Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы

Казалось, что «красные дьяволы» подпишутлетом, но, похоже, их планы резко изменились, и даже в январе не было абсолютной уверенности в том, что они сделают ставку на португальского плеймейкера. И все же они заполучили этого игрока, и старт его карьеры оказался настолько хорошим, что напрашивается вопрос: а что было бы, если бы они подписали его раньше?

Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» меньше месяца. Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что он уже входит в число пяти лучших игроков команды в этом сезоне. И если он продолжит играть таким же образом, то, вероятно, в конце сезона 2019/20 будет признан лучшим футболистом года.

Это звучит как чрезмерная похвала, но, честно говоря, если вы не видели «Юнайтед» с Фернандешем и «Юнайтед» без него, то вам это сложно понять. Как будто кто-то щелкнул выключатель, и игра полностью преобразилась.

С Фернандешем «Юнайтед» выглядит обновленным и бодрым. Команда стала играть упорно и целеустремленно, что делает ее угрозой для всех коллективов, даже тех, которые садятся в глубокую оборону.

Man Utd have recorded their biggest home win in a competitive game since Sir Alex Ferguson departed as United manager.

December 2011 the last occasion they won 5-0 at home (vs. Wigan). pic.twitter.com/5AQEf5I3Aj — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

Неважно, кто играет в атаке — Антони Марсьяль или Одион Игало, темп и контроль, установленные Фернандешем, гарантируют, что «Юнайтед» будет сильным. Когда Фернандеш дергает за ниточки, даже такие ненадежные игроки, как Хуан Мата, снова кажутся полными жизни.

«Брюгге» вообще не смог ужиться с Фернандешем на одном поле. В Бельгии португалец сыграл мало, выйдя на замену в концовке встречи, но все равно заставил «красных дьяволов» чаще бить по воротам. А уж на «Олд Траффорд» он вышел в старте, и бедный «Брюгге» сразу оказался в эпицентре торнадо.

Бруну Фернандеш заставил «Юнайтед» играть со свирепой силой. Хозяева применяли высокий прессинг, заставляя «Брюгге» прижиматься к своим воротам. «Красные дьяволы» плавно перемещали мяч, не позволяя гостям занять оборонительные позиции, и все отходили от игрового снаряда, когда он оказывался у Фернандеша.

На протяжении всего сезона «Юнайтед» не хватало кого-то, кто мог бы применить убийственные пасы между линиями чужой обороны. Поль Погба был травмирован, в результате чего английский клуб был слишком прозаичен, тогда как Бруну Фернандеш заставил манкунианцев вновь читать стихи.

Португалец уничтожил «Брюгге» передачами. Мата, Даниэль Джеймс и Одион Игало постоянно были в движении, потому что знали, что Фернандеш может и будет их искать. Темп был неумолим, и «Брюгге» попросту не мог ему соответствовать.

2012 — Bruno Fernandes is the first Portuguese to net in consecutive appearances for Manchester United in all competitions since Nani April 2012. Arrived. #UEFAEuropaLeague pic.twitter.com/B2W8vLTTA2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2020

По прошествии 20 минут Фернандеш получил пас около чужих ворот и увидел в свободной зоне Джеймса, который в касание нанес удар. Симон Дели рукой остановил полет мяча, и хозяева получили право на пенальти. К 11-метровой отметке подошел Фернандеш и, как и на минувших выходных, спокойно поразил цель. Бруну стал первым португальским игроком «Юнайтед», забившим голы в двух матах подряд, со времен Нани, который сделал подобное восемь лет назад.

Фернандеш продолжал поддерживать высокое давление, а менее чем через десть минут после первого гола сделал несколько разворотов на углу чужой штрафной, прежде чем выполнить восхитительный заброс на дальнюю штангу на Хуана Мату. Испанец тут же сделал пас на Игало, который поразил пустые ворота. Результативную передачу на свой счет записал Мата, но архитектором атаки все равно выступил Фернандеш.

Третий гол был забит вновь менее чем через десять минут после предыдущего, и снова начался с Фернандеша, который удачно отобрал мяч на чужой половине поля и сделал пас на Фреда, тот отдал сферу Скотту Мактоминею, поразившему нижний угол. 3:0 и игра закончена до перерыва.

Второй тайм начался с полного контроля «Юнайтед» над игрой, поэтому Фернандеш был заменен сразу после часа игры под овации публики. Его итоговая статистика: 4 удара, 3 из которых пришлись в створ (лучший результат среди всех игроков), 6 созданных моментов (лучший результат на время ухода), 2 отбора, 2 дриблинга, 1 второй ассист, и, конечно, 1 гол.

Bruno Fernandes' game by numbers vs. Club Brugge:

75 touches

48 passes in opp.half

5 total duels

5 recoveries

4 shots

3 chances created

3 shots on target

2 interceptions

2 tackles

1 goal

Another brilliant display. pic.twitter.com/QbCBOL4gKf — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

Но больше, чем просто статистика, описывали ситуацию ощущения от игры. «Манчестер Юнайтед» обрел былую уверенность, «Манчестер Юнайтед» снова силен, на «Манчестер Юнайтед» снова интересно смотреть, и все это благодаря Фернандешу.

Говорят, что отличительная черта плеймейкера состоит в том, насколько он улучшает тех, кто его окружает, и Фернандеш настолько улучшил «Юнайтед», что даже после того, как он ушел с поля, команда продолжила играть на чрезвычайно высоком уровне и забила еще пару голов.

«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013 года забил пять голов в еврокубках. Потребовалось много времени, чтобы переманить Фернандеша на «Олд Траффорд», но нет никаких сомнений в том, что португалец — элитный плеймейкер, которого «красные дьяволы» очень долго ждали.

Другие результаты Лиги Европы:

«Брага» — «Рейнджерс» — 0:1 (2:4). После героического камбека на прошлой неделе, ответный матч оказался не столь зрелищным. Отметим лишь, что Янис Хаджи не забил пенальти, прежде чем Райан Кент все же подарил подопечным Стивена Джеррарда путевку в следующий раунд.

«Эспаньол» — «Вулверхэмптон» — 3:2 (3:6). «Вулверхэмптон», играя без некоторых лидеров, всю ночь напролет обменивался голами с «Эспаньолом» в открытом и приятном поединке. Адама Траоре забил во время возвращения в Барселону, а Педру Нету не попал по пустым воротам. Хет-трик Хонатана Кальери принес «Эспаньолу» победу в матче, но не в противостоянии. Европейское приключение «волков» продолжается!

«Истанбул Басакшехир» — «Спортинг» — 4:1 ОТ (5:4).Эдин Вишча забил в компенсированное время второго тайма, переведя игру в овертайм. Забив с пенальти на 119-й минуте, он же выбил «Спортинг» из Лиги Европы.

«Порту» — «Байер» — 1:3 (2:5). Кай Хаверц записал на свой счет две результативные передачи и гол, обеспечив команде Петера Боса уверенную выездную победу.

«Базель» — АПОЭЛ — 1:0 (4:0).

ЛАСК — АЗ — 2:0 (3:1). Марко Рагуц оформил дубль, позволивший ЛАСКу пройти дальше. 21-летний игрок забил четыре последних гола ЛАСКа в турнире, в том числе все в противостоянии с АЗ.

«Мальме» — «Вольфсбург» — 0:3 (1:5).

«Гент» — «Рома» — 1:1 (1:2). Гола Джастина Клюйверта хватило для того, чтобы «Рома» вышла в следующую стадию турнира.

Arsenal have been knocked out of a European club competition having won the first leg away from home for the first time in the club's history.

A Greek tragedy at the Emirates. 🎭 pic.twitter.com/qBEwt4LiV0 — Squawka Football (@Squawka) February 27, 2020

«Аякс» — «Хетафе» — 2:1 (2:3). Гола Хайме Маты на 5-й минуте оказалось достаточно для того, чтобы похоронить «Аякс». Полуфиналисты прошлого сезона Лиги чемпионов сопротивлялись и даже одержали победу, но им не хватило еще двух точных ударов для продолжения борьбы за трофей.

«Селтик» — «Копенгаген» — 1:3 (2:4). Реализованный Одсонном Эдуардом (25-й гол в сезоне) пенальти, казалось, переведет игру в овертайм, но «Копенгаген» успел забить еще два гола за три минуты и опечалил «Селтик Парк».

«Севилья» — «Клуж» — 0:0 (1:1).

«Интер» — «Лудогорец» — 2:1 (4:1). Ранний гол Каули подарил гостям надежду, но еще до перерыва точные удары Кристиано Бираги и Ромелу Лукаки вернули все на свои места.

«Бенфика» — «Шахтер» — 3:3 (4:5). Абсолютно сумасшедший матч в Лиссабоне. В начале второго тайма «Бенфика» имела преимущество в два мяча, но голы Тараса Степаненко и Алана Патрика позволили «Шахтеру» сравнять счет и одержать победу по итогам двух встреч.

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2 ОТ (2:2). Удар головой Папы Сиссе после подачи с углового от Матье Вальбуэна принес греческой команде победу после 90 минут и перевел встречу в овертайм. Там, всего за несколько минут до конца, Пьер-Эмерик Обаменянг сделал «Арсенал» лидером положения, но прямо на последних секундах Юссеф Эль-Араби наказал оборону «канониров» за ужасные ошибки, принеся «Олимпиакосу» историческую победу.

