не прошел в 1/8 Лиги Европы
  • 23:00
    • «Порту» проиграл «Байеру» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:54
    • «Рома» сыграла вничью с «Гентом» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:49
    • ЛАСК прошел в 1/8 Лиги Европы
  • 22:29
    • «Витязь» обыграл «Локомотив»
  • 21:54
    • «Ак Барс» «всухую» проиграл «Автомобилисту»
    Все новости спорта
    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»
    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Италия стала первой европейской страной, которая перенесла вспышку COVID-19 — штамма коронавируса, который возник в Китае и на сегодняшний день стал причиной смерти более 2700 человек. Автор ESPN Габриэле Маркотти рассказывает, как угроза заражения короновирусом повлияла на итальянский футбол.
    По состоянию на утро среды 26 февраля, число людей, подозреваемых в заражении вирусом в Италии составляло 259, и до настоящего времени было зафиксировано 12 смертей.

    В воскресенье, 23 февраля, правительство Италии приняло меры предосторожности, чтобы ограничить распространение вируса.

    Два района на севере Италии были объявлены «красными зонами», въезд и выезд в которые ограничен, что затронуло около 42 000 человек.

  • «Ювентус» стал безжизненным при Сарри
  • Реакция прессы на матч «Лион» — «Ювентус»
  • Вчера

    • Стремясь еще больше ограничить распространение инфекции, правительство распорядилось закрыть школы, бары и кинотеатры в шести северных итальянских регионах.

    Многие работодатели велели своим сотрудникам оставаться дома, и многие церкви приостанавливали еженедельные мессы в воскресенье.

    Все прогнозы на Серию А

    И, что наиболее важно для футбола, спортивные мероприятия в этих шести северных регионах — Ломбардии, Венето, Пьемонте, Фриули-Венеция-Джулии, Лигурии и Эмилии-Романья — будут проводиться за закрытыми дверями, по крайней мере, до 1 марта.

    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»

    Вопрос: В чем суть этих шагов?

    Ответ: Это исключительно меры предосторожности. Считайте, что это попытка избежать скоплений больших групп людей в непосредственной близости. Даже Миланская неделя моды проводит свои подиумные шоу в почти пустых залах.

  • Тактический мастер-класс Гвардиолы позволил «Ман Сити» победить на «Бернабеу»
  • Чемпионы Англии одержали победу над «Реалом» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • Вчера

    • Вопрос: Какие футбольные матчи были затронуты этими мерами?

    Ответ: Четыре игры Серии А были перенесены на прошлых выходных, а матч Лиги Европы в четверг между «Интером» и «Лудогорцем» на «Сан-Сиро» пройдет без зрителей.

    В эти выходные еще шесть игр в серии А, в том числе матч топ-уровня между «Ювентусом» и «Интером» в воскресенье, 1 марта, будут смотреть всего несколько сотен человек: в основном представители команд и СМИ.

    Календарь и таблица Серии А

    По состоянию на вторник затронуты и другие игры: «Милан» против «Дженоа», «Удинезе» против «Фиорентины», «Парма» против СПАЛа, «Сассуоло» против «Брешии», и «Сампдория» против «Вероны».

    Не существует никаких ограничений для фанатов, выезжающих на матчи в других частях страны, в то время как правообладатели Серии А в Италии рассматривают возможность показа игр бесплатно по телевизору.

    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»

    Вопрос: Они не могли просто перенести эти матчи?

    Ответ: Они уже сделали это с играми в прошлые выходные. Они могли бы отложить несколько игр команд, не участвующих в еврокубках, но для других встреч просто нет места в календаре.

    Особенно из-за того, что сезон закончится немного раньше из-за чемпионата Европы этим летом. Больше игр в календарь просто не втиснуть.

    Тридцать пять игр низших дивизионов были отложены. Так же были перенесены игры в других видах спорта, от регби до волейбола.

  • Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ
  • «Красные» отстают от рекорда «канониров» всего на пять встреч
  • 26/02/2020

    • Вопрос: Расскажите нам о других видах спорта. Как они пострадали?

    Ответ: Итальянский боксер Даниэле Скардина должен был защищать свой титул IBF International во втором среднем весе против француза Эндрю Франсильетта в Милане в пятницу.

    Но организаторы боя, компания Matchroom Sport, заявили в в понедельник, что «Ночь бокса в Милане» будет перенесена из-за региональных ограничений, введенных после вспышки коронавируса.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Мужские и женские матчи по регби в рамках Кубка шести наций против Ирландии, которы должны были пройти в среду, 26 февраля, в Италии, были перенесены, в то время как женский матч между Италией и Шотландией в Милане 1 марта был также отменен, и организаторы надеются перенести этот матч на более поздний срок.

    Другие игры по регби на этих выходных в рамках турнира Про14 были перенесены, также как и регбийные матчи в высшей лиге Италии и все внутренние соревнования низших лиг.

    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»

    Вопрос: Как долго это продлится?

    Ответ: Невозможно ответить прямо сейчас. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сказал, что его ведомство оценит, можно ли отменить ограничения в ближайшие дни.

    Потребуется еще одно чрезвычайное правительственное постановление, чтобы продлить ограничительные меры после 1 марта.

  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Бавария»
  • 26/02/2020

    • Вопрос: Вернемся к футболу. Могут ли команды играть на нейтральных площадках в районах, не подверженных ограничениям?

    Ответ: Эта идея обсуждалась. Никто не любит играть при пустых трибунах, не говоря уже о потере дохода, который для небольших клубов может быть значительным.

    Несколько клубов в закрытых регионах уже начали процесс возмещения болельщиком денег за билеты — «Аталанта», «Ювентус» и «Интер».

  • Холанд — уже звезда, но это еще не предел
  • Какое будущее ожидает сенсационного форварда?
  • 26/02/2020

    • Ходили разговоры о том, что «Ювентус» сыграет в ответном матче с «Лионом» где-то еще, кроме Турина, да и для «Интера» в Лиге Европы, и «Аталанты» в Лиге чемпионов, остается возможность принимать соперников на нейтральных полях, если они пройдут в следующий раунд.

    Но сейчас это просто обсуждения и неясно, насколько это реально. Для начала ситуация должна сохраняться без улучшений еще пару недель, и если это произойдет, неясно, будут ли в восторге другие регионы Италии от перспективы принять тысячи фанатов, приехавших из подвергнувшихся заражению городов.

    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»

    Вопрос: Какие последствия ситуация будет иметь для команд, играющих выездные матчи еврокубков с итальянскими клубами?

    Ответ: Игрокам «Барселоны» измерили температуру по прилете в Неаполь перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи».

    Это привлекло большое внимание, но на самом деле такие тесты были обычным делом для всех, кто прибывал в итальянские аэропорты в течение последних трех недель.

  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
  • «Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству
  • 25/02/2020

    • Тренер «Барселоны» Кике Сетьен не стал раздувать ситуацию, сказав: «Я совсем не беспокоюсь за свою команду. Я волнуюсь за всех зараженных ... для нас это был всего лишь измерение температуры, не более того». Примерно так все и относятся к этому.

    Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона»

    Вопрос: Заглядывая в будущее: Италия — место проведения Евро-2020. Как ситуация, возможно, повлияет на это?

    Ответ: В среду, 26 февраля, УЕФА выступил с заявлением, в котором говорилось, что «нет необходимости что-либо менять в запланированном графике», а также добавил, что «этот вопрос будет находиться под постоянным контролем». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионов
  • 15/02/2020 в 00:03
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Оренбург»
  • 1.60
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Команда Зидана переживает спад
  • Решения Зидана только усиливают проблемы «Реала»
    • 00:45 24/02/2020     Юрген Клопп
  • Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
    • 14:04 25/02/2020     Поль Погба
  • Трансферный дайджест. 18-24 февраля
    • 20:31 24/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Бавария» добилась знаковой победы Футбол «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Бавария» 26/02/2020 в 21:220
  • 21:45
    • Московское «Динамо» уступило в Минске
  • 21:33
    • ЦСКА дома разгромил «Сочи»
  • 18:47
    • Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧЕ, гонку выиграла Украина
    «Челси» — «Бавария» Футбол ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «МанСити» одолел «Реал», поражение «Ювентуса»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:030
  • Экспресс дня

  • На «Самара Арена» голов будет мало?
  • 2.80
    •
  • 00:13
    • Экс-директор «Реала»: Предстоящее «класико» — это гонка хромых
  • 23:59
    • «Арсенал» готов заплатить отступные полузащитника «Атлетико»
  • 23:07
    • «Вольфсбург» разгромил «Мальме» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
    Тьерри Анри и Арсен Венгер Футбол Золотой стандарт у «Арсенала», но «Ливерпуль» близко. Беспроигрышные серии клубов АПЛ«Красные» отстают от рекорда «канониров» всего на пять встреч 26/02/2020 в 23:360
  • 17:15
    • ФИФА потребовала отменить правило, благодаря которому «Барселона» подписала Брейтуэйта
  • 18:14
    • Форвард ЦСКА Слепышев вернется в «Эдмонтон»
  • 17:30
    • Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фортуна — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ним — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие