Футбольная лихорадка. Как коронавирус повлиял на Серию А

По состоянию на утро среды 26 февраля, число людей, подозреваемых в заражении вирусом в Италии составляло 259, и до настоящего времени было зафиксировано 12 смертей.

В воскресенье, 23 февраля, правительство Италии приняло меры предосторожности, чтобы ограничить распространение вируса.

Два района на севере Италии были объявлены «красными зонами», въезд и выезд в которые ограничен, что затронуло около 42 000 человек.

Стремясь еще больше ограничить распространение инфекции, правительство распорядилось закрыть школы, бары и кинотеатры в шести северных итальянских регионах.

Многие работодатели велели своим сотрудникам оставаться дома, и многие церкви приостанавливали еженедельные мессы в воскресенье.

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И, что наиболее важно для футбола, спортивные мероприятия в этих шести северных регионах — Ломбардии, Венето, Пьемонте, Фриули-Венеция-Джулии, Лигурии и Эмилии-Романья — будут проводиться за закрытыми дверями, по крайней мере, до 1 марта.

Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вопрос: В чем суть этих шагов?

Ответ: Это исключительно меры предосторожности. Считайте, что это попытка избежать скоплений больших групп людей в непосредственной близости. Даже Миланская неделя моды проводит свои подиумные шоу в почти пустых залах.

Вопрос: Какие футбольные матчи были затронуты этими мерами?

Ответ: Четыре игры Серии А были перенесены на прошлых выходных, а матч Лиги Европы в четверг между «Интером» и «Лудогорцем» на «Сан-Сиро» пройдет без зрителей.

В эти выходные еще шесть игр в серии А, в том числе матч топ-уровня между «Ювентусом» и «Интером» в воскресенье, 1 марта, будут смотреть всего несколько сотен человек: в основном представители команд и СМИ.

Календарь и таблица Серии А

По состоянию на вторник затронуты и другие игры: «Милан» против «Дженоа», «Удинезе» против «Фиорентины», «Парма» против СПАЛа, «Сассуоло» против «Брешии», и «Сампдория» против «Вероны».

Не существует никаких ограничений для фанатов, выезжающих на матчи в других частях страны, в то время как правообладатели Серии А в Италии рассматривают возможность показа игр бесплатно по телевизору.

Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вопрос: Они не могли просто перенести эти матчи?

Ответ: Они уже сделали это с играми в прошлые выходные. Они могли бы отложить несколько игр команд, не участвующих в еврокубках, но для других встреч просто нет места в календаре.

Особенно из-за того, что сезон закончится немного раньше из-за чемпионата Европы этим летом. Больше игр в календарь просто не втиснуть.

Тридцать пять игр низших дивизионов были отложены. Так же были перенесены игры в других видах спорта, от регби до волейбола.

Вопрос: Расскажите нам о других видах спорта. Как они пострадали?

Ответ: Итальянский боксер Даниэле Скардина должен был защищать свой титул IBF International во втором среднем весе против француза Эндрю Франсильетта в Милане в пятницу.

Но организаторы боя, компания Matchroom Sport, заявили в в понедельник, что «Ночь бокса в Милане» будет перенесена из-за региональных ограничений, введенных после вспышки коронавируса.

Мужские и женские матчи по регби в рамках Кубка шести наций против Ирландии, которы должны были пройти в среду, 26 февраля, в Италии, были перенесены, в то время как женский матч между Италией и Шотландией в Милане 1 марта был также отменен, и организаторы надеются перенести этот матч на более поздний срок.

Другие игры по регби на этих выходных в рамках турнира Про14 были перенесены, также как и регбийные матчи в высшей лиге Италии и все внутренние соревнования низших лиг.

Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вопрос: Как долго это продлится?

Ответ: Невозможно ответить прямо сейчас. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сказал, что его ведомство оценит, можно ли отменить ограничения в ближайшие дни.

Потребуется еще одно чрезвычайное правительственное постановление, чтобы продлить ограничительные меры после 1 марта.

Вопрос: Вернемся к футболу. Могут ли команды играть на нейтральных площадках в районах, не подверженных ограничениям?

Ответ: Эта идея обсуждалась. Никто не любит играть при пустых трибунах, не говоря уже о потере дохода, который для небольших клубов может быть значительным.

Несколько клубов в закрытых регионах уже начали процесс возмещения болельщиком денег за билеты — «Аталанта», «Ювентус» и «Интер».

Ходили разговоры о том, что «Ювентус» сыграет в ответном матче с «Лионом» где-то еще, кроме Турина, да и для «Интера» в Лиге Европы, и «Аталанты» в Лиге чемпионов, остается возможность принимать соперников на нейтральных полях, если они пройдут в следующий раунд.

Но сейчас это просто обсуждения и неясно, насколько это реально. Для начала ситуация должна сохраняться без улучшений еще пару недель, и если это произойдет, неясно, будут ли в восторге другие регионы Италии от перспективы принять тысячи фанатов, приехавших из подвергнувшихся заражению городов.

Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вопрос: Какие последствия ситуация будет иметь для команд, играющих выездные матчи еврокубков с итальянскими клубами?

Ответ: Игрокам «Барселоны» измерили температуру по прилете в Неаполь перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи».

Это привлекло большое внимание, но на самом деле такие тесты были обычным делом для всех, кто прибывал в итальянские аэропорты в течение последних трех недель.

Тренер «Барселоны» Кике Сетьен не стал раздувать ситуацию, сказав: «Я совсем не беспокоюсь за свою команду. Я волнуюсь за всех зараженных ... для нас это был всего лишь измерение температуры, не более того». Примерно так все и относятся к этому.

Болельщики на матче «Наполи» — «Барселона» globallookpress.com

Вопрос: Заглядывая в будущее: Италия — место проведения Евро-2020. Как ситуация, возможно, повлияет на это?

Ответ: В среду, 26 февраля, УЕФА выступил с заявлением, в котором говорилось, что «нет необходимости что-либо менять в запланированном графике», а также добавил, что «этот вопрос будет находиться под постоянным контролем». 0