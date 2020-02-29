Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби

Московское «Динамо» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России проиграло «Спартаку» (0:2). В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев (29-я минута, с передачи новичка Александра Соболева) и Роман Зобнин (62-я минута, с передачи Бакаева). У хозяев новичок Николай Комличенко вышел на замену на 56-й минуте и дважды попал в каркас ворот гостей.

Соболев — в старте «Спартака», у «Динамо» новая схема

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов изучает стартовые составы команд, отмечая смелость Тедеско, выпустившего новичка в атаке.

«Против "Динамо" спартаковцы вышли играть со схемой "3-4-2-1", которую ранее Тедеско не раз использовал. В центре обороны действовали Кутепов, Жиго и Джикия, места латералей занимали Рассказов и Айртон, в центре полузащиты играли Зобнин и Крал, Бакаев занимал позицию под нападающими, а пару форвардов составляли Понсе и новичок клуба Александр Соболев.

В отличие от своего коллеги, главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков решился на эксперименты. Впервые в нынешнем сезоне московский клуб вышел играть с расстановкой "3-4-3" с тремя центральными защитниками Ордецом, Рыковым и Шуньичем, а также трио Игбун, Н’Жье и Шиманьски в нападении. Кроме того, Новиков доверил место в стартовом составе новичку команды — Дмитрию Скопинцеву. Другой новобранец бело-голубых Николай Комличенко остался на скамейке запасных».

«Динамо» — без ударов в первом тайме

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко не впечатлен игрой «Динамо» в атаке до перерыва и полным отсутствием опасных моментов у бело-голубых.

«А "Спартак" сразу дал понять, что не претендует на длительный контроль мяча, но бело-голубые быстро поняли, что никаких выгод из территориального преимущества извлечь не получится. Мелкая перепасовка на чужой половине поля приводила либо к быстрым потерям мяча, либо к попаданию Нжи в офсайдную ловушку — поскольку линия спартаковских защитников располагалась предельно высоко и провоцировала соперника на преждевременное забегание в положение вне игры.

Единственная осечка у гостей произошла минут за десять до перерыва, да и то по той причине, что "Динамо" организовало быструю контратаку после перехвата у средней линии. Нжи помчался в свободную зону по левому флангу, по центру его уже поддерживала пара партнеров, а из игроков обороны соперника какие-то помехи успевал создать лишь Георгий Джикяя. Однако камерунский форвард принял решение доигрывать эпизод самостоятельно — и пробил мимо ближнего угла.

"Динамо", кстати, за весь первый тайм так ни разу и не пробило в створ ворот красно-белых. Да и, по большому счету, предпосылок для точных ударов не было. Возможно, ситуация была бы несколько иной, если бы в стартовом составе вышел Николай Комличенко, однако новобранец бело-голубых остался в резерве. И появился на поле лишь спустя десять минут после начала второго тайма».

Удачный дебют Соболева

Автор «Соккер.ру» Сергей Иванов хвалит новичка «Спартака», который помог организовать первый мяч в ворота «Динамо».

«Отдельный интерес представляли дебюты двух российских форвардов-новичков команд. "Динамо" пополнилось Николаем Комличенко, а "Спартак" — Александром Соболевым. И, надо отметить, оба проявили себя отлично, запомнились. Соболев вышел с первых минут, составив компанию Эсекелю Понсе и смотрелся куда острее партнера, поучаствовав в первой голевой комбинации.

Она началась, к слову, как раз с агрессивного прессинга в центре поля, после чего Зелимхан Бакаев разогнал прорыв по центру, обыгрался с Соболевым и поразил цель. Причем Соболев принял пас от Бакаева поясницей, но сумел сориентироваться и вернуть мяч партнеру.

В целом Соболев поучаствовал во многих интересных комбинациях, нанес три удара — больше остальных в своей команде, создал ощущение, что "Спартак" с ним стал более заточенной, заостренной командой, которая знает, где есть ударный форвард и как надо до него доставлять мяч.

Порой ранее складывалось ощущение, что команда играет без нападающего и пытается колоть дрова обухом топора. Либо нынешнее впечатление — лишь эпизод, обусловленный тем, как играло само "Динамо", оставляя пространство».

Мечта Тедеско исполнилась

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов впечатлен изменениями в игре «Спартака», случившимися после тренировочных сборов.

«Но назвать победу "Спартака" несправедливой нельзя. Выстроившись по схеме 5-3-2, команда, наконец-то, показала, как именно она будет тащить эту весну. Помните манифест Тедеско, провозглашенный им на сборах: "Спартак моей мечты... Это на сто процентов готовая физически команда. Очень мощная. С сильным характером. Команда, способная прибавлять в каждом матче. Команда, которая играет вертикально и всегда ищет своих форвардов. Это 'Спартак', который создает моменты, забивает голы и побеждает. Вот такая у меня мечта".

В общем, все так было. "Спартак" играл вертикально и искал форвардов — Понсе и Соболева, которые вышли в стартовом составе. Правда, на 30-й минуте, в голевой комбинации, Бакаев нашел пятую точку Соболева, но это выглядело вполне органично. Обыгравшись с партнером, Зелимхан вошел в штрафную и мастерски разобрался в эпизоде. В очередной раз показав, что его претензии на лидерство — не случайны. И десятый номер на спине — совершенно по делу. "Спартаку" повезло с Бакаевым, это факт.

Но нет такого "Бакаев и остальные" — это тоже важно. Моментами включаются и другие. Тот же Зобнин, переживающий очевидный всплеск. Не зря Роман вернулся на родную позицию в центре поля. Насколько уверенно он выглядел в товарищеской встрече с "Пахтакором" в прошлую субботу, настолько же здорово сыграл и с "Динамо". Второй гол, ставший результатом двухходовки с Бакаевым — отличное тому подтверждение»

Выход Комличенко подарил надежду

Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит игру обеих команд во втором тайме, считая, что она настраивает болельщиков на позитивный лад.

«Наставник "Динамо", как выяснилось, приберег первую замену практически к исходу часа игрового времени. Тогда он выпустил Комличенко. И буквально сразу же форвард создал момент, который был опаснее всего того, что накреативили хозяева раньше. Николай нанес классный обводящий удар и попал в штангу. Еще минут через 10 новичок "бело-голубых" вновь был близок к голу, но на этот раз зарядил в перекладину. Сантиметры могли перевернуть игру.

Но вместо голов "Динамо" мы увидели второй гол "Спартака". После разыгранной комбинации Зобнин оказался в штрафной и без особого сопротивления со стороны Рыкова филигранным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Шунина. Преимущество в два мяча, даже не смотря на шикарные моменты у Комличенко, выглядело закономерным исходом 62-х минут и всей игры в целом. Хотя в концовке разница в счете могла измениться как в одну, так и в другую сторону. Только Максименко не был настроен расставаться с "сухарем", а Шунину помогали либо свои защитники, либо прямолинейность Понсе.

Игра "Спартака", думается, настраивает его болельщиков на позитивную весну. В защите "красно-белые" сыграли неплохо — главное, что "на ноль". В атаке они были хороши, и важно, что Соболев сходу проявил себя с лучшей стороны. Если судить по матчам сегодняшнего дня, то команда Тедеско фаворит дерби с ЦСКА в четвертьфинале кубка. Для "Динамо" же в первой встрече после зимней паузы главной проблемой стала реализация. Впрочем, выход Комличенко на замену дает надежду на то, что темная безголевая ночь для "бело-голубых" уже скоро сменится ярким голевым рассветом».

Провалы «Спартака»

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров не спешит нахваливать красно-белых, находя проблемы в их игре.

«Но говоря об отличной игре Соболева, нельзя не сказать о постоянных провалах "Спартака". Итоговый счет не должен вводить в заблуждение. В первом тайме у "Динамо" не было ни одного удара в створ, но это не отменяет опаснейших подходов, которые были у ворот Александра Максименко. Но Клинтон Н'Жие делал все, чтобы на домашнем стадионе в его адрес неслись одни лишь проклятья. Таких в дворовом футболе называют "единалами".

Динамовцам откровенно не везло, хотя соперник часто "обрезался" и позволял совершать быстрые выпады. Когда счет стал 2:0, а это Роман Зобнин идеальным по точности ударом с левой позволил Бакаеву добавить к голу еще и результативную передачу, Комличенко пробил в штангу. А через несколько минут Николай проверил на прочность и перекладину. В обоих случаях динамовец переигрывал Самуэля Жиго. А это говорит о многом. Но Комличенко покупали именно для голов, так как моменты были и осенью.

В отличие от минувшего сезона, когда "Спартак" Олега Кононова первый матч после паузы свел к ничьей с "Краснодаром", красно-белые под руководством Тедеско сумели победить. Скепсиса в отношении команды по-прежнему много, но работа зимой не прошла зря. Зобнина больше не пытаются сделать фланговым защитником, Крал в опорной зоне выглядит очень уверенно, место Бакаева — в центре, где есть больше пространства для развития атак».

Заслуженная победа «Спартака»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает победу красно-белых в дерби закономерной.

«Да, "Динамо" есть на что сетовать. Пропустил весь третий сбор самый дорогой новичок Филипп, не выходили на поле в последней контрольной встрече Комличенко и Юсупов, причем в заявке в субботу оказался только первый — и то в запасе. В стартовом составе тренерский штаб сделал выбор в пользу Нжи.

Скоростного африканца, который всегда имеет кучу моментов, но с легкостью их транжирит. На сборах Нжи в последних двух играх сделал по дублю, убедив Кирилла Новикова в том, что поправил прицел. Но именно с дурацкого обреза форварда пришел первый гол "Спартака". А у чужих ворот камерунец по традиции был насколько заметен, настолько и неудачлив в завершающей стадии.

Все могло сложиться иначе, забей Нжи в своих трех-четырех моментах. Или Комличенко, когда Максименко был бессилен, а на пути мяча оказывались штанга и перекладина.

Но это разговоры в пользу бедных. Глупо отрицать, что "Спартак" победил заслуженно. Красно-белые смотрелись цельно: в обороне не теряли концентрацию, прессинговали резко и зло, в завершающей стадии атак действовали точнее и разумнее, что и вылилось в столь важную для команды победу над принципиальным оппонентом». 0